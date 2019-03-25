Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал

Генерал-лейтенант в отставке БЕН ХОДЖЕС - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе. "Апостроф" пообщался с известным американским военным о том, чего ждать от России на фоне выборов в Украине, о поддержке Украины на Западе и безопасности в Черном и Азовском морях.

- Могут результаты украинских выборов подтолкнуть Россию к каким-то военным действиям в отношении Украины?

- Уверен, что будет вмешательство или через угрожающую деятельность, или кибератаки, или попытки подорвать доверие людей к результатам. Вот чего я ожидаю больше всего - их действий, направленных на то, чтобы украинцы потеряли уверенность в результатах.

- Вы видите какие-то серьезные риски для безопасности Украины в случае победы того или иного кандидата в президенты?

- Не знаю, и не хотел бы это комментировать. Думаю, самые большие риски будут, если выборы будут казаться нечестными или нелегитимными. Это создаст внутреннюю ситуацию в Украине, которую Россия определенным образом использует.

- О чем, прежде всего, говорят ваши собеседники в Европе и США в контексте украинских выборов?

- Люди следят и надеются, что выборы будут свободными и справедливыми, а результаты - и в конце марта, и затем, в случае второго тура - будут такими, что все им будут верить и уважать. Они хотят увидеть демократию в действии. А потом, думаю, будет надежда, что президент, кто бы им ни стал, продолжит работать для прозрачности правительства, бороться с коррупцией, а также гарантировать, что Вооруженные силы Украины будут иметь все, чтобы и в дальнейшем быть успешными.

- Вы, наверное, слышали о большом скандале, связанном с коррупцией в концерне "Укроборонпром". Такие сообщения влияют на поддержку Украины со стороны ее западных партнеров?

- У Украины очень много друзей. Очень многие страны и лидеры желают Украине успеха, реализовать свой потенциал и быть достойной отважности своих солдат. Все хотят, чтобы Украина была успешной. Но когда вы продолжаете видеть такие сообщения, конечно, есть вероятность, что со временем друзья Украины потеряют уверенность. Понятно, что и россияне это используют, как только могут, чтобы посеять раскол среди украинцев, чтобы украинцы потеряли уверенность в себе.

Фото: UNIAN

- Хорошая ли это идея - поднимать на саммите НАТО в декабре вопрос о предоставлении Украине Плана действий по членству, как это обещает сделать Петр Порошенко в случае своей победы на выборах?

- Я твердо верю в политику открытых дверей НАТО и готовность предоставить членство тем странам, которые соответствуют стандартам. Украине еще предстоит сделать много - пожалуй, это все, что я сейчас скажу.

- Как думаете, чего России удалось достичь за пять лет оккупации Крыма?

- Своей агрессией россияне напомнили всему миру, кем они являются - они используют силу, где захотят, чтобы достичь желаемого результата; что они не уважают международное право. Именно поэтому НАТО снова становится активным в вопросе сдерживания России. Это, во-первых.

Во-вторых, они также привлекли внимание к Черноморскому региону. Думаю, Запад будет тяжело работать, чтобы не позволить России доминировать там, а страны региона были в безопасности и могли свободно передвигаться.

- Насколько опасна милитаризация Крыма Россией?

- Очень опасна, потому что, во-первых, показывает, что они не намерены возвращать Крым Украине. Фактически они говорят остальному миру: "Нас не волнует международное право, не волнует, что вы говорите". Поэтому надо внимательно смотреть и внимательно слушать, и понять, что делает Россия.

Во-вторых, то, что они атаковали три украинские военные корабли и захватили моряков, показывает, что они захотят снова использовать силу, если кто-то будет находиться в этих водах (которые не являются российскими территориальными водами). Если они будут считать, что Запад ничего не сделает, тогда, думаю, есть реальная опасность, что они будут сильнее давить на Одессу и затем - в направлении Румынии.

- Как вы оцениваете пользу от средств Украины и Запада, применяемых после обострения ситуации в Черном и Азовском морях? Уменьшат ли они опасность для Украины?

- Введение новых санкций против тех российских чиновников, которые хоть как-то связанны с этим нападением на украинские корабли и захватом моряков, целесообразно и важно. Думаю, ВМС Украины должны получить приоритет модернизации, должны иметь отдельный бюджет, а также получить ресурсы для защиты украинского побережья и чтобы гарантировать свободу судоходства в Азовском и Черном морях.

- США планируют передать Украине еще два патрульных катера класса "Айленд". Как вы оцениваете значение этого жеста?

- Чтобы ВМС могли защищать побережье, им нужны соответствующие платформы - корабли. Но также необходимы командный контроль и общее видение, которое бы разделяли все страны Черного моря: Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Украина. Также нужно улучшать боеспособность, чтобы Украина могла защитить себя и своих моряков. Но это также касается института военно-морских сил: обучение офицеров и культуры, которая гарантирует, что моряки готовы и имеют необходимое оборудование.

Меня очень поразил адмирал Игорь Воронченко, командующий ВМС Украины - он настоящий боец и, думаю, имеет хорошее видение развития ВМС. Считаю, что он нуждается в ресурсах и политической поддержке, чтобы это видение реализовать.

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- Каково ваше видение перспектив сотрудничества Украины с другими странами Черноморского региона?

- Уже есть учения вроде ежегодных "Си Бриз". Также ВМС США и других нечерноморских стран появляются там согласно ограничениями Конвенции Монтре. Я бы хотел, чтобы НАТО и другие страны продолжали сотрудничать с Украиной. Думаю, Румыния будет играть крайне важную роль в регионе, а Турция должна взять на себя очень важную роль для создания стабильной и безопасной среды, чтобы Россия не думала, что может применить силу в Черном море. Грузия также должна играть свою роль.

- Недавно [главнокомандующий вооруженных сил США и НАТО в Европе] генерал Кертис Скапаротти сказал, что Россия при эскалации какого-то конфликта может прибегнуть к ограниченному использованию ядерного оружия. Где вы видите наибольшие риски, что это могут быть за конфликты?

- Конечно, я согласен с генералом Скапаротти, ведь россияне дали четко понять, что имеют ядерные возможности, и это часть их попытки давления на политических лидеров, чтобы те не вмешивались под страхом ядерного конфликта. Россияне способны доставить ядерное оружие во многие точки. Ключевое то, что Запад должен быть консолидированным и добиваться в международном суде и каждой международной организации наказания для России за ее поведение. Пока страны будут пытаться избежать конфронтации с Россией, она, как это показывает история, продолжит использовать силу.

- Готовы ли США, как это называют, к сценарию "fait accompli" (с фр. "свершившийся факт", то есть если последствия события необратимые, - "Апостроф") и как могут действовать?

- Я бы не хотел говорить, как США могут отреагировать. Скажу лишь, что генерал Скапаротти и правительство США четко дали понять, что мы будем защищать всех наших союзников и что мы также крайне заинтересованы в безопасности и стабильности Черноморского региона, включая наших партнеров Украину, Молдову и Грузию. Доказательством этого является увеличение морской активности и ротационного присутствия в Восточной Европе, а также инвестиций для поддержки со стороны Конгресса.

- Что сейчас можно сказать о последствиях выхода США из Договора о РСМД? Например, для отношений США с Европой.

- Важно помнить, что Россия де-факто вышла из соглашения еще несколько лет назад, когда начала сознательно его нарушать, разрабатывая вооружение, которое не соответствовало положениям ДРСМД. К августу у России еще есть время вернуться к соблюдению договора, и тогда мы сможем полностью восстановить его действие. Но я не думаю, что Россия в этом заинтересована.

- Думаете, Европа готова построить собственную систему противоракетной обороны?

- Некоторые европейские союзники уже имеют, как и США, системы "Пэтриот": Германия, Нидерланды, Греция, Испания. Есть и другие системы, некоторые - на этапе разработки. США устанавливают системы Aegis Ashore, которые уже есть в Румынии и появятся в Польше, хотя эти две системы разработали для защиты Европы от иранских ракет. Мы говорим о защите европейских граждан, и европейские союзники могли бы делать больше в этой сфере.