ДЭВИД КРЕМЕР - старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела по правам человека и дипломатии в Международном университете Флориды, бывший президент международной правозащитной организации Freedom House и заместитель государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда. "Апостроф" пообщался с американским специалистом о ходе президентских выборов в Украине и возможных последствиях избрания президентом Владимира Зеленского.

- Что вы можете сказать о результатах первого тура президентских выборов в Украине и о ходе кампании после него?

- Очень важно и позитивно, что до первого тура мы не знали наверняка, каким будет результат. В основном считают, что выборы были свободными и справедливыми. Соответствующие выводы обнародовала мониторинговая миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Явка также была очень высокая. Поэтому стоит поблагодарить украинцев, что они дали понять стране, соседям и международному сообществу, что решат, кто будет будущим лидером Украины.

- Я несколько раз слышал, что иностранцы смеются над предвыборной кампанией, спрашивая, что вообще происходит, имея в виду дискуссию о дебатах и анализах. Что вы думаете об этом и об имидже, который Украина себе создает?

- Есть тенденция лености журналистов, которые не следят за происходящим здесь на постоянной основе. Высмеять, сказать, что комик противостоит на выборах действующему президенту - в определенной степени так и есть, но все-таки ситуация значительно сложнее: есть вопросы по поводу связи господина Зеленского с Игорем Коломойским, есть определенное недовольство украинцев нынешней ситуацией. И, несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины, украинцы хотят избирать своих лидеров. К Украине должно было быть больше внимания, чем сейчас.

- Каких последствий вы ожидаете, если Зеленского, что очень вероятно, изберут президентом?

- Неизвестно. Это один из больших вопросов. Непонятно, как он будет действовать на посту президента, будет ли он по-настоящему независимым. Он выразил некоторые обнадеживающие мысли, но у него, похоже, нет сильной команды по внешней политике и национальной безопасности. Поэтому у международного сообщества есть много вопросов.

У него есть нескольких хороших советников - бывших министров правительств Гройсмана и Яценюка. Но один из вызовов - выяснить, каким президентом Зеленский будет, если победит.

- Учитывая то, что Коломойский, похоже, находится под следствием ФБР, а также учитывая связь между Коломойским и возможным следующим президентом Зеленским, какие последствия вы ожидаете для отношений Украины и США?

- Я не знаю деталей о Коломойском и ФБР, поэтому не могу это прокомментировать. Надеюсь, что какой бы кандидат ни победил, США подтвердят свою поддержку Украины и ее стремлений присоединиться к НАТО и ЕС, а украинский лидер даст понять, что хочет остаться на этом пути, серьезно бороться с коррупцией. Думаю, многие украинцы выбирают будущего президента, прежде всего, исходя именно из фактора коррупции.

- Президентство Зеленского принесет Украине в первую очередь риски или возможности?

- Может быть и то, и другое. Возможности означают и риски. Поэтому, я думаю, что отсутствие у Зеленского политического прошлого имеет и риски, как то нехватка знаний и возможности - как чистая доска, без хорошей или плохой истории.

В Украине и многих других странах распространено чувство избирателей, они сыты такими политиками, которых они видят много лет, и хотят рискнуть. В США это случилось в 2016 году, в прошлом году - в Бразилии...

- Что связи Зеленского могут означать для отношений Украины и России?

- Отношения с Россией - это один из главных вопросов. Зеленский говорит о прямых переговорах с Путиным. Путин является российским лидером уже в течение 19 лет, и делает вид, что знает, что делает. Он не идеален, наломал дров в Украине и, очевидно, не понимает эту страну. Но подход Зеленского к России будет одним из важнейших вопросов. Он должен заверить, что будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, украинские ценности и не уступит любым требованиям России.

Если он пытается осуществить какой-то поворот к России, это, пожалуй, выведет людей на улицы.

- Как думаете, победа Зеленского даст России какие-то новые военные возможности?

- Думаю, пока рано говорить, это откроет двери для россиян. Я бы хотел дать Зеленскому шанс, если он победит, наработать стратегию и придерживаться ее. Надеюсь, что все украинцы поддержат того, кто победит на выборах, и признают, что успех следующего президента, кто бы им ни стал, означает успех страны.