Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время официальной церемонии в Верховной Раде объявил о назначении досрочных выборов в парламент.

При этом глава государства призвал депутатов принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, принять избирательный кодекс и узаконить открытые списки на выборах.

Кроме того, Зеленский призвал уволить с должностей глав СБУ, ГПУ и Министерства обороны.

"У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва", – сказал Зеленский.

Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

Ранее "Апостроф" сообщал, что датой проведения досрочных выборов в Верховную Раду будет названо 14 июля 2019.