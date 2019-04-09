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Агония или победная атака: Порошенко превратил Зеленского во врага №1 Украины

вторник, 09 апреля 2019, 12:42

В Киеве также появился странный рекламный плакат с участием кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, который ранее заметили в Харькове.

Соответствующее фото опубликовала Olga Litvinchova в Facebook.

"Не агитирую, но разве это не полное дно? Прямо сейчас клеят на Проспекте Победы", - говорится в подписи к снимку.

По всей видимости, на плакате под Путиным подразумевается Владимир Зеленский, который заявлял о необходимости вести переговоры с президентом России.

В сети тут же стали комментировать рекламный щит. Мнения по поводу его размещения, разделились. Одни пользователи считают, что этот пиар Порошенко направлен на то, чтобы выиграть второй тур. Другие же считают, что подобный плакат символизирует агонию действующего президента и такая реклама не имеет никакого смысла.

"Неужели Путин согласился?!", "Дно", - пишут в сети.

Отметим, что изначально аналогичный плакат разместили в Харькове. В сети тут же стали осуждать его размещение, указав на важную деталь.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась яркая карикатура с реакцией Путина на батл Порошенко и Зеленского.

Помимо этого, известный российский художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру на лидеров президентской гонки – Владимира Зеленского, Пера Порошенко и Юлию Тимошенко.

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