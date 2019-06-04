Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля

Во вторник, 4 июня, Конституционный суд Украины рассмотрит представление 62 народных депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. КСУ может в той или иной форме высказать замечания Зеленскому по поводу его указа, однако приведет ли это к отмене выборов — пока остается вопросом. Почему в любом случае проведение выборов 21 июля под угрозой и действительно ли Зеленский может скорее еще раз распустить парламент, чем пойти на коалицию с кем-то из старых политических сил, - разбирался "Апостроф".

"Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы в парламент", — вот так достаточно резко на решение КСУ придать сомнению первый указ новоизбранного президента Владимира Зеленского отреагировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

С такой оценкой действий суда соглашаются и другие депутаты, которые справедливо считают, что КСУ играет в поддавки с парламентом, всячески демонстрируя свою лояльность пятому президенту Петру Порошенко.

"Порошенко понимает, что его уже "Европейская солидарность" может и не попасть в Раду нового созыва, поэтому будет всеми силами пытаться удержать влияние как можно дольше. Каждый день пребывания партии у власти по-прежнему приносит ему дивиденды", - говорит не под запись один из депутатов БПП.

Впрочем, другие собеседники "Апострофа" в парламенте также убеждены – досрочные выборы 21 июля могут не состоятся, а ситуация в Верховной Раде может развиваться по двум не зависящим друг от друга сценариям.

Первый сценарий. Отсрочить дату выборов на начало осени

Если депутаты на этой пленарной неделе не смогут проголосовать за закон "О публичных закупках", то по действующей процедуре Центральная избирательная комиссия не успеет распечатать бюллетени и вовремя подготовить избирательный процесс.

Это самый вероятный сценарий развития событий, о котором последние две недели открыто предупреждали в ЦИК и Комитете избирателей Украины.

"Действующий закон о публичных закупках сейчас не дает возможности закупить все необходимые товары и услуги. До дня голосования осталось 55 дней, фактически мы видим, что самая критическая ситуация связана с избирательными бюллетенями, то есть у нас будет только 17 дней, чтобы закупить бюллетени… Мы готовы работать в любом режиме, чтобы эти выборы состоялись, но нам нужны инструменты, чтобы двигаться четко по процедуре", — сообщила журналистам секретарь комиссии Наталия Бернацкая.

В тоже время, по словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, за два месяца до выборов нельзя принимать закон "с колена", поскольку нарушаются избирательные права граждан.

"Мы еще с прошлого года неоднократно обращались в парламент с просьбой принять соответствующие законы в срок", - сетует Слипачук. По ее словам, для принятия необходимых решений остался "день-два", после чего возможности для проведения тендерных процедур будут сокращаться.

В ситуации, когда закон все же не примут, дату выборов придется перенести.

Как убеждены собеседники "Апострофа", приближенные к команде действующего президента, в отсрочке даты выборов заинтересован и сам Владимир Зеленский.

Как убеждены собеседники "Апострофа", приближенные к команде действующего президента, в отсрочке даты выборов заинтересован и сам Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

"У него в команде по-прежнему уверены, что его избиратель – молодежь, которая на лето разъезжается кто-куда. И для того, что обеспечить максимальную явку на выборы, лучше всего перенести день голосования на начало сентября", - рассказывает "Апострофу" один из представителей парламента.

Перенос даты выборов выгоден и отдельным депутатам, в особенности тем, кто намерен попытать свое счастье на мажоритарных округах.

"Времени на избирательную кампанию осталось мало. Поэтому даже один или два дополнительных месяца на подготовку могут существенно помочь. Да и рейтинг Зеленского с каждым днем будет падать, поэтому шансы получить мандат возрастают", - рассказывает один из депутатов-мажоритарщиков.

Второй сценарий. Повторно распустить парламент

В распоряжении "Апострофа" оказался внутренний документ партии "Слуга народа" с подробной социологией поддержки политических сил на внеочередных выборах парламента, которые могут состоятся 21 июля.

Так, если бы выборы состоялись на прошлых выходных, партию новоизбранного президента поддержали бы не больше 35% избирателей. Это говорит о том, что от "Слуги народа" в новый парламент, вероятней всего, пройдет примерно 90 депутатов по спискам и не больше 50-60 по мажоритарной системе. Большинство с таким количеством депутатов не получится. Соответственно, партия президента вынуждена будет формировать коалицию с другими политсилами.

С учетом специфики формирования кадровой политики в команде Зеленского, союзников среди старых и новых политических сил новому президенту найти будет крайне сложно. Поэтому в команде президента серьезно рассматривают вероятность повторного роспуска парламента, говорят источники "Апострофа".

Однако действующему президенту не удастся это сделать без нарушения Конституции Украины. Ведь согласно нормам Конституции Украины, полномочия Верховной Рады, избранной на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения президентом Украины полномочий ВР предыдущего созыва, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания.

Впрочем, собеседники "Апострофа" в парламенте убеждены, что команда действующего президента и этот созыв распустила с нарушений конституционных норм. Поэтому Зеленский может попытаться ещё раз распустить депутатов.

Однако в реалистичность такого сценария верят не многие. Куда больше депутатов убеждены, что выборы Верховной Рады состоятся, а вот ее жизнедеятельность окажется самой непродолжительной. "Скорее всего, Зеленский распустит и новый парламент, но через год, когда это позволит Конституция", - говорит один из лидеров крупной фракции в парламенте.

Подобные предположения косвенно подтверждают и другие политики, которые неохотно сообщают о своих политических амбициях и все больше принимают решения не участвовать в предстоящих выборах.

"Никто из вменяемых политиков не захочет ассоциироваться с самой провальной работой парламента за все время. Через год, может, и президент уже поменяется. Лучше понаблюдать со стороны", - прогнозируют, немного мечтая, депутаты.