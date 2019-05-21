Новый глава АП Зеленского назвал главного кандидата на секретаря СНБО

На должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны рассматривают кандидатуру бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

Но также он несколько раз и оговорился, назвав Данилюка претендентом на должность "главы СНБО" (ее занимает президент Украины).

В ответ на вопрос о том, рекомендовал ли бы он лично Данилюка на пост секретаря СНБО, Богдан заявил: "На мой взгляд, это высокий специалист, который может провести необходимые реформы именно в сфере обороны, в сфере закупок вооружений и в сфере именно менеджерских решений, которые нужны там новые. Мы считаем, что Министерство обороны, соответствующий законопроект уже работает на сегодняшний день, и СНБО должен возглавлять не профессиональный военный. Там должны быть менеджеры с достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно относительно материального обеспечения армии, и проведения максимально качественных перемен именно технического обеспечения и обеспечения вооружением".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера, сценариста и сооснователя студии "Квартал 95" Сергея Шефира первым помощником.