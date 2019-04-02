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Политика

Выборы президента 2019

Ад закончился: что будет делать Тимошенко после выборов

Сергей Гайдай о дальнейшей политической судьбе Юлии Владимировны

Сергей Гайдай, политтехнолог, специально для "Апострофа" вторник, 2 апреля 2019, 19:17
Сергей Гайдай о дальнейшей политической судьбе Юлии Владимировны Фото: Александр Гончаров / Апостроф

В Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины. Основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. В результате во второй тур проходят шоумен Зеленский и действующий президент. Проигрыш Тимошенко стал для многих неожиданностью, но политтехнолог Сергей Гайдай сказал "Апострофу", что Юлия Владимировна еще может всех удивить.

Обидно за Юлию Владимировну. Она, к сожалению, опять проиграла на этих своих 2,5%, которые ей не позволили стать в 2010 году президентом, когда она боролась с Януковичем. Сейчас случилось то же самое.

Но я лично считаю, что пока победитель есть один – Юлия Владимировна Тимошенко. Потому что для нее этот ад закончился – она бы все равно проиграла Зеленскому во втором туре, а так для нее затраты на кампанию закончились, для нее все ясно, она не ушла с политического горизонта, ее путь все равно – в парламент. Все ее планы - "новый курс", новая Конституция, которая определяет нас как парламентскую республику, - все это она может реализовывать, поборовшись за парламент.

Более того, теперь она может свой рейтинг еще нарастить, потому что свои "железные" 15-20% она всегда получит. А для парламентской партии – это победный процент. Ведь все не заканчивается этими выборами.

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Далее начинается работа нового президента, на которого возложены большие надежды. Скорее всего, это будет Зеленский, который начнет делать ошибки, который начнет разочаровывать. Зеленский будет вынужден строить свою новую партию, которой у него нет, а есть только бренд с высоким рейтингом от Зеленского, а его рейтинг будет падать естественным образом, поскольку так всегда бывает после избрания президента. Все будет зависеть от его действий: возможно, он будет действовать эффективно, а, возможно, неэффективно. И на этом фоне самым сильным игроком будет Тимошенко, поскольку после проигрыша политическая судьба Порошенко – очень туманная.

Тимошенко уже сказала: все, идем в парламент. У Зеленского будет ад второго тура, а потом у него будет ад президентства. А с Тимошенко все понятно: вот - ее электорат, вот - ее планы, вот - парламентские выборы, на которые она идет.

Более того, часть власти переберется в парламент, и высока вероятность, что вновь избранный парламент будет активно обсуждать тему переформатирования власти, изменения Конституции и лишения президента части его полномочий, так как Зеленский может не справиться с обязанностями президента.

Можно сказать, что Юлия Владимировна начала борьбу за премьерство. Если президент покажет слабую эффективность, она разовьет деятельность оппозиционную, критикующую и будет на себя брать полномочия.

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