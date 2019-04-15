Грозит ли Украине срыв выборов: что нужно знать

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В нескольких регионах наблюдается недобор людей в участковые избирательные комиссии

Юлия Забелина понедельник, 15 апреля 2019, 18:25
В нескольких регионах наблюдается недобор людей в участковые избирательные комиссии Фото: Евгений Котенко / Апострофроф

Сегодня, 15 апреля, в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что в ряде регионов существует недобор людей в участковые избирательные комиссии (УИК). Это касается Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и Киева. Такие действия в штабе Зеленского считают попыткой сорвать выборы, однако в Центральной избирательной комиссии такой сценарий пока считают невозможным.

Тревогу, по поводу недобора людей в участковые избирательные комиссии в штабе Владимира Зеленского подняли потому, что сегодня, 15 апреля — последний день подачи документов, чтобы влиться в состав УИК.

По сообщению представителей команды Зеленского, недостаток возник из-за того, что кандидат в президенты Петр Порошенко подал недостаточное количество своих людей для формирования комиссий. "Малое количество людей в участковых комиссиях может повлиять на качество проведения голосования. Если не хватает людей, их должны подать окружные комиссии собственноручно, с помощью местных органов власти. Но последние тоже этого не делают, показывая или свою несостоятельность, или же саботаж процесса организации выборов", - отмечают у Зеленского.

О проблемах с формированием участковых комиссий в регионах общественная сеть ОПОРА пишет уже в течение нескольких дней. Например, на Закарпатье членов участковых избирательных комиссий не хватало на всех шести округах. По словам главы окружной избирательной комиссиии №68 Ларисы Дударевой, от кандидата Петра Порошенко пришло представление только на двоих людей на один участок, хотя должны были прийти постановления на 12,14,16 людей, в зависимости от размера участка. Такая же ситуация наблюдается и в других комиссиях (Свалява, Мукачево,Хуст). Это грозит недоукомплектованностью состава комиссий, а также тем, что в день голосования участок может вообще не заработать.

Напомним, что согласно ч. 8 ст. 85 Закона Украины "О выборах Президента Украины", окружная избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования по представлению кандидатов на пост президента Украины, вышедших во второй тур, формирует новый состав участковой избирательной комиссии. Для больших участков это 16 человек (по восемь человек от каждого кандидата на пост президента), для средних участков – 14, а для малых – 12 человек.

Похожая ситуация наблюдается и в пяти из шести избирательных округов в Луганской области. "Указанные проблемы связаны с тем, что от кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко поданы только по две кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий вместо запланированных семи. Зато от кандидата Владимира Зеленского кандидатуры членов участковых избирательных комиссий представлены почти в полном объеме",- заявила ОПОРА.

В Херсонской области также было подано всего по два человека от представителей Петра Порошенко. Об этом 12 апреля сообщила наблюдателю ОПОРЫ и написала на своей странице в Facebook секретарь УИК № 182 Наталья Шатилова. Секретарь комиссии отметила, что в УИК требуются еще около 500 человек, чтобы в понедельник комиссии смогли нормально работать.

Однако в самой ОПОРЕ в комментарии "Апострофу" отметили, что пока рано бить тревогу, так как они ждут сведенных результатов по регионам до конца суток — так как именно до этого времени еще есть возможность подать документы для работы в комиссиях.

В ЦИК "Апострофу" также сообщили, что больших проблем пока нет. "В окружных избирательных комиссиях идет формирование участковых избирательных комиссий. Если комиссии не будут сформированы, тогда и можно будет говорить о каких-то проблемах. Сейчас мы много слышали информации о срыве выборов, фальсификациях, о двойном количестве бюллетеней и о многом другом. Но давайте дождемся, когда истекут последние сроки", - прокомментировал “Апострофу” заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

В то же время, по закону, в случае нехватки людей, УИК сами могут начать процедуру доукомплектации состава комиссий. "Я так понимаю, что штабы, которые формируют эти представления не нашли нужное количество желающих. Но там где не подают штабы, там УИК по своему усмотрению доукомплектовывают комиссии, чем они сейчас и занимаются. Просто оплата труда членам комиссий запрещена законом, а наши люди к сожалению, не настолько сознательны, чтобы идти бесплатно работать. Значит штаб нашел то количество волонтеров которое нашел. Это, конечно, плохо, но так уж получилось",- прокомментировал "Апострофу" народный депутат, член фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко.

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