Президент из сериала стал реальным: что говорят иностранные СМИ о победе Зеленского

Иностранные специалисты и СМИ уделяли много внимания президентским выборам в Украине. После выборов, на которых Владимир Зеленский одержал убедительную победу, "Апостроф" проанализировал, что пишут об украинских выборах уважаемые иностранные издания.



В статье для британской Financial Times Роман Олеарчик отмечает, что после подсчета 95% бюллетеней Зеленский получает 73% голосов, против менее 25% у Петра Порошенко.

"Победа является чрезвычайным приходом к власти актера, объявившего о планах бороться за пост в новогоднем комедийном шоу", - говорится в статье.

Издание сообщает, что Зеленский уже пообещал поклонникам, что не предаст их, а также обратившись, очевидно, к России сказал: "Всем странам постсоветского пространства: посмотрите на нас - все возможно!".

Как написал корреспондент BBC в Киеве Джона Фишер, сегодня украинцы проснулись и поняли, "что последние пару месяцев не были сном". "Они действительно выбрали человека, который играет в сериале президента, настоящим президентом страны", - продолжает он. Теперь, считает журналист, Зеленскому надо будет продемонстрировать, что он знает, что делает. После инаугурации перед ним будут стоять сложные задачи, одна из которых - война на востоке Украины.

Джона Фишер рассказывает, что вся предвыборная кампания Зеленского базировалась на том, что он якобы другой и бросает вызов привычному положению дел. "Зеленский сделал свое незнание добродетелью и открыто признает, что не имеет сильных политических взглядов [...] Итак, комедиант сейчас смеется последним. Но не удивит, если в украинской политике будет больше беспорядка", - говорится в материале.

Эндрю Хиґинс и Юлия Мендель, авторы статьи в Нью-Йорк Таймс, отмечают: "После пяти лет сложной войны с российскими марионетками на востоке Украины избиратели, кажется, дали сигнал, что их больше волнуют внутренние угрозы коррупции и бедности - игнорируя предупреждения господина Порошенко, заявившего, что голосование за комика "не смешное" и может привести к "болезненным" последствиям".

Издание также указывает на то, что перспектива мягкого перехода власти демонстрирует, насколько далеко Украина отошла от России.

Сайт американского телеканала ABC News рассказывает, что как кандидат Зеленский во многом был версией себя на экране и проводил комедийные шоу вместо митингов. Но, в отличие от персонажа сериала "Слуга народа", Зеленский приходит к власти со связями с одним из самых противоречивых олигархов Украины - Игорем Коломойским.

"Мало кто знает, что будет означать этот выбор. Кроме обещания искоренить коррумпированных чиновников и завершить войну, агитация Зеленского почти не базировалась на какой-то конкретной политике", - написал журналист Патрик Ривелл. И теперь перед ним, считают в ABC, стоят сложные вызовы.