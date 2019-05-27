​Жалоба в Конституционный суд на роспуск Рады: как продвигается дело

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда Украины, определяется судья-докладчик.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ, передает УНН.

"Сейчас представление нардепов (о роспуске парламента - ред.) Находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда, дальше будет определяться судья-докладчик и передаваться на рассмотрение коллегии", - отметили в пресс-службе.

Так, согласно регламенту суда, судья-докладчик по делу изучает обращение в суд в 20-дневный срок со дня определения его судьей-докладчиком по делу.

В течение указанного срока судья-докладчик должен передать на рассмотрение коллегии решение об открытии конституционного производства по делу или об отказе в открытии конституционного производства по делу.

Как сообщал "Апостроф", 23 мая в издании "Урядовый курьер" был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.