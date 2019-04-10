Зеленский не знает, как завершить войну, но у него есть один ход - Сергей Гайдай

Во второй части интервью с политтехнологом СЕРГЕЕМ ГАЙДАЕМ шла речь о том, что должен сделать Владимир Зеленский для того, чтобы стать хорошим президентом.

Первую часть интервью с Сергеем Гайдаем читайте здесь: Разрыв минимум вдвое, - Сергей Гайдай о втором туре выборов президента.

- Вас не удивил результат юго-восточных кандидатов? Мы видим, что Юрий Бойко в первом туре близко подобрался к Юлии Тимошенко (11,67% у Бойко против 13,40% у Тимошенко, - "Апостроф").

- Нет, он не удивил. Хотя мне все-таки казалось, что Вилкул более харизматичный кандидат, чем Бойко. Видите, что-то не сработало.

- Может быть, Бойко был более активным медийно?

- Я особо за ними не следил, поэтому мне трудно судить. Просто я видел Вилкула и видел Бойко. Явно Вилкул социально более обаятелен, но больше процентов набрал именно Бойко. Некоторые говорят, это произошло из-за его поездки в Москву.

- Вместе с Вилкулом, в принципе, они набрали столько же, сколько и Порошенко.

- Но при этом часть их электората ушла к Зеленскому.

- А если бы они не раскололись, мог бы кто-то из них выйти во второй тур?

- Да, против Зеленского. Более того, если бы Анатолий Гриценко поддержал Тимошенко, то и она была бы во втором туре. Но они не умеют объединяться. Хотя рядом с Гриценко был объединительный процесс, но этот самолет не взлетел, к сожалению.

- Но в этих объединительных процессах Гриценко видит себя лидером. Все-таки у него есть эти амбиции?

- Просто для такого объединения нужен харизматический лидер. Анатолий Степанович, возможно, аналитик, возможно, неплохой блогер, но не политический лидер.

- Почему же у нас нет таких объединительных процессов? Не созрела еще политическая элита?

- Объединительные процессы есть. Когда-то у нас объединялись вокруг Виктора Ющенко, и это был удачный опыт. Просто не каждый политик считает, что ему нужно с кем-то объединяться. Тот же Бессмертный не посчитал нужным приходить в команду Гриценко и, очевидно, он прав, потому что ему бы это лично ничего бы не дало. Вообще, президентство Ющенко мне нравилось больше, чем президентство Порошенко. Тогда был хороший период. И вопрос не в войне.

- Вопрос в политике, которая проводилась?

- В самой личности, в той атмосфере, которая была вокруг него.

- Но ведь это история слабого президента.

- А нам и не нужен сильный президент. Нам нужен сильный парламент. Потому что сильный президент, который узурпирует власть ради своих олигархических целей – это очень печально, это тормоз для развития. При Ющенко Украина развивалась куда быстрее. Хотя, конечно, мы остались недовольны, но при нем была свобода и свобода слова была на высоком уровне. При Ющенко власть не боролась с гражданским обществом. Она давала ему развиваться.

- А эти выборы были демократическими?

- Первый тур. Давайте дождемся второго.

- Думаете, могут быть сюрпризы?

- Да, у меня есть опасения на этот счет. Петр Алексеевич так просто власть не отдаст. Для него, в отличие от Зеленского, это вопрос жизни и смерти, вопрос его политической судьбы и она будет весьма печальна, если он проиграет эти выборы.

- Хорошо. Допустим, президентом будет Владимир Зеленский. Что будет дальше? Какими вы видите его дальнейшие шаги?

- Я искренне считаю, что Зеленский состоится как президент. Это произойдет, если он назначит такого генерального прокурора, который покажет нам реальную эффективную борьбу с коррупцией. Если мы увидим настоящее разбирательство с коррупцией в "Укроборонпроме", в энергетике, в депутатском корпусе, если будет арестован Гладковский и начнется разбор со всеми операциями, которые были связаны с офшорами Порошенко. Это покажет, что президент реально возвращает страну в русло справедливости.

И в такой ситуации говорить о дальнейшей судьбе Порошенко, как политика, нет смысла. Но я не знаю, способен ли на такое Зеленский. И самое главное – это вопрос войны. Я не очень понимаю, как его будет решать Зеленский, хотя у него есть ход: не заниматься ничем конкретно, самому не командовать армией, самому не ловить коррупционеров, самому не заниматься экономикой, а взять достойных, знающих, грамотных специалистов на эти области и позволить им делать эту работу.

Я искренне считаю, что Зеленский состоится как президент Фото: Евгений Котенко/Апостоф

- Есть на примете такие специалисты?

- Весь мир открыт.

- "Варягам" тоже нужно время, чтобы понять нашу специфику.

- Если пригласить, например, американского генерала и генерала из армии Израиля, то они будут просто строить армию. Нет, на самом деле, никакой нашей специфики. Есть стандарты НАТО, есть стандарты боеспособности, есть опыт самых эффективных армий мира. Нам нужен этот опыт, потому что наша специфика – это воровство, "совок" и отношение к солдату, как к расходному материалу. Вот, скажите, за кого проголосовала передовая?

- Это, кстати, интересный момент, потому что половина наполовину (в зоне ООС за Порошенко проголосовали 12 844 военнослужащих, а за Зеленского - 12 423).

- В том-то и дело. Это значит, что они недовольны нашим главнокомандующим и генералами. Второе. Генеральным прокурором в Украине может быть Давид Сакварелидзе, может быть Чумак, может быть Шишкин. Среди них есть те, которые начнут бороться с коррупцией, а не, извините, заниматься пиар-обслуживанием президента, как это делает Юрий Луценко.

- Все очень скептически относятся к заявлениям Владимира Зеленского. Как вы оцениваете его слова?

- Зеленский не умеет разговаривать в принципе. Я бы его пока не выпускал в публичное пространство и не рекомендовал бы ему выходить на дебаты. У человека нет риторики. Это меня, конечно, удивляет, потому что мне казалось, что актер должен осваивать такие вещи. Он является чистым листом – это ни плохо, ни хорошо. С чистого листа можно начать новую эпоху, но на чистом листе могут быть снова написаны старые, известные всем, слова.

Зеленский является чистым листом – это ни плохо, ни хорошо Фото: Евгений Котенко/Апостоф

- А если дебаты состоятся, сможет ли Порошенко задавить Зеленского своей риторикой?

- Сможет. Я думаю, что Порошенко политический актер, скажем так, выпускного курса института, а Зеленский – ученик первого класса.

- Как отреагирует Россия на такого президента как Владимир Зеленский?

- А почему нас должно волновать, как отреагирует Россия? Это, извините меня, риторика штаба Порошенко, что мы обязательно должны смотреть на реакцию России. Мне кажется, что Россия будет реагировать не на президента, а на действия украинской власти и Украины. И потом, Путин уже напал. Это факт. Но я не думаю, что Порошенко реагирует на это нападение наилучшим образом.

- Сторонники Порошенко будут возражать. Они скажут, не пошел же Путин дальше, остановился.

- Его остановили еще до того, как Петр Порошенко стал президентом. Я повторюсь, лучше всего оценивают действия своего главнокомандующего бойцы на передовой. Половина солдат считают, что Порошенко не должен быть главнокомандующим. Я им в этом доверяю.

- Хорошо. О России поговорили. А что насчет западных партнеров?

- Неужели вы верите, что Запад нас перестанет поддерживать, потому что мы избрали какого-то не такого президента? Запад с нами разговаривал всегда: и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. Я, знаете ли, меньше всего волнуюсь по поводу Запада. Во внутренней ситуации, меня по-настоящему беспокоит война. Зеленский совершенно не понимает, как воевать и как побеждать. У него наивная человеческая обывательская мысль, что стрелять не надо. Да, нет же! Президент – это Верховный главнокомандующий. Он как раз и должен уметь стрелять и вовремя давать эту команду. От того, что наши главнокомандующие не дали вовремя команду стрелять, мы потеряли Крым и получили вторжение российских войск.