Запахло деньгами: как партии планируют идти на выборы в Раду

После победы Владимира Зеленского на выборах президента, народные депутаты начали думать, как сотрудничать с новым президентом. Кроме этого парламентарии переживают, будут ли досрочные выборы в Верховную Раду и когда начинать избирательную кампанию. И пока фракции находятся в подвешенном состоянии, "Апостроф" решил разобраться, кто из нынешних партий парламента действительно задумывается об участии в будущих выборах.

От успеха до провала

"Впервые за все время в Раде действительно запахло деньгами", - точно характеризует положение вещей в парламенте один из собеседников "Апострофа" в "Блоке Петра Порошенко".

С его слов становится ясно, что нынешняя ситуация непонятна для многих депутатов. Этим сейчас пытаются воспользоваться те, кто планирует создать некую коалицию для нового президента. А для этого необходимо предложить что-то стоящее. В ход идут деньги.

"Покупкой" народных депутатов занимаются два представителя БПП и руководитель одной из депутатских групп. Но особой спешки в команду Зеленского в Раде пока не наблюдается. Депутаты ждут хотя бы инаугурации, дабы понимать, с кем они будут иметь дело. Кроме этого, политики продолжают сами себя пугать досрочными парламентскими выборами. Мнения относительно вероятности такого развития событий разделились. Но главный конфликт лежит в другом. Большая часть политических сил на парламентских выборах 2014 года обещали проголосовать за новый избирательный кодекс, который отменил бы мажоритарную систему и внедрил пропорциональную. Но с каждым днём становится все очевиднее, что обещание не будет выполнено, голосов за новый кодекс нет, а многие мажоритарщики, в том числе депутатские группы "Видродження" и "Воля народа" не в восторге от этой идеи. А ведь они составляют почти половину всего состава Рады, без их голосов законопроект не пройдёт.

В команде Зеленского настаивают на принятии данного документа. "Парламентские выборы должны проходить по новому избирательному кодексу" , - сказал в начале апреля представитель окружения новоизбранного президента Александр Данилюк.

Публично за кодекс выступают практически все фракции парламента. Они же думают, как проходить в новый парламент и как бороться с конкурентами. Спокойнее всех чувствуют себя во фракции "Оппозиционный блок" крыла Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Последний занял третье место на президентских выборах, и продолжает набирать популярность.

"Наибольшую поддержку нам принесла поездка Бойко и Медведчука в Москву (22 марта, - "Апостроф"), где они встретились с премьером РФ Медведевым и руководителем "Газпрома" Миллером. Мы сами не ожидали, что люди так положительно на это отреагируют", - рассказывает один из нардепов. При этом, несмотря на общие политические взгляды, объединения с другим крылом ОБ - Александра Вилкула, пока не предвидится. Об этом, среди прочего, сообщают источники "Апострофа" в "Оппозиционном блоке".

Столь же спокойны за свое будущее и во фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Представители этой политсилы имеют постоянное электоральное ядро, которое формировалось годами.

Также не сомневается в победе и "Свобода", которая после Революции Достоинства не смогла преодолеть 5% барьер. Представителей "Свободы" не пугает даже такой серьезный противник, как все еще действующий президент Петр Порошенко, который работает на их электоральном поле. "Я думаю, нам удастся набрать нужный процент", - сообщил "Апострофу" один из представителей "Свободы"

В конце лета "свободовцы" проведут съезд. Скорее всего, их списки возглавит Руслан Кошулинский, баллотировавшийся на недавних президентских выборах. Однако и "Свободу", и "Радикальную партию" Олега Ляшко, и "Самопомич" может ожидать и полный провал на парламентских выборах, даже если они пройдут досрочно. Ведь эти партии не оправдали надежд своих избирателей.

Например, "Самопомич", будучи партией новых лиц, не смогла сохранить те рейтинги, с которыми заходила. А "радикал" Ляшко не смог сохранить популярность, даже пытаясь показать себя политиком, который разрешит все вопросы одним звонком премьеру.

"Фронт" разбегается

Непонятная ситуация складывается и во фракции "Народного фронта". В 2014 году они стали неким открытием для избирателей, которые им поверили, но за пять лет их рейтинг позорно обвалился.

При этом, лидер НФ Арсений Яценюк продолжает свято верить, что им удастся повторить успех 2014 года. "Да, "Народный фронт" пойдёт на выборы. Но о том, сколько он наберёт, мы не будем говорить", - иронично ответил "Апострофу" один из депутатов-"фронтовиков".

В понедельник, 22 апреля, на заседании фракции депутаты НФ обсуждали своё будущее. Было принято решение не поддерживать ни Юлию Тимошенко, ни Петра Порошенко. Точнее к такому выводу пришёл сам Яценюк. "Он посоветовал нам ни к кому не убегать, иначе мы станем предателями", - вспоминает собеседник "Апострофа" в НФ.

Однако единством во фракции и не пахнет. Так, целая группа "фронтовиков" - министр внутренних дел Арсен Аваков, а также народные депутаты Антон Геращенко, Татьяна Донец, Александр Кирш и др. полностью переориентировались на Владимира Зеленского, предлагая и всем другим членам НФ "подставить плечо новому президенту". Спикер Андрей Парубий поддерживает исключительно Петра Порошенко. Взять паузу решил ещё один лидер НФ Александр Турчинов.

"Он все ещё думает, что ему делать. Поэтому сейчас нейтрален ко всем. Мне кажется, что он не пойдёт в политику, его интересует оборона и ракеты", - пояснил ситуацию с Турчиновым народный депутат от НФ.

Послушав всех, в конечном итоге Арсений Петрович решил объединиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Готов ли к этому премьер, у него пока ничего не говорят. Но о своих амбициях он уже заявил и постепенно начал готовиться к избирательной кампании, прямо на глазах у ещё действующего президента Петра Порошенко, который после проигрыша на президентских выборах намерен также покорять парламент. Во вторник, 23 апреля, он пригласил депутатов на заседание фракции БПП поговорить о будущем. На этой встрече, кстати, присутствовал и премьер. Но как рассказывали депутаты "Апострофу", он не проявлял особого интереса к разговору.

Праймериз и реформы

Лидер фракции БПП Артур Герасимов после заседания рассказал журналистам, что Порошенко намерен переформатировать состав партии. "Было заявлено, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", - сообщил нардеп.

По информации источников, название партии планируется сократить: из "Блок Петра Порошенко - Солидарность" оставить только "Солидарность". И лидером этой силы станет сам Порошенко.

"Мы четко понимаем, что одна из ключевых ошибок – в информационной стратегии состоит в том, что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной, как государством, на протяжении этих пяти лет", - подытожил Герасимов. Но каким образом будет проходить тот же праймериз, он не сообщил.

"Для начала им нужно убрать таких токсичных людей, как генпрокурор Луценко, нардеп Кононенко и т.д. Иначе это реформирование ничего не даст", - объясняет один из депутатов БПП.

Получит ли Порошенко на парламентских выборах столько голосов, сколько получил во втором туре выборов президента (24,45%), ответить сложно. На его поле работают много других политических сил. Помимо партии "Свобода", это партия Виталия Кличко "Удар". Собеседник "Апострофа" утверждает, что на выборы Кличко пойдёт отдельно. "Список может возглавить брат Виталия - Владимир. А Виталий останется мэром, ему там нравится", - рассказал депутат, приближённый к партии "Удар".

Трудно прогнозировать, насколько успешным будет поход Кличко в парламент. "Чтобы пройти в парламент, нужно немало денег потратить. Со спонсорами пока не очень хорошо. Плюс, я когда-то Виталику советовал запустить свой телеканал, чтобы иметь постоянную поддержку. Но он не захотел потратить миллион долларов", - вспоминает собеседник.

Да, нынешние политические силы парламента не собираются отступать. Одни из них планируют быть в оппозиции к власти Зеленского, другие попытаются договориться. Но на выборах им будет нелегко: придётся соревноваться с партией "Слуга народа", которая может "отжать" приличную часть электората. А если на парламентские выборы пойдёт Святослав Вакарчук, то борьба будет ещё жёстче.