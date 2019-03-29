Борьба за голоса в регионах: кто и как кует победу на выборах президента

Избирательная кампания вышла на финишную прямую, и уже в ближайшие дни можно будет узнать, кто из кандидатов станет победителем или попадет во второй тур. А пока ключевые политики не гнушаются никаких способов повысить процент своего кандидата, в том числе, используют и административный ресурс, ведь у многих на местах есть свои представители в виде губернаторов или мэров. Но больше всего такими возможностями располагает Петр Порошенко, ведь именно гарант назначает и снимает губернаторов. Кто будет ковать победу в регионах действующему президенту, в материале "Апострофа".

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Традиционно в Украине симпатии к тому или иному кандидату распределяются по областям. Но для того, чтобы расширить свое влияние и упрочить позиции на местах, гарант и его команда используют хорошо известный политикам старой системы административный ресурс, например, выстраивают президентско-губернаторскую вертикаль так, чтобы люди на местах смогли обеспечить нужный президенту результат и если надо, были готовы применить любые методы. Обеспечить лояльных к себе людей в регионах задача не из легких, учитывая, что у президента за всю его каденцию наблюдался кадровый голод, и на ключевые должности назначались то бизнес-партнеры, то ситуативные союзники из других политических лагерей.

Еще осенью 2018 года, когда только набирала обороты избирательная кампания, Порошенко заменил сразу несколько глав ОГА. Ответственным за назначения на местах в штабе Петра Порошенко называют главу штаба и первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука и главу главного департамента региональной и кадровой политики АП Наталью Анненкову, через которую проходят все назначения глав областных и районных госадминистраций в стране. Осенью под кадровый "нож" пустили глав Луганской, Черновицкой, Черкасской и Киевской областных администраций. Зачастую именно губернаторы становятся либо главами штабов, либо их неофициальными кураторами, которые должны обеспечить президенту высокий процент в конкретном регионе, потому такие перестановки перед выборами объясняются просто: нужны сильные орговики.

Киев

Например, в Киевской области убрали с должности Александра Горгана, который, по словам собеседников "Апострофа", попросту "не справлялся с возложенными на него функциями и не потянул бы избирательную кампанию в одном из ключевых для Порошенко регионе". На его место поставили Александра Терещука, который был генералом милиции и после Революции достоинства возглавил Главное управление МВД в Киеве, хотя во времена Виктора Януковича руководил аналогичным управлением Волынской области и должен был попасть под действие закона о люстрации.

Терещук - из близкого окружения бывшего генпрокурора Геннадия Яремы, который фактически считается куратором Киевской области от Порошенко, и даже был назначен его доверенным лицом на выборах, что значится на официальном сайте Центризбиркома. Кроме Яремы за Киевской областью назначен еще один "смотрящий" - Георгий Цагареишвили, он же депутат Киевской областной рады от партии БПП, и его собеседники "Апострофа" называют человеком бизнесмена и экс-нардепа от Партии регионов Вадима Столара - еще одного "куратора" избирательной кампании Порошенко по Киеву.

Еще осенью программа "Схемы", которая занимается расследованиями, показывала, как Столар несколько раз посещал Администрацию президента, хотя в АП сообщали, что встречался Вадим Столар не с Порошенко.

Днепр

Интересная ситуация также сложилась в Днепре и Днепропетровской области. Еще недавно это была вотчина нардепа, экс-главы ОГА и ныне кандидата в президенты Александра Вилкула, который мог похвастаться хорошей поддержкой в области, особенно, учитывая наличие отца в роли мэра Кривого Рога, а также близость региона к интересам олигарха Рината Ахметова, в чью орбиту и входит Вилкул.

Но после того, как главой ОГА назначили ориентирующегося на президента Валентина Резниченко, а мэром стал Борис Филатов, который переметнулся в табор Порошенко, ситуация в регионе изменилась.

"Фактически, все избиратели, которые ранее отдавали голос за Вилкула, стали сторонниками Филатова - он подобрал его электорат", - говорит "Апострофу" один из нардепов, знающих ситуацию в Днепре. Это особенно важно, учитывая, что Филатов выступил фактически с агитационной речью на форуме, где Порошенко объявил о своем баллотировании и фактически стал неофициальным главой штаба Порошенко в Днепре.

Борис Филатов переметнулся в табор Порошенко

Причем, примечательно, что его недавние бизнес-партнеры - олигарх Игорь Коломойский и бизнесмен Геннадий Корбан - сделали ставки совсем на других людей: Коломойский выступил в поддержку Тимошенко и Зеленского, а Корбан развернул активную работу по помощи Анатолию Гриценко в Днепре и области.

Филатов в роли неформального главы штаба не гнушается никакими методами: собирает политсобрания прямо в здании горсовета и даже участвовал в схемах по подкупу населения, говорят источники "Апострофа". По их словам, новости о выплате адресной материальной помощи прямо в здании горсовета появились в феврале, на это даже выделилось 140 миллионов гривен из горбюджета, однако "лавочку" быстро пришлось прикрыть, так как в горсовет массово потянулись люди со всего города, рассчитывающие получить выплаты.

“Но есть ощущение, что они все равно задним числом все 140 миллионов раздадут. Агитация бюджетников тоже идет полным ходом. Всех уже проагитировали на специальных политсобраниях прямо в помещении горсовета. И все проагитированные бюджетники уже подали заявления на матпомощь. В целом, это и есть стратегия Порошенко - собрать как можно больше хотя бы частично или потенциально лояльных контактов и выдать им по несколько порций бюджетной матпомощи. Полиция тоже довольно контролируемая. По информации журналистов, сразу после того, как Арсен Аваков публично отреагировал на наше расследование по матпомощи в Днепре, половина высших чинов полиции ушла "в отпуск". Это такой способ не выполнять указания и не расследовать подкуп. Поэтому, думаю, тут все будет у Порошенко под контролем", - комментирует "Апострофу" глава Днепропетровской областной организации "Демальянса" Артем Романюков.

Имеются в регионе и проблемы с размещением наружной рекламы. "Всю "наружку" контролирует мэрия и ОГА. Они не пускают на борды никого без согласования. Поэтому, например, Андрею Садовому не удалось повесить в Днепре ни одного борда”, - продолжает Романюков. Кроме того, сильны позиции в регионе и у близкого к Порошенко бизнесмена Александра Петровского, которого ранее называли "Нарик". Он засветился рядом с президентом в начале зимы во время молебна. После этого о Петровском вышел хвалебный фильм на принадлежащем президенту "5 канале".

Харьков

Интересная ситуация сложилась в не последнем по влиянию регионе Украины - Харьковской области. Там еще летом Порошенко заручился поддержкой мэра Геннадия Кернеса, у которого в городе очень высокий процент поддержки. Он неоднократно на протяжении последних нескольких месяцев публично высказывался за действующего гаранта, а в Харькове распространялись агитационные газеты с Порошенко и Кернесом на первой полосе.

Еще летом Порошенко заручился поддержкой мэра Геннадия Кернеса

Но в ситуации с Харьковом есть и свои нюансы. Так, глава Администрации президента Игорь Райнин - коренной харьковчанин, кроме того, экс-глава Харьковской ОГА. И нынешнюю главу облгосадминистрации Юлию Светличную как раз принято считать креатурой Райнина, и по логике, такое усиление позиций должно было принести Порошенко хороший результат по Харькову. Однако, оно принесло проблемы. Некоторое время, как ранее говорили собеседники "Апострофа", у главы АП Игоря Райнина наблюдаются не самые радужные отношения с Порошенко, и избирательной кампанией Райнин фактически не занимается, "так как не тянул поставленные задачи", чего не скажешь о его первом заме Виталии Ковальчуке, который стал главой штаба Порошенко.

Кроме того, Игорь Райнин был против сотрудничества с Кернесом во время избирательной кампании, и в итоге, как говорят источники "Апострофа", и Светличная, и Райнин направили свои усилия на помощь Юлии Тимошенко.

Райнин уже имел опыт сотрудничества с "Батькивщиной", так как в 2010 году по ее спискам был избран в облсовет. Поэтому главным вип-агитатором Порошенко в Харькове остался Геннадий Кернес, у которого, к слову, натянутые отношения со Светличной, а также, в Харьков теперь периодически наведывается народный депутат от БПП, которого в СМИ часто называют "куратором судебной системы от АП", Александр Грановский. Бигборды с надписью "Адвокат Харькова" и с фамилией Грановского стали появляться в Харькове во второй половине 2018 года. Сам депутат прокомментировал "Апострофу", что информация о его помощи не соответствует действительности. "Я занимаюсь исключительно работой в округе. Все прочие подробности - инсинуации, выгодные кому-то для решения своих политических задач", - ответил Грановский "Апострофу".

"Областная администрация занимает ярко выраженную не ту позицию, поскольку сейчас она полностью неуправляема штабом Порошенко из-за конфликта, связанного с главой АП. Наибольшую публичную поддержку сегодня выражает мэр города различными способами: хотят уменьшить голосования студенчества в первом и во втором туре, есть сигналы по построению "пирамиды" из агитаторов штаба Порошенко. Город также не пустил борды Садового. Только в последнее время был допущен Гриценко. Есть информация, что ОГА подыгрывает Юлии Тимошенко, по крайней мере, так было несколько недель назад. Самое главное - это публичная поддержка: Тимошенко присутствует везде, во всех медиа, а эти вещи контролируемые", - комментирует "Апострофу" нардеп из Харькова Роман Семенуха.

Однако в окружении Порошенко хоть и признают, что проблемы по Харькову были, "но сейчас все урегулировали".

Львов

Предвыборные баталии во Львове разворачиваются в основном между сторонниками Петра Порошенко, в лице губернатора Олега Синютки, и лагерем Анатолия Гриценко, главную ставку на которого сделал мэр и экс-начальник Синютки Андрей Садовый. Последний таким образом отказался от президентских амбиций взамен на обещанное Гриценко кресло премьера.

Андрей Садовый отказался от президентских амбиций взамен на обещанное Гриценко кресло премьера

"История противостояния между Олегом Синюткой и Андреем Садовым (а теперь - Порошенко и Гриценко) начинается с 2016-2017 годов, когда Садовый, уже имея серьезные планы на пост главы государства и "благословение" на это местной элиты, не смог справиться с мусорным кризисом, и все полномочия по вывозу отходов, включительно по июнь 2019 года, взял на себя аппарат ОГА во главе с губернатором", - рассказали "Апострофу" источники в местном политикуме.

Следовательно, сторонники Садового и сам мэр окрестили этот процесс искусственной "мусорной блокадой", созданной Порошенко, а СМИ, подконтрольные АС, которых в регионе подавляющее большинство, не перестают "мочить" действующего председателя ОГА как ставленника президента.

Интересно, что этой зимой депутаты облсовета и его председатель Александр Ганущин инициировали передачу "мусорных" проблем назад в мэрию уже с апреля 2019 года. Однако здесь вмешались депутаты горсовета с просьбой не разрывать соглашение досрочно, чтобы Львов на Пасху "остался чистым". Поэтому часть электората, которая еще поддерживает политику Синютки, а также хотела бы видеть его на месте мэра Львова, может голосовать за Порошенко. Другая часть, довольна деятельностью Садового, склоняется отдать свой голос за Гриценко.

Что касается сторонников Тимошенко, то ЮВТ тоже имеет немалую армию поклонников, в основном, среди сельского населения или тех, кто мечтает о дешевом газе.

"А вот в обещания "Голобородько" верит разве что апатичная к политике, но лакомая к шоу молодежь. Юрий Бойко не имеет особой поддержки на Львовщине, но за него может проголосовать небольшое количество русскоязычных львовян и переселенцев с Востока, которые больше хотят поддержать "своих", - рассказывают источники.

Черкассы

Также собеседники "Апострофа" отмечают сложную ситуацию по Черкасской области. Этот регион стал разменной монетой в отношениях между президентом и его советником, крупнейшим бизнесменом-аграрием, владельцем группы компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрием Косюком. Как ранее писал "Апостроф", бывшего руководителя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко давно связывали с Виталием Ковальчуком, который лоббировал его назначение на должность главы облгосадминистрации еще четыре года назад. Однако на место его протеже Кабинет министров рекомендовал назначить Александра Вельбивца - нынешнего главу Черкасского облсовета, которого связывают как раз с Юрием Косюком.

Порошенко обратился с вопросом к Косюку: мол, собираешься ли ты меня поддерживать на выборах

Такое назначение называли результатом подковерных игр со стороны Юрия Косюка, который всегда считался близким соратником президента и в 2014 году даже некоторое время являлся первым заместителем главы АП. "Порошенко обратился с вопросом к Косюку: мол, собираешься ли ты меня поддерживать на выборах. На что тот ответил, что поддерживать Порошенко не собирается, поскольку есть определенные "косяки", но то, что я не буду поддерживать кого-то другого, тоже чего-то да стоит. Этой ценой и оказалась Черкасская область", - говорили ранее собеседники "Апострофа", добавляя также, что реальное влияние в регионе будет иметь не Вельбивец, а нардеп - креатура Косюка Александр Голуб.

Впрочем, сейчас, как уверяют собеседники "Апострофа", ситуацию удалось стабилизировать. "Несмотря ни на что, сейчас Вельбивец полностью за Порошенко", - комментирует "Апострофу" источник.

"Он сейчас ничем кроме выборов и не занимается, к нему если обратиться за какой-то помощью, то он отмахивается, так как занят избирательной кампанией. И на кого (работает, - "Апостроф")? На Порошенко естественно", - добавляет один из местных политиков не под запись, что дает основания полагать, что пусть и ситуативно, но вся местная власть работает на действующего президента.

Хмельницкий

В Хмельницкой области команда президента сделала ставку на нардепа, собственника сети "Эпицентр" и бывшего члена фракции "Партии регионов" Александра Герегу. Именно Гереги считаются самыми влиятельными в регионе, а топ-менеджер "Эпицентра" Вадим Лозовой стал главой ОГА. Кроме того, экс-помощник Гереги Андрей Шинькович стал исполняющим обязанности главы областной организации БПП в Хмельницкой области. У Герег имеется и своя приличная фракция в облсовете - 20 человек, благодаря старту своего политического проекта "За конкретні справи”. Тактика заручаться поддержкой наиболее влиятельных людей в регионах сработала и в Хмельницкой области, и здесь вся избирательная кампания Порошенко, как рассказывают собеседники "Апострофа", в руках команды Гереги.

Команда президента сделала ставку на нардепа, Александра Герегу

На днях ЦВК отменила регистрацию 64 доверенных лиц Порошенко, в том числе и Гереги, однако это, как уверяют собеседники, сделано "для отвода глаз".

"АП взяла Герег на крючок и крутит ими как может. Отзыв мандата - ничего не означает, сейчас будут работать чисто технические люди, которые будут защищать голоса, Герега и другие серьезные люди этим бы ни занимались", - комментирует собеседник "Апострофа" в Хмельницкой ОГА.

Одесса

Еще один регион, где у Порошенко не погнушались воспользоваться поддержкой одиозных персон - Одесса. Здесь у действующего гаранта несколько столпов влияния, один из них - мэр Геннадий Труханов. Он также, как и Кернес, высказывается публично в поддержку Порошенко. Кроме Труханова курирует кампанию главы государства и губернатор Максим Степанов, который возглавил ОГА после Михеила Саакашвили. При назначении ходили слухи о близости Степанова к председателю Волынского облсовета Игоре Палице, так как сам он говорил, что Палица крестный отец его ребенка. Сейчас же в окружении Порошенко Степанова называют полностью своим.

В Одессе у действующего гаранта несколько столпов влияния, один из них - мэр Геннадий Труханов

Однако как рассказали "Апострофу" сразу несколько собеседников, работой Степанова по выборам не были удовлетворены в штабе Петра Порошенко, так как он, в частности, якобы не хотел участвовать в схемах по подкупу избирателей. "Несмотря на все усилия, популярность президента в Одессе низкая, и был назначен помощник Степанову - Паращенко (Сергей Паращенко в начале марта стал первым замом Степанова, - "Апостроф"). Он назначен именно для "поднятия" рейтинга, чтобы хоть как-то организовать больше голосов. Несмотря на провластную поддержку, в регионе осталось много недовольных бизнесменов, которые могут помешать провести фальсификации", - говорит "Апострофу" источник в Одессе.

Таким образом, параллельно с официальной избирательной кампанией, президент с помощью своих ставленников на местах или ситуативных партнеров, которые преследуют свою политическую выгоду, ведет работу в регионах, чтобы упрочить там свои позиции. Поможет ли ему это - можно будет узнать уже на следующей неделе, когда пройдет первый тур президентских выборов.