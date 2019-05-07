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Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент

Как противостоять России в Азовском море

Иван Апаршин, военный эксперт, специально для "Апострофа" вторник, 7 мая 2019, 07:40
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Возможно ли широкомасштабное наступление России через Азовское побережье, чтобы пробить сухопутный путь в Крым, "Апострофу" рассказал советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Там нет такой возможности. Даже когда я служил в Советском Союзе, мы никогда Крымскому полуострову не придавали большого значения, как территории, которую надо защищать какими-то очень мощными силами. Там когда-то располагался 32-й армейский корпус, и уже в 1991-1992 годах мы его оттуда снимали. То есть Крым всегда больше рассматривался как база. Сегодня Крым используется как инфраструктура, где накапливаются огромные запасы, я не думаю, что оттуда можно осуществить прорыв.

Сегодня уже невозможно за ночь перебросить группировки войск. Есть же система предупреждения: пошла бригада на обучение - и мы об этом знаем, задержалась - тоже об этом знаем, подали запасы - вопрос, а зачем подали запасы? А, может, госпитали начали разворачивать? Есть тысячи показателей, по которым каждый день отслеживается ситуация. И наступает момент, когда мы говорим, что точка невозврата пройдена. Поэтому нам важнее не пропустить этот момент. А чтобы этого не пропустить, надо адекватно реагировать.

Читайте: Я могу спланировать войсковую операцию по возвращению Крыма и Донбасса - Иван Апаршин

Однако нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить Военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со "стеной" на границе с Россией - это ничем не поможет.

Любые военные программы будет утверждать новый президент. А поскольку профильного образования у него нет, очень важно рассказать, объяснить ему так, чтобы он понял. Например, если наступление осуществят через территорию Беларуси, а у нас там ничего нет. А почему нет? Потому что никто ничего не спланировал. И вот здесь нам надо предусмотреть такую возможность. Президент Украины должен слышать разные точки зрения и оценить риски, и что еще важнее - последствия.

Например, если новоизбранный президент спросит мое мнение, я ему буду советовать немедленно уволить действующего министра обороны и начальника Генерального штаба.

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