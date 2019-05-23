Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

В четверг, 23 мая, в издании "Правительственный курьер" был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Таким образом, указ №303/2019 от 21 мая вступил в силу.

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в указе.

Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Отметим, очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Подробнее о том, к чему приведет решение Владимира Зеленского распустить Раду, читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.