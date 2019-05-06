Испытание регионами: как в команде Зеленского будут решать проблему кадрового голода

Один из львовских блогеров предложил назначить главой Львовской ОГА Петра Порошенко. И ничего странного в этом нет: именно в этой области Порошенко получил наибольшую поддержку избирателей на выборах. В знак благодарности еще действующий президент даже отправился после Пасхи во Львовскую область, где его встретили очень тепло. Но кресло главы ОГА для него - не цель. Это усложняет ситуацию для новоизбранного президента и Кабинета министров, которым придется подыскивать кандидатуры как на Львовскую область, так и на другие. Когда регионы получат новых губернаторов, и какие сложности возникают уже, разбирался "Апостроф".

Нормальная европейская практика

Параллельно с проигрышем главы государства на президентских выборах несколько губернаторов заявили о готовности уйти в отставку. Среди них: Олег Синютка (Львовская область), Геннадий Москаль (Закарпатская область), Степан Барна (Тернопольская область) и Алексей Савченко (Николаевская область).

"Я считаю, что так должен сделать каждый глава областной государственной администрации – это, во-первых. Во-вторых, мы, стоя должны поблагодарить действующего президента Петра Порошенко... несмотря на все те вещи, которые происходили вокруг нас. Я должен уйти вместе с ним", - так объяснил свое решение Савченко в комментарии "Громадському".

С подобным месседжем выступил и Синютка, который единственный из губернаторов смог обеспечить победу Порошенко по областям. "Это, мне кажется, абсолютно нормальная европейская практика, когда я четко дал сигнал обществу, что завершилась каденция президента, и вместе с человеком, который доверил мне возглавлять Львовскую область, я ухожу с этой должности, давая возможность новому президенту сформировать свою управленческую структуру", - сказал он в эфире канала "112".

У Москаля причины прошения об отставке не объясняют, хотя заявление по собственному желанию уже написано.

Отметим, что согласно закону подобные заявления должен рассмотреть и подписать лично президент, Кабмин в этом случае не принимает решение.

А губернатор Барна решил пока ничего не писать, уйти он намерен уже после инаугурации Владимира Зеленского.

Такая турбулентность на местах - ответ на нестабильную политическую ситуацию в стране. Конечно, не все губернаторы, назначенные при Порошенко, поспешили писать заявления, и увольнять их сейчас также нет смысла. Свою должность они потеряют в любом случае после инаугурации президента Зеленского. Возможно, кому-то удастся договориться о переназначении, но никто гарантии им не даст. И хотя в последнее время активно распространяется фейк, что якобы после вступления Владимира Александровича на должность все губернаторы автоматически увольняются, на самом деле, это не так.

"В случае избрания нового президента Украины главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных государственных администраций", - говорится в законе "О местных государственных администрациях". Поэтому пока не стоит опасаться, что государство может лишиться ключевых людей на местах.

Назначать некого

Конечно, такая ситуация все равно не обнадеживает. Кто может стать губернатором при Зеленском, непонятно, также как и будут ли досрочные выборы в парламент.

По информации "Апострофа", в команде ЗЕ - серьезный кадровый голод. Об этом говорят как их противники, так и соратники.

"Какие регионы? Нет до сих пор понимания, кто возглавит Минобороны или СБУ. А о губернаторах мы пока даже не говорили", - сетует источник "Апострофа" в штабе Зеленского.

По информации «Апострофа», в команде Зе серьезный кадровый голод Фото: Facebook/Команда Зеленського

Также в команде не могут назвать советника, который отвечал бы за региональную политику. Подобным направлением никто не занимается и среди людей, представленных Зеленским публично.

Из-за отсутствия понятного распределения сфер в штабе ЗЕ возникают опасения, что ситуацией воспользуются бывшие регионалы, одиозные бизнесмены и другие не менее токсичные личности. Они могут перехватить власть на местах и заставить нового президента с ними договариваться.

Такой сценарий возможен при нынешнем законе "О местных государственных администрациях". Так, в 2017 году парламент отменил норму о проведении конкурса для избрания губернаторов. Согласно новой норме они назначаются президентом по представлению Кабмина. То есть кресло главы областной администрации мог занять человек, который устраивал Администрацию президента.

"Мы планируем делать открытый конкурс", - утверждает собеседник "Апострофа" в команде Зеленского. Как, когда, насколько этот конкурс будет прозрачным - ответы на эти вопросы все еще остаются неизвестными.

"Если мы говорим о главах облгосадминистраций, они автоматически должны будут написать заявления об отставке. Здесь вопрос в их эффективности. Я думаю, что достойных людей в Украине достаточно, чтобы занять ключевые должности в стране и начать наконец-то работать на людей, а не на карман", - официальная позиция штаба, о которой на очередном брифинге сообщил спикер Дмитрий Разумков.

Судьба децентрализации

Противники избранного президента радуются такой неразберихе и прогнозируют, что назначение губернаторов будет проходить по нормам нынешнего закона. Однако эту радость не разделяют те, кто не понимает, что будет с децентрализацией.

Эксперт Анатолий Ткачук напоминает, что Зеленский пока ничего не говорил о децентрализации. А вот спикер команды ЗЕ Разумков сказал, что реформа хорошая и требует последующей интеграции, но ее успех во многом зависит от губернатора.

"Там, где председатель облгосадминистрации не мешает, там процесс двигается быстрыми темпами. А где мешает, там или вообще не двигается, или очень медленно", - сказал в комментарии "Апострофу" Ткачук.

Эксперт считает, что если Зеленский не займет проактивную позицию в процессе назначения губернаторов (именно по существующему закону), то Кабмин, скорее всего, будет предлагать свои кандидатуры.

"Каждый кандидат на должность губернатора - это продукт компромисса между президентом, Кабмином и региональными элитами", - уверен Ткачук.

И если кто-то выпадет из этого процесса, то это приведет к возможной конфронтации между правительством и президентом.