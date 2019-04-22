Шампанское и мысли о новой работе: что происходило в штабах Зеленского и Порошенко

В день второго тура выборов в штабах обоих кандидатов - Петра Порошенко и Владимира Зеленского царили диаметрально различные настроения - от отчаяния до эйфории. За всеми переживаниями наблюдали корреспонденты "Апострофа".

Эйфория

Команда Владимира Зеленского решила не изменять традиции, и снова разместила штаб кандидата в КВЦ "Парковый" напротив столичного ресторана CHI. Здесь все вполне соответствовало недавнему стилю жизни артиста – много музыки, шуток, алкоголя и развлечений. Правда, с едой в этот раз в штабе Зеленского было хуже: угощения для гостей вынесли уже ближе к 8 вечера, незадолго до окончания голосования.

Так как все уже догадывались, каким будет итог второго тура, атмосфера в штабе была более расслабленной, чем во время первого тура, напряженными были, пожалуй, только охранники у входа, которые тщательно досматривали всех гостей, и даже ближайших соратников Зеленского.

За несколько часов до оглашения результатов экзитпола в штабе царила веселая атмосфера, создавалось впечатление, что ты находишься в ночном клубе, а не в штабе кандидата и без пяти минут главы государства. Ближе к шести вечера журналистов и гостей становится так много, что в относительно небольшом помещении Championhall было нечем дышать. Все ждали закрытия избирательных участков, хотя неофициально члены команды Зеленского еще днем прогнозировали почти такой же результат, который показали экзитполы – 73,2% на 25,3% в пользу Зеленского.

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Приехали поддержать своего уже бывшего руководители и члены студии "Квартал 95". В общении с журналистами они уверяют, что будут и дальше жестко шутить над президентом, а на выборы в Раду не пойдут. "Главное, что я хочу сделать – это поздравить с поллитра Владимира с победой", - улыбаясь говорит "Апострофу" член "Квартала" Александр Пикалов, который играет экс-президента Виктора Януковича.

Ненадолго веселая атмосфера сменяется небольшим официозом, и на брифинг в шесть вечера выходят представители Зе-команды, которые рапортуют о ходе голосования и возможных нарушениях. Юрист штаба Вадим Галайчук сообщил, что команда Зеленского занимается проверкой критических комментариев в сторону Зеленского и если будут найдены призывы к насилию, то правоохранительные органы привлекут таких людей к уголовной ответственности. Пока продолжался брифинг, в штаб постепенно стекалось все больше гостей, тут можно было встретить и нардепа Сергея Лещенко, и экс-министра финансов Александра Данилюка, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева, политика Дмитрия Спивака.

"Апостроф" тем временем пообщался с представителем Зе-команды экс-членом НАПК Русланом Рябошапкой, который рассказал, какими видят первые шаги Зеленского в команде кандидата.

"Возобновление ответственности за незаконное обогащение, готовый законопроект уже есть, это отмена неприкосновенности депутатов, перезапуск НАПК, усиление органа. Новое руководство органа, чтобы он стал политически независимым и доступ к реестрам", - сказал он "Апострофу".

При этом, Рябошапка, как и другие члены штаба, избегал всякой конкретики, отвечая на вопрос о кадровых назначениях: "Это не должны быть люди из внутреннего круга, это должны быть конкурсы, должно быть предложено несколько кандидатур Зеленскому и из следует выбрано лучшего. Чтобы это не были первые люди, которые прибежали к нему".

Не под запись же несколько членов Зе-команды твердят почти одно и то же: пока не было отмашки от Зеленского, говорить о той или иной кандидатуре на какую-либо должность они не могут. "Все решает Владимир и именно он определит сроки, когда озвучить какую-либо кандидатуру, но думаем, что-то объявим уже до инаугурации".

Инаугурацию в команде Зеленского очень надеются провести до 27 мая – конечного срока, когда можно распустить действующую Верховную Раду. "Если будут затягивать, то не позднее 3-4 июня, парламент должен принять постановление, и именно парламент и может затягивать, но нам выгодно чтобы это произошло до 27 мая",- говорит один из штабистов не под запись.

Хотя часть членов команды Зе слухи о роспуске Рады опровергают. "Это была позиция Портнова (Андрей Портнов, экс-замглавы АП Януковича, - "Апостроф"), которую он с нами не согласовывал", - делится с "Апострофом" собеседник в Зе-штабе. И с улыбкой рассказывают о сотнях звонков от пытающихся с ними о чем-то договориться. "Звонят со многих команд, и в том числе и из Блока Петра Порошенко, пытаются договориться и говорят,что готовы сотрудничать даже без каких-то гарантий", - говорит собеседник в Зе-штабе.

Ближе к 8 вечера ведущий Артем Гагарин объявляет о том, то в штаб скоро приедет и сам виновник "торжества" - Владимир Зеленский. Пройдя под конвоем охраны, и под звуки саундтрека сериала "Слуга народа" в исполнении Дмитрия Шурова, Зеленский вместе с женой, спикером штаба Дмитрием Разумковым и главой штаба Иваном Бакановым заходят на сцену. Под отсчеты "три, два, один" все присутствующие ждут оглашения экзитпола. Когда на экране появилось 73% поддержки Зеленскому, по залу пронесся одобрительный гул, послышались крики радости, а на сцену полетели конфетти. "Почти как празднование Нового года", - шутит кто-то рядом.

Виновник "торжества" - Владимир Зеленский Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Зеленский уже в роли триумфатора этих выборов с немного уставшей улыбкой благодарит своих родителей, жену, детей и команду за поддержку. "Ми зробили їх разом", - кричит он и…уходит со сцены, оставив в недоумении сотни украинских и иностранных журналистов. Он уходит в VIP-зону, куда отправилась и вся его команда. Кроме канала 1+1, которому Зеленский дает интервью, в VIP-зону никого не пустили.

Ко входу в закрытую часть подтягиваются гости, среди них можно увидеть экс-заместителя генпрокурора Виталия Касько, президента клиники "Евролаб" Андрея Пальчевского, с которым пообщался "Апостроф", а также, известного российского политтехнолога Станислава Белковского, с которым "Апостроф" записал небольшое блиц-интервью.





Можно было заметить и адвоката Игоря Коломойского, которого часто называют теневым главой штаба, о чем "Апостроф" писал еще летом, Андрея Богдана. Он уже не особо скрывает свое участие в команде, выходя на сцену то стадиона "Олимпийский" во время дебатов, то приходя в штаб Зеленского, однако публично комментировать свое участие в кампании отказался. Приехала поздравить Зеленского и евродепутат Ребекка Хармс, а также ведущий канала "Прямой" Микола Вересень.





Чуть позже Зеленский все таки вышел к журналистам и ответил на несколько вопросов, пообещав в ближайшее время дать большую пресс-конференцию. Он успел сообщить, что генпрокурор Юрий Луценко, несмотря на слухи, не останется на своей должности, сказал, что главная задача для него – это вернуть военнопленных и даже сказал, что готов обратиться за советом к Петру Порошенко, если он понадобится.

К тому времени, стоит отметить, что все еще действующий глава государства признал свое поражение и позвонил Зеленскому поздравить с победой. Позвонили ему президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануель Макрон. Было видно, что несмотря на то, что Зеленскому еще непривычно находиться в роли будущего президента, он уже понемногу вживается в эту роль, как и его команда, которая готовится стать президентским окружением.

"Мы уже купаемся в реках шампанского и делим должности", - в шутку заявил на прощание один из штабистов "Апострофу". Вскоре открытая часть штаба опустеет и о том, что здесь приветствовали будущего президента напомнит только конфетти, оставшееся лежать на полу и сотни репортажей от журналистов.

Отчаяние

Легкая депрессия и прострация. Это то настроение, которое на протяжении дня витало в штабе Петра Порошенко. Работать в заведомо проигравшей команде - довольно сложно. Поэтому мало кто из окружения спешил в течении дня посетить штаб президента, разместившийся, как и во время первого тура, в "Мыстецьком Арсенале".

С 31 марта здесь ничего не изменилось: все та же государственная охрана, все тот же зал, все те же экраны и аппаратура, все те же журналисты (представителей СМИ, акредитованных в оба штаба, временно просили сдать аккредитациюв штаб Зе). Единственным отличием был фуршет. В день первого тура с начала работы штаба выбор перекусов был сравнительно богаче. В это же воскресенье официанты решили испытать нервы присутствующих, и все разнообразие еды начали подносить уже ближе к ужину.

Кстати, фуршет в штабе был одним из главных развлечений. По сравнению с первым туром, не было брифингов ни о первых экзитполах, ни о нарушениях или о фальсификациях. В штабе Порошенко понимали, что победа их кандидату не светит. Поэтому лишний раз разочаровывать себя цифрами они не стали.

Вместо этого журналистам предложили слушать выступления общественных деятелей, а в перерывах смотреть эфиры телеканала "Прямой". В какой-то момент и их отключили, и в эти перерывы приходилось слушать гул окружающих.

А он ближе к шести часам вечера начал усиливаться. Постепенно подходили депутаты "Блока Петра Порошенко", госохрана и журналисты. Нардепы БПП были в хорошем настроении, радовались концу этим выборам. Но никто из них не хотел комментировать результаты экзитполов.

Например, лидер фракции Артур Герасимов, приехавший одним из первых среди депутатов, сказал, что результатами подсчетов он не интересовался и ему ничего неизвестно. А позже на брифинге подвел итоги президентства Порошенко, давая понять, что первое место в кармане конкурента.

Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Фото: Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1

"БПП будет участвовать в парламентских выборах. Мы к ним готовы. Не вижу причин для плохого настроения и для досрочных выборов в Верховную Раду", - рассказывал журналистам Артур Герасимов.

С коллегой по фракции был согласен и Алексей Гончаренко. На фоне уставших корреспондентов он был бодрым, полным энергии и улыбка не сходила с его лица. В таком настроение его редко увидишь в Верховной Раде. Как и в момент флирта с журналистками.

Но в душе у многих членов команды Порошенко таится обида. "Мы проиграли из-за демократии и журналистов", - не под запись рассуждали некоторые собеседники «Апострофа».

По их мнению, свобода слова без ограничений во время войны - не самое верное решение, которое в конечном итоге навредило стране и их кандидату. "Но такой свободы не было ни при одном президенте. Только при Порошенко", - хвастливо добавляют члены команды.

В таких чувствах штаб дотянул до 8 часов вечера, когда были представлены первые результаты национального экзитпола. К этому времени количество присутствующих увеличилось в разы, все больше в толпе встречались известные политики. В 20:15 часов в штабе должен был появиться президент, поддержать которого приехали министр Владимир Омелян и вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардепы Сергей Березенко и Владимир Арьев. Но не приехали премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко. "Мы их и не приглашали. Если бы они и появились здесь, то по-собственному желанию", - объясняет один из источников "Апострофа" в окружении президента.

Но это все стало второстепенным, когда в "Арсенал" зашел Петр Алексеевич и сторонники ринулись встречать его бурными аплодисментами. На лице президента читалась усталость, но в зал он зашел с искренней улыбкой. Порошенко пришлось выступать сразу же после результатов экзитполов, которые показали его полный проигрыш Владимиру Зеленскому - 73,2% на 25,3%.

На лице президента читалась усталость, но в зал он зашел с искренней улыбкой Фото: president.gov.ua

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса президента. Но я не ухожу из политики", - обратился Порошенко к украинцам.

Он несколько раз процитировал Уинстона Черчилля, похвалил свою команду за проведение демократических выборов и поблагодарил украинцев за их голоса.

"За эти годы вам рассказали обо мне много ужасной лжи. Если бы я мог в нее поверить, я бы и сам за себя не проголосовал. Но пройдет время, история все расставит по свои местам", - оправдал себя Порошенко.

Зал не утихал, сторонники активно хлопали, выкрикивая слова благодарности. Эту радость портили операторы телеканалов, которым не давали возможности делать съемку. Они кричали, просили всех сесть, но эмоции в зале не угасали.

Продолжая говорить слова благодарности, в том числе и жене Марину, он пригласил свою команду на сцену.

"На самом деле он проиграл, потому что перессорился с олигархами. Это сильно ударило по его рейтингу", - в разговоре с «Апострофом» уверял один из членов окружения.

Он не согласился с тем, что в проигрыше виноваты и токсичные люди, от которых президент не хотел избавляться, потому что в команде "должны быть те, которые примут на себя весь негатив".

Теперь Порошенко нужно привыкать к новому-старому статусу - просто украинский политик. Он пойдёт на парламентские, но никто в штабе не гарантирует ему высокую поддержку. Большинство уже сейчас задумывается, что им делать и где искать работу.

"Но пока нужно неделю отдохнуть. А потом уже принимать решения", - подытожил один из членов штаба.