Что стоит за интригами Луценко против США: тайный разговор и куда делись миллионы

За время своего пребывания на должности генерального прокурора Юрий Луценко проявил себя как политик, который готов делать громкие заявления, но не готов нести за них ответственность. А вот успешная карьера ему дается непросто. Так, генпрокурор нажил себе немало врагов, в том числе и в парламенте. За глаза Луценко не стесняются называть токсичным и стараются избегать. Теперь очередь дошла и до международных партнеров, а именно посла США Мари Йованович. Почему Луценко обвинил Йованович в давлении и как это повлияет на отношения Украины и США, - в материале "Апострофа".

Посол с опытом

Чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович назначили еще в 2016 году. Данное решение было принято во время президентства Барака Обамы. У Йованович неплохой бэкграунд работы в странах СНГ. Она успела поработать в России, Кыргызстане, Армении. Сотрудничество с Украиной для нее также не первое: с 2001 по 2004 год Йованович занимала должность заместителя тогдашнего американского посла.

Экс-посол США и по совместительству третий посол в Украине Стивен Пайфер положительно отзывался и о Йованович, и о ее назначении.

"Она - один из самых отличных дипломатов Госдепартамента... Украинские политики должны ожидать, что она будет тяжело трудиться и развивать двусторонние отношения, четко выражать мысли Вашингтона украинским чиновникам и активно взаимодействовать с широким спектром политиков, бизнесменов и представителями гражданского общества", - сказал он тогда в интервью изданию "Сегодня".

До Украины Йованович неоднократно приходилось работать в странах с военными конфликтами. В условиях российской агрессии подобный опыт был очень кстати.

Перед своим назначением Йованович отметила старания украинской власти реформировать страну, чем поделилась с сенаторами.

"Украина продвинулась в реформировании за последние 2 года больше, чем за первые 23 года независимости. Я оптимистично отношусь к дальнейшему прогрессу реформ, учитывая недавние важные достижения, такие как судебная реформа. В то же время Украине еще предстоит многое сделать - это выполнение требований МВФ, борьба с коррупцией, реформирование ключевых секторов и ограничение влияния олигархов", - сказала она перед назначением.

Да, посол была права, что немало еще предстоит сделать, особенно в антикоррупционной сфере. И именно последняя повлекла за собой громкие скандалы вокруг посла, которую заподозрили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 года из Украины.

Луценко vs Йованович

На днях в интервью американскому изданию Hill.Tv генпрокурор Юрий Луценко открыто объявил войну Мари Йованович. Он обвинил посла в давлении на работу прокураторы.

"К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве Йованович дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", - вспоминает Луценко.

По словам генпрокурора, он был возмущен и выступил с резкой позицией: ни президент, ни посол не смогут указывать ему, как работать.

Не забыл Луценко и о денежных обидах. Он рассказал, что Генпрокуратура ждала от посольства США около 4 миллионов долларов помощи. Деньги якобы были, только адресат их не получил. Поэтому в прокуратуре завели дело о хищении правительственной технической помощи США. Со слов генпрокурора, об этом узнала Йованович и пришла с ним поговорить.

"Она считала, что наши собеседования с украинскими гражданами, украинскими государственными служащими, которые были частыми посетителями американского посольства, бросают тень на антикоррупционную политику", - продолжает Луценко.

Он утверждает - расследовать хищение в ГПУ взялись не просто так. А на основании письма из посольства США, что деньги находятся под их контролем. Для Генпрокуратуры это стало неприятной новостью.

На обвинения генпрокурора немедленно отреагировали в Госдепартаменте США. Видимо, американцы недовольны, что Луценко пошел в контратаку.

"Мы видели сообщения об этих обвинениях. Соединенные Штаты сейчас не предоставляют никакой помощи ГПУ, но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции достоинства 2014 года. Когда политическая воля для настоящих реформ у нескольких генпрокуроров, сменявших друг друга, оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам", - заявили в Госдепартаменте журналистам Hill.TV.

Впрочем, два собеседника "Апострофа", осведомленные с происходящим, независимо друг от друга подтвердили факт разговора Луценко и Йованович о списке "неприкосновенных". Только, по их словам, это выглядело немного иначе.

"Еще в 2016 году, после назначения, Йованович встретилась с Луценко поговорить о том, что ГПУ очень сосредоточилась на борьбе с антикоррупционерами, а все остальные вопросы отошли на второй план. Луценко выслушал ее, достал листочек, записал туда Шабунина, Залищук, Лещенко. А потом спросил: "Кого еще записать?" И предложил ей подписаться под этим списком", - рассказывают источники "Апострофа" о появлении "списка Йованович".

Посол объяснила, что ее интересуют приоритеты в работе ГПУ, но диалог не удался. Тогда эта история не вышла в публичную плоскость. Но идеально вписалась в тот период, когда Украину в лице посла Йованович и директора НАБУ Артема Сытника заподозрили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Принимали ли участие правоохранительные органы Украины в утечке информации о руководителе штаба Дональда Трампа Поле Манафорте, пытается выяснить Генпрокуратура. Расследование уже ведется, о чем Луценко рассказал все тому же Hill.TV. Если подозрения подтвердятся, то Украину могут обвинить во вмешательстве в выборы для помощи тогдашнему кандидату Хиллари Клинтон.

"На кейсе Йованович американцы начали бойню. Если до этого говорили, что Россия вмешивалась в выборы в пользу Трампа, то теперь заговорили, что вмешивалась и Украина, но в пользу Клинтон. И все происходит быстро: якобы по этому делу допрашивали Холодницкого (руководителя САП, - "Апостроф"), у Розенблата (дело которого вело НАБУ, - "Апостроф") появилась запись якобы голоса Сытника, который рассказывает о помощи Клинтон. У американцев уже есть доступ к этим делам, и они проводят допросы в Украине", - рассказывает собеседник "Апострофа" в политических кругах.

В любом случае скандальные заявления Луценко не прибавляют плюсов ни стране на международной арене, ни нынешним властям. Конечно, это не первые конфликты политиков с американцами. Напряженность возникала часто в те моменты, когда власть вынуждена была принимать решения или законы, которые их не совсем устраивали, но существовали определенные обязательства. Яркий пример - запуск антикоррупционного суда. Тогда в Администрации президента не побоялись сменить полемику, обвиняя США во вмешательстве во внутреннюю политику страны. И это после постоянных заявлений, что Соединенные Штаты - стратегический партнер Украины.

Фото: usembassy.gov

Пессимистический взгляд на украинско-американские отношения у некоторых политиков остается и до сих пор. Однако говорить об этом открыто они отказываются.

"Они на нас каждый год зарабатывают один миллиард долларов. И при этом хотят полностью контролировать правоохранительную систему, наказывая тех, кого им выгодно", - сетует один из нардепов в общении с "Апострофом". Ситуация слегка парадоксальная, ведь украинские политики не стесняются пользоваться теми же привилегиями.

Последствия скандала

История конфликта Луценко и Йованович дальше заявлений не продвинулась. Как сообщили "Апострофу" в дипломатических кругах, посол США точно останется до конца своей каденции - лета 2019 года. Не исключено, что заменят Йованович только после парламентских выборов. Менять посла в предвыборный период - не самое разумное решение.

"Они в любом случае не отзовут Йованович. Сделать это сейчас после интервью Луценко - значит подтвердить, что все сказанное - правда, и потерять лицо. А для них это важный вопрос", - объясняют в политических кругах.

Другой момент - с кем работает Луценко. Политический журналист Виктор Огиенко на своей странице в "Фейсбук" обратил внимание на то, кто брал интервью у генпрокурора.

"Говорил с Луценко Джон Соломон - бывший редактор The Washington Times. Соломон известен своей весьма консервативной позицией. Плюс, он очень критично настроен к Хиллари Клинтон, а мы никогда не забываем, что Мари Йованович долгое время работала с Клинтон и до сих пор считается человеком из ее условного пула. Я поговорил с парой коллег из США (но делаем сразу поправку, что они из СМИ, которые относят к лояльным демократам) - они считают, что только Соломон из известных журналистов мог справиться с таким правильным построением акцентов. Правильным для сторон, которым сейчас это интервью очень понадобилось", - сообщает журналист.

Также он добавил, что заявление Госдепартамента в пользу Йованович не значит, что она заручилась поддержкой и Белого дома. И появление в этой истории Луценко может свидетельствовать о сотрудничестве с командой Трампа.

В украинском политикуме не исключают, что войну с Йованович он начал из-за ее возможных требований о смене генпрокурора. Хотя сам Луценко еще осенью прошлого года пообещал уйти с ГПУ в мае 2019 года и вернуться в политику.

Не исключено, что "руками" генпрокурора работали другие люди - Администрация президента. Собеседники "Апострофа" уверены, что без согласования с Петром Порошенко Луценко никогда бы не делал подобные заявления, дабы не подставлять команду. Но в АП один и приближенных к Порошенко членов штаба сообщил, что никаких согласований не было.

Фото: president.gоv.ua

Сам Петр Алексеевич публично выступил в поддержку посла: "Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинского-американских отношений. И подчеркиваю: она, как представитель Соединенных Штатов как государства, и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины и большого моего друга, имеет полную мою поддержку".

Впрочем, как заявил в комментарии "Апострофу" руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, скандал между Луценко и Йованович уже сказался на украино-американских отношениях.

"Если Госдепартамент дезавуирует заявление украинского прокурора, то это значит, что между государством Украина и государством США есть недоразумение. А здесь не просто дезавуировали, но и назвали неправдивым. Фактически, украинский чиновник обвиняется в том, что пытается бросить тень на репутацию американского государства", - отметил Яременко.

Будет ли данный конфликт иметь продолжение - во многом зависит от результата выборов.