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Я могу спланировать войсковую операцию по возвращению Крыма и Донбасса - Иван Апаршин

У Владимира Зеленского предлагают рецепты возвращения оккупированных территорий

Денис Попович, Екатерина Шумило четверг, 2 мая 2019, 10:00
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У Владимира Зеленского предлагают рецепты возвращения оккупированных территорий Фото: Евгений Котенко / Апостроф

Во второй части интервью с "Апострофом" советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны ИВАН АПАРШИН, рассказал, можно ли вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Первую часть интервью с Иваном Апаршиным читайте здесь: Украинская армия все время будет за кем-то гнаться, если сейчас не совершит прыжок.

- Давайте вернемся к военному вопросу. Главная проблема, с которой столкнется Владимир Зеленский – это вопросы завершения войны, мирного урегулирования, возврата Крыма. Можем ли мы надеяться на то, что мы в конце концов вернем Донбасс и Крым?

- На сегодняшний день ситуация на самом деле ухудшилась. Если в самом начале войны в 2014 году мы не имели там такой группировки войск, то сейчас она уже там есть.

- Нашей группировки?

- Нет, российской. В течение последних пяти лет на территории Российской Федерации была восстановлена группировка войск которая была развернута в группе советских войск в Германии против НАТО.

- Восстановлена против нас?

- Это совершенно очевидно. Я даже могу вам по номерам назвать: Калининград – шестая армия под Москвой; первая танковая дрезденская армия, далее 8-я, 20-я, 48-я, 9-я, 2-я армии. Это зеркальный перенос на территорию Российской Федерации частей и соединений из группы советских войск в Германии, а там была группировка численностью в полтора миллиона. Такие соединения для парадов не создаются. Там есть и ракетные комплексы "Искандер" и авиация с радиусом действия до Львова. Российская Федерация готовится к войне. Но я бы не делал из этого трагедию, потому что любая армия - Российской Федерации или Украины должны готовиться к войне. В этом и заключается назначение армии. Но против Украины такого количества войск не нужно. Я думаю, что эту группировку войск они заранее создают против НАТО. Они считают, что все равно придет тот момент, когда им придется согласиться, что Украина будет членом НАТО, а значит нужно создать такую же границу, как когда-то в Германии.

- А дальше?

- А дальше они нам скажут - мы туда 20 или 25 миллиардов долларов уже вложили. Мы можем начать новую процедуру разоружения за счет выделения ресурсов странами НАТО. Они же так однажды сделали? Сделали. Я думаю, что они рассматривают и такой вариант. Но сегодня у нас очень опасная ситуация. Поэтому новому президенту Украины придется решать, что с этим делать. Наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить нашу с вами безопасность. Но вы знаете, что наши ресурсы ограничены. Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная. Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года.

- И никакой гарантии на победу…

- Как только мы с вами начнем это делать, наши партнеры, которые сейчас поддерживают Украину, от нас отвернутся. Они же понимают, какая тут может быть перспектива. Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация. С ним нельзя говорить напрямую, поэтому мы должны все же просить помощи у наших партнеров. Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, по поводу их выхода на границу между Украиной и Россией.

Мне очень близка позиция Великобритании Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Вопрос вывода миротворцев на границу поднимается уже не впервые. В 2017 году Путин сам предлагал: давайте будем вводить миротворческие силы на Донбасс, но поставим их не на границу, а на линию разграничения. Это будет такая себе поддержка сил ОБСЕ. Потом он согласился, чтобы они были на всей территории Донбасса.

- Да .

- Но вопрос вывода их на границу - сразу вызывает сопротивление со стороны России. Как вы планируете договариваться с Россией?

- Игра будет продолжаться и дальше. Я же сказал, кого мы хотим привлечь. А разве Германия не гарант?

- Пять лет они нам что-то гарантируют, а результата никакого.

- Мы уже с вами проходили такие случаи, когда напрямую с кем-то договариваемся, а утром просыпаемся, а договоренностей уже нет. А вот когда мы договоримся еще и с сильными игроками, то они скажут: слушайте, так нельзя, вы же договорились, вы должны выполнять. А дальше механизм обеспечения выполнения договоренностей. Это все нужно очень подробно изучать и обсуждать.

- Главный вопрос, каким будет этот механизм...

- С Путиным должны договариваться серьезные организации с серьезными гарантиями. Вы сейчас мне скажете: уже были гарантии...

- Были.

- Хорошо, а кто тогда нас заставлял принять это решение? Ну, отдали стратегическое оружие. Я могу очень много рассказывать, как его отдавали. А кто вообще сказал, что мы должны отдавать тактическое оружие? Кто нам сказал это? Где эти люди? Покажите мне этих людей, которые отдали тактическое ядерное оружие?

- То есть, вы хотите сказать, что мы были не обязаны ликвидировать тактическое ядерное оружие?

- А кто сказал, что там об этом написано? А кто давал такие приказы? Я хочу видеть этого человека. Я в то время имел доступ к тому формату, где принималось такое решение. Мы категорически были против, мы просто кричали: не забирайте.

- Возникает следующий вопрос. Можем ли мы восстановить тактическое ядерное вооружение?

- Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется. Украина - это гарант выполнения обязательств. На сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе. У нас война, у нас есть агрессор, а Украина выполняет все обязательства, ратифицированные Верховной Радой. Но, если мы берем на себя определенные обязательства, то и от вас мы хотим видеть такие же партнерские отношения. Иначе я буду искать другие пути защиты своей территории. И я их найду. И территорию я вам больше не отдам.

На сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Как будет решаться вопрос амнистии для тех, кто принимал участие в боевых действиях против Украины? Минские договоренности предусматривают эту процедуру.

- Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат. А мерзавцы, участвовавшие в расстрелах наших пленных, должны сесть. Я их никогда не прощу. Будем искать таких людей столько времени, сколько для этого понадобится. Израиль, например, до сих пор ищет и находит.

- О военнопленных. Какие есть механизмы возврата и с этим вопросом можно выходить на прямые переговоры?

- Очень много людей предлагают свои возможности по решению вопросов относительно тех или иных пленных. Но этим вопросом должно заниматься государство. Именно государство должно обеспечить возвращение наших людей в Украину. Каковы условия их возврата? Я бы вообще сегодня это не обсуждал - десять на десять, пятнадцать на пятнадцать, хотя Минск предусматривает…

- Всех на всех.

- Всех на всех. Помните историю с капралом израильской армии Гилад Шалит, - "Апостроф"), когда его обменяли на тысячу палестинцев? Нужно идти на такое. Возвращать нужно всех, но этим должно заниматься государство. Политики там вообще не должно быть.

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