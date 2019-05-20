Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине

Новоизбранный президент Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что распускает парламент. Данное решение вряд ли кого-то удивило. Напротив, парламентарии были к этому готовы, хоть и до последнего надеялись, что это решение не случится так скоро, а с учетом правовой коллизии по этому решению и вовсе могли предположить, что перевыборы не состоятся. О том, что стоит за решением Верховную Раду и почему перезапуск старой системы может смениться новым периодом политической турбулентности – разбирался "Апостроф".

Призыв Зеленского проголосовать за депутатскую неприкосновенность, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный (как сам его назвал президент) избирательный кодекс и открытые списки, а также последующее решение о досрочном роспуске парламента – вызвало у присутствующих в Мариинском парке исключительный восторг и продолжительные овации. И это неудивительно, ведь именно такого президента долгое время ждала страна – решительного и бескомпромиссного. И уже во время своего первого выступления в роли действующего главы государства, Зеленский продемонстрировал Украине и всему миру, что именно таким образом он намерен управлять страной, и уж точно не собирается церемониться со старой системой.

Но, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то восторг и ликование быстро сменяются тревогой и небезосновательными опасениями, ведь объявление досрочных выборов парламента (к тому же на сомнительной правовой основе) может привести не только к "перезапуску", но и к внутриполитическому кризису, причем предпосылок для последнего, увы, куда больше. Кроме того, это может стать серьезным "звоночком" для наших западных партнеров, для которых Украина из положения "важного региона" давно перешла в статус "проблемного партнера", где напрочь отсутствует уважение к закону и способность вести диалог между политическими элитами, насквозь прогнившими в результате коррупции.

Поэтому новоизбранному президенту и его, еще до конца сформированной и представленной широкой общественности команде, нужно заботиться не только о "фишечках" и "красивой" картинке, но и понимать, что в условиях необъявленной войны и недремлющего восточного соседа, любой, даже самый незначительный кризис может привести к непоправимым последствиям. А такая турбулентность, в свою очередь, не сможет гарантировать полноценного обеспечения законности и легитимности избирательного процесса. Это уже говорит о том, что в течение ближайшего времени страна может оказаться вне правового поля, да еще и на фоне внутриполитического противостояния и "шатания" основных институтов власти.

Не стоит забывать и о том, что перевыборы парламента приходятся на середину июля, период, традиционно характеризующийся всевозможными провокациями и даже военными обострениями со стороны России по отношению к Украине. Таким образом, Россия сможет пойти на повышение ставок не только под видом выдачи паспортов жителям ОРДЛО, но и путем ативных военных действий. Поэтому, даже без учета возможных перевыборов и отсутствия какого-либо намека на коалиционные формирования в новом парламенте, а тем более с учетом внутриполитического кризиса - к этому нужно быть готовым.

Однако, есть сомнения в том, что команда действующего президента понимает потенциал таких дестабилизирующих моментов. Ведь до сих пор ни Владимир Зеленский, ни его команда так и не смогли определиться, кого они будут назначать на ключевые должности и какую государственную политику вести. А те фамилии, которые ранее всплывали в СМИ, кроме как разочарованием и "приветом из прошлого" не назовёшь. Очевидно, что многие силы сейчас будут стараться оказывать различное влияние на еще не окрепшего молодого политика, но успех президента Зеленского будет зависеть от того, как скоро он научится фильтровать такие процессы и выстраивать свою политическую линию. Иначе скандал с обвинениями со стороны адвоката Трампа Руди Джулиани о "врагах в команде Зеленского", может стать первой, но далеко не самой опасной "ласточкой" для нового президента.

В связи с этим, одним из возможных вариантов предотвращения внутриполитического кризиса для нынешнего украинского политикума было бы формирование новой коалиции в старом парламенте с последующим созданием нового действительно рабочего правительства. Во время такого переходного периода коалиция и правительство должны быть сформированы с привлечением максимального количества политических сил, заинтересованных в стабильности и недопущении политического кризиса. Частью этого процесса, в первую очередь, должен стать и новоизбранный президент.

Полноценное переизбрание парламента и создание новой коалиции с голосованием уже по-новому избирательному кодексу – должно стать следующим этапом и произойти, как это и предусмотрено законом, в середине осени. Если же переступить через переходной период, то высока вероятность возникновения кризиса в стране, который не позволит новым политическим силам полноценно подготовиться к выборам и пройти в парламент.

Но это все возможно только если действующее правительство действительно проявит максимум политической воли, чтобы обеспечить стабильное функционирование органов государственной власти и способность избежать обострения в отношениях со страной-агрессором; а парламент найдет в себе силы договориться, чтобы сформировать работающую коалицию и принять новое законодательство о выборах, и, что самое главное, продемонстрирует миру наличие в Украине цивилизованных правил игры и способность новых политиков договариваться и работать во благо Украины и украинского народа.