Как Зеленский троллил Раду, обращаясь к украинцам: полное видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации в понедельник, 20 мая, обратился к украинцам, не забыв потроллить депутатов Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В своем обращении к украинцам Зеленский не стеснялся говорить откровенно, и стебать существующий состав Верховной рады.

Как сообщалось, 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.

Подробнее о том, как проходила церемония инаугурации шестого президента Украины, читайте в материале "Апострофа": Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция.

Подробнее о инаугурации и президентстве Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского.