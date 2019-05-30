Если за спиной генпрокурора никто не стоит, то депутаты его уничтожат за неделю - Давид Сакварелидзе

Юрий Луценко - уже прошлое Украины, при нем Генпрокуратура превратилась в смесь непонятных политических и олигархических интересов. Перед новым генпрокурором будет стоять непростая задача - вернуть доверие и уважение граждан, а для этого необходимо провести ряд непростых и жестких реформ. Об этом и многом другом рассказал в интервью "Апострофу" член партии "Рух новых сил", экс-заместитель генерального прокурора Украины ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ.

- Почему, по вашему мнению, генпрокурор Юрий Луценко не подал в отставку, как это сделал, к примеру, Владимир Гройсман?

- Луценко уйдет со своей должности. Он уже заявил о том, что собирается идти в политику после парламентских выборов.

- Он себя назвал эффективным генпрокурором. Как вы оцениваете его работу и Генеральной прокуратуры в целом?

- Я бы предпочел говорить о будущем, потому что Луценко - уже прошлое Украины. Новый генеральный прокурор будет принимать прокуратуру в очень непростом состоянии, разобранную не только в плане функционала и полномочий, но и психологически. Потому что то, что сейчас собой представляет Генеральная прокуратура - это смесь непонятных политических и олигархических интересов. У системы совершенно нет своей повестки дня, у системы нет побед, которые должны быть, чтобы прокуратура вернула доверие и уважение граждан.

Самое плохое, что прокуратура все еще остается инструментом политического влияния, зарабатывания денег, давления на бизнес и т.д. Должна появиться генеральная линия, философия новой работы должна быть доведена до каждого рядового прокурора, необходимо сменить и главное – сократить весь состав руководителей на всех уровнях. Рядовым генпрокурорам должны быть предоставлены полномочия и карт-бланш на принятие свободных и справедливых решений. Результатом должно стать быстрое и справедливое правосудие, перекрытие потока, возвращение в бюджет наворованного.

У меня есть инициатива, с которой я буду публично выступать: новый генпрокурор должен будет закрыть все уголовные дела по бизнесу, которые валяются в СБУ, налоговой и т.д.

- А как разобраться, где справедливо открыто уголовное дело, а где – просто пытались прессинговать бизнес?

- Дела, по которым в последнее время не проводилось ни одного следственного действия, можно сказать, что были зарегистрированы лишь для террора и шантажа. Мы же прекрасно понимаем, что происходит на местах: заводится уголовное дело, накладывается арест, изымается все, что физически можно оттуда вытянуть, и выписывается подозрение, чтобы создать максимальный дискомфорт. Если бы меня услышали представители команды ЗЕ, я бы предложил провести реформу государственной службы, за которую никто не брался, чтобы мы добились успеха за максимально короткое время.

Мы должны освоить два элементарных фактора. Первое: уволить чиновника и сокращать государственную службу должно быть легко. На сегодняшний день в Украине работает законодательство, по которому фактически нельзя увольнять человека с госслужбы, а ведь она не резиновая. Госслужба должна быть немногочисленная, гибкая и эффективная.

Второе: на компактной, сокращенной госслужбе должны быть высокие зарплаты, чтобы профессионалы хотели туда идти. Потому что новая власть столкнется с тем же, с чем столкнулась и предыдущая власть: хорошие кадры не пойдут "волонтерить" на госслужбу за копейки.

Давид Сакварелидзе: "Хорошие кадры не пойдут волонтерить на госслужбу за копейки" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Но хорошая зарплата - субъективное понятие. Для кого-то 1000 долларов - хорошая зарплата, а для кого-то 10 000 долларов - маленькая.

- До меня часто доходят слухи, что чиновники только за встречу, только на областном уровне могут получить 50 000долларов! Не говоря уже о том, какой ущерб они своими действиями или бездействием наносят государству и обществу. Если я вижу, что чиновник работает ради интересов общества, то не жалко официально выплачивать такому работнику десяток тысяч долларов.

- У государства есть такие финансовые возможности?

- Конечно, есть. Потому что сейчас развелось безчисленное количество чиновников, которые не нужны. Эта финансовая тяжесть висит сегодня на государстве. Так что лишних людей и бюрократию нужно убирать. Я приведу простую статистику: около 70% всех обвинительных приговоров в Украине, которые длятся годами, заканчиваются признанием и условным сроком или штрафом. Причем все эти процессы не компьютеризированы, нет электронного производства и деловодства, которые ускорили бы процесс, - все на бумажках. Поэтому я не устану адвокатировать сделки по признанию вины, этого инструмента, чтобы правосудие было быстрым и эффективным. Если человек признается, что он виновен и готов покрыть ущерб, это касается и тех, кто ворует деньги бюджета (субсидиями, откатами, дотациями), если человек в этом признается - зачем тратить годы на ненужное разбирательство.

- Кто может прийти на место Луценко. Ходят слухи, что это можете быть вы. Можете подтвердить или опровергнуть?

- Предложений мне не поступало. И я не очень уверен, должен ли я эту задачу выполнять сегодня. Для себя я еще не решил, нужно ли мне это. Это адская работа, это большой дискомфорт, и если не улучшится материальная часть, я не могу сказать, что за 7000 гривен я буду этим заниматься, несмотря на то, что очень люблю Украину. Я - тот человек, который может с этим справиться. Но тот, кто за это возьмется, должен понимать, что у него не будет личной жизни, он должен будет жить и работать в прокуратуре.

При нормальном росте экономики, государство не может быть главным трудоустройщиком в стране Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Вы сказали, что личность генерального прокурора не должна быть политизированной. Но глядя на кадровую политику Зеленского, не напоминает ли она вам кумовство Порошенко?

- Я бы не называл это кумовством, пока что ничего страшного я не вижу. Для Зеленского сегодня - это единственные варианты и возможность как-то укомплектовать Администрацию президента, думаю, это на первое время. А как они будут поступать в будущем, будут ли открывать двери для молодых, талантливых людей - это другой вопрос. Я критику начну только с того момента, когда на технократических должностях окажутся кумовья и близкое окружение какого-то человека. Во всех странах президенты набирают в свой аппарат близких людей на руководящие должности, которым слепо доверяют. Так что, видимо, Зеленский пока только им доверяет, и это временное явление. Впереди - досрочные выборы, думаю, все еще будет меняться.

Но нет смысла питаться иллюзиями, что в Генпрокуратуре будет аполитичный человек. Как можно быть аполитичным, если за тебя голосует Верховная Рада, депутаты должны тебя утвердить! А потом могут и снять. Самая большая сложность в этой работе заключается в том, что если нет четкого понимания, кто стоит за твоей спиной, и кто сидит в парламенте, то не нужно туда соваться, потому что они тебя уничтожат и снимут за неделю.

Знаете, на что уходит около 40% времени генерального прокурора? И 30% времени заместителя? - На встречи с народными депутатами. Вот каждый день ко мне приходило около 4 депутатов. Утро или день начинался именно с этого, у каждого есть свои просьбы, свои условия.

- Вам взятки часто предлагали?

- Депутаты - ни разу.