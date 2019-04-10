Появились яркие фотожабы на нашумевшие билборды с Порошенко и Путиным

В социальных сетях продолжают обсуждать и билборды, на которых изображены нынешний президент Украины Петр Порошенко с главой России Владимиром Путиным.

В частности, политтехнолог Сергей Гайдай описывает, как в 2020 году будут анализировать эти билборды на воображаемом мастер-классе по наружной политической рекламе.

"Разберем для примера фатальную ошибку штаба Порошенко которая произошла на его компании в апреле 2019-го… Накануне вечером по телевизору президент признал, то что вольно или невольно оскорблял своей компанией всех избирателей, которые в первом туре голосовали не за него. Если не за него - то значит они за Путина. Он говорил, что так не считает. Что это ошибка. Просил извинения и говорил, что услышал этот важный для него сигнал. Даже благодарил. На следующий день очень радикально в своей рекламе он снова их оскорбил и снова расколол их на украинцев патриотов и недоукраинцев - агентов Путина. Цинично обманул. И конечно закономерно эти избиратели ему отомстили - во время голосования", – пишет Гайдай.

Также пользователи публикуют многочисленные фотожабы с билбордами.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в штабе президента Украины Петра Порошенко заявляют, что появление президента России Владимира Путина на предвыборных плакатах не является намеком на то, что кандидат в президенты Владимир Зеленский является агентом Москвы.