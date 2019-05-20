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Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады

понедельник, 20 мая 2019, 10:51
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Президент Украины Владимир Зеленский во время официальной церемонии в Верховной Раде объявил о назначении досрочных выборов в парламент.

При этом глава государства призвал депутатов принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, принять избирательный кодекс и узаконить открытые списки на выборах.

Кроме того, Зеленский призвал уволить с должностей глав СБУ, ГПУ и Министерства обороны.

"У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва", – сказал Зеленский.

Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

Ранее "Апостроф" сообщал, что датой проведения досрочных выборов в Верховную Раду будет названо 14 июля 2019.

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