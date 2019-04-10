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Политика

Выборы президента 2019

Ставка Порошенко на борьбу с Путиным аукнется Украине осенью: в чем опасность

Порошенко повысил процент Бойко и пророссийским силам

Алексей Ковжун, медаиэксперт и политтехнолог, специально для "Апострофа" среда, 10 апреля 2019, 19:12
Порошенко повысил процент Бойко и пророссийским силам Фото: EPA

Во вторник, 9 апреля, на улицах Украины появились билборды с изображением Порошенко и Путина, в которых говорится о том, что 21 апреля украинцы должны сделать решающий выбор во втором туре голосования за президента страны. Однако предвыборная кампания, нацеленная только на борьбу с внешним врагом, рассчитана преимущественно на националистическую нишу. И это может аукнуться на парламентских выборах, когда часть украинцев проголосует за пророссийские силы. Об этом "Апострофу" рассказал медаиэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун.

Ставка кампании Порошенко на "если не я, то Путин нападет", скопированная у соседей "если не Путин, то США нападут", не сыграла. Это была страничка, выдернутая из русского учебника.

Я помню две таких кампании, в которых мне довелось принять участие. Одна из них была в России: "голосуй или проиграешь" (один из лозунгов предвыборной кампании Бориса Ельцина во время президентских выборов в России 1996 года, в которой была сделана ставка на молодежь, - "Апостроф"), когда у всех была иллюзия, что медведь поддается дрессировке и хорошими манерами способен вочеловечиться. Там была выстроена история на противопоставлении старого новому, демократов и коммунистов.

Потом эту историю повторили у Леонида Кучмы, когда против него был Петр Симоненко. Но это было не столь драматично, ведь Симоненко - не Зюганов, и все-таки коммунисты были не столь грозны. И это тогда сработало.

Смотрите: Появились яркие фотожабы на нашумевшие билборды с Порошенко и Путиным

Эту же штуку с поиском врага на этих выборах запустили в Украине. И это был не лучший выбор, который нам аукнется на парламентских выборах. Дело в том, что президентская кампания задействовала националистическую риторику. Таким образом, они выедали правый националистический электорат.

Но президент должен быть президентом всех украинцев. У него работа такая: он гарант Конституции, прав и свобод. Он должен говорить: "я люблю вас всех, даже тех, чьи взгляды не совпадают с моими, впрочем, у меня не должно быть иных взглядов, кроме пользы государству". Но получилось, что, заняв националистическую нишу, Порошенко повысил процент господину Бойко и это отразится уже на парламентских выборах. Ведь сейчас у Бойко более 10% и у нас будет значительная пророссийская группа в парламенте.

Интервью с Алексеем Ковжуном читайте на "Апострофе" в ближайшие дни.

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