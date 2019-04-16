Нужно невероятное событие, чтобы Зеленский проиграл выборы - Владимир Паниотто

Выборы президента в 2019 году запомнятся надолго. Впервые шоумен смог получить большую поддержку избирателей, чем действующий президент. Кандидат Петр Порошенко в первом туре от своего конкурента Владимира Зеленского отстал почти вдвое. Последние социологические опросы показывают, что ситуация во втором туре также сложится не самым лучшим образом для Порошенко. Даже дебаты, на которых он так настаивает, не смогут преодолеть разницу между кандидатами в почти 40%. Хотя президента от провала могут спасти избиратели Зеленского – как именно и чего стоит ожидать самом шоумену, в интервью "Апострофу" рассказал социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) ВЛАДИМИР ПАНИОТТО.

- Недавно социологическая группа "Рейтинг" опубликовала примерные процентные показатели, которые могут получить кандидаты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во втором туре выборов. Из этой информации понятно, что шоумен намного отрывается вперед и получит 71% голосов. Но будут ли такие же результаты 21 апреля?

- Я думаю, что стоит ожидать чуть ниже результаты у Зеленского. Потому что он так или иначе себя проявляет, и это приводит к уменьшению его рейтинга. Но если не произойдут никакие радикальные события, которые смогут привести к резким изменениям, то я не вижу больших шансов на победу у Порошенко. Он уже вряд ли может изменить ситуацию.

- А как насчет электората, который не определился, избирателей других кандидатов?

- Мы проводили исследования после первого тура, как в дальнейшем будет голосовать электорат всех остальных кандидатов. Почти все избиратели Юрия Бойко и Александра Вилкула проголосуют за Зеленского. Только 10% электората Юлии Тимошенко планировали проголосовать за Порошенко, примерно 40% - за Зеленского, другие не придут. Электорат Гриценко может дать голоса Порошенко - это почти 30% избирателей Анатолия Степановича. Но столько же будут голосовать за Зеленского. И половина сторонников Игоря Смешко также проголосуют за действующего президента. Вот и все, на что он может рассчитывать.

Шансы у Порошенко, антирейтинг которого составляет почти 50%, есть только в том случае, если избиратели Зеленского одумаются и не придут 21 апреля, или их не устроит ответ их кандидата относительно какого-то конкретного вопроса.

- КМИС проводил перед вторым туром свои соцопросы? Ваши результаты совпали с данными "Рейтинга"?

- Да, мы проводили. Но я не могу сообщить все детали. Заказчик отказался публиковать результаты. Могу сказать только, что кардинальных различий нет.

- Возможно ли просчитать, какой процент избирателей Зеленского действительно его поддерживают, а не проявляют протест к действующей власти?

- В наших анкетах таких конкретных вопросов нет. Но могу сказать, что большинство - это протестный электорат, который не хочет голосовать за старую систему, лицом которой для них является Порошенко.

Вместо этого мы спрашивали, насколько избиратели ассоциируют Зеленского с его героем в фильме "Слуга народа" Василием Голобородько. Оказалось, что дело не только в этом сериале. Зеленский 15 лет смеялся над политиками, говорил людям то, от чего им становилось смешно. Он показывал правду, реальные недостатки. Казалось, как и в том фильме, что он очень хорошо разбирается в закулисных механизмах политики. У него сложился положительный имидж не только из-за фильма, но и за его деятельности. Для большинства Зеленский относится к тем людям, которые стоят над политиками. Поэтому у него есть авторитет и доброе отношение людей. Зеленский дает надежду, веру в лучшие перемены.

А с Порошенко все понятно - лучше не будет. Хотя оценка Порошенко немного несправедлива. Потому что реально ситуация в стране стала лучше. Наши исследования показывают, что состояние государства очень ухудшилось после начала войны, когда уровень бедности в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, вырос вдвое. Но за последние годы этот показатель снизился до довоенного времени. По нашим данным, уровень счастья за это время выросло, уровень стрессов уменьшился, а уровень здоровья улучшился. Но население все равно думает, что все стало намного хуже.

А с Порошенко все понятно - лучше не будет Фото: Александр Гончаров / Апостроф

- Вообще у Порошенко была возможность до второго тура максимально поднять свой рейтинг?

- За год поддержка максимально возросла. Порошенко удалось с 4-6 места в рейтингах подняться до второго в первом туре. И этого результата он достиг при высоком антирейтинге.

Конечно, команде Порошенко не стоит ожидать, что за эту неделю Зеленский потеряет максимально поддержку. Так, все зависит от событий, которые будут происходить. И мне трудно себе представить, что должно случиться, чтобы так радикально упал рейтинг Зеленского.

- Дебаты смогут на это повлиять?

- Для Порошенко дебаты, которые он, скорее всего, выиграет - это последняя надежда. Но для сторонников Зеленского они мало что значат. Возможно, кому-то не понравятся ответы Зеленского, и эти избиратели не захотят отдать свой голос за него. Но это вряд ли будет решающая потеря, учитывая разницу между кандидатами примерно в 40%. Предугадать это сейчас сложно. Потому что даже достаточно хамский, по мнению некоторых граждан, разговор Зеленского с Порошенко в телефонном режиме, который состоялся в эфире канала "1+1", частью населения может оцениваться положительно или вообще никак.

- В первом туре сторонники Порошенко пытались заверить, что до 21 апреля избиратели осознают: комик не может управлять страной. Но последние рейтинги показывают, что людей это совсем не пугает. Тем не менее, есть вероятность, что избиратели передумают голосовать за Зеленского, держа в руках бюллетень?

- Во время первого тура выборов мы спрашивали у избирателей, когда они решили голосовать за Зеленского. За него избиратели решили голосовать позднее, чем за Порошенко, но мне кажется, что они все же голосовали не "по приколу". Здесь сработала надежда на лучшее, представление, что Зеленский является честным человеком и хорошо понимает недостатки традиционной политики. Напоминаю, что он получил поддержку у различных возрастных групп, а также в группе 40-49 лет он получил вдвое больше голосов (36%), чем Порошенко (19%).

Здесь сработала надежда на лучшее, представление, что Зеленский является честным человеком и хорошо понимает недостатки традиционной политики Фото: Александр Гончаров / Апостроф

- Что будет происходить с рейтингом Зеленского уже после избрания президентом?

- Как и у всех его предшественников, поддержка будет падать. Мы как-то построили график отношения граждан к президентам. Сначала доверие - на высоте, но уже через некоторое время оно падает. Это характерно для всех украинских президентов. Исключением был лишь Порошенко, рейтинг которого падал медленнее, но все равно за год количество тех, кто ему доверяет, упал за первый год президентства с, примерно, 60% до 20%.

- Падающий рейтинг Зеленского-президента повлияет негативно на рейтинг его партии "Слуга народа" на парламентских выборах осенью?

- Безусловно. Вряд ли она сможет получить такие же результаты, как Зеленский в первом туре. А если в парламентских выборах примет участие, например, Святослав Вакарчук, рейтинг может упасть еще больше. Правда, до парламентских выборов - только полгода, возможно, что за этот период падение еще не будет очень значительным.

- Какая ожидается явка избирателей 21 апреля?

- Скорее всего, ниже, по сравнению с первым туром. Часть людей, имеющих четкую ориентацию на кандидатов, которые не прошли, не захотят голосовать или Зеленского, или Порошенко.