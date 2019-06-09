Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Народный депутат СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО считает, что пятый президент Украины Петр Порошенко должен по закону ответить за те конкретные поступки, за которыми стоял материальный интерес. Об этом Лещенко рассказал в заключительной части интервью "Апострофу".

Первую часть интервью читайте здесь: Луценко пытается втянуть Украину в опасную игру - Сергей Лещенко

Вторая часть интервью - Украина может получить огромную проблему после выборов в Раду - Сергей Лещенко

- Какие перспективы у Порошенко? Например, его партию уже переименовали в "Европейскую солидарность".

- Это логично, потому что имя Порошенко стало токсичным.

- В таком случае, может ли Порошенко рассчитывать на какую-то поддержку, пойдет ли он в парламент?

- Шансы на попадание в парламент у него, конечно, есть. Даже по мажоритарному округу в Винницкой области, там, где его сын избирался. Он стал президентом, округ в наследство сыну отдал. Сын округ удержал. Теперь если у Порошенко будет проблема, например, с законом, он может избраться по своему округу.

- То есть подготовился?

- Это достаточно примитивный и хитроумный план. Этот округ Порошенко греет с 1998 года - больше 20-ти лет, когда он впервые избрался в парламент.

Напомню, в 1998 году, когда Порошенко избирался в парламент, он опередил своего конкурента всего на 57 голосов, которые было очень легко из одной стопки переложить (в другую) - и все, и ты депутат. А потом оказалось, что за Порошенко проголосовали все колонии, тюрьмы на территории округа. Его вход в политику уже изначально был построен на обмане и фальсификациях.

- Ждет ли, в таком случае, Порошенко ответственность за все те бесчинства, которые вы только что перечислили?

- Я бы очень хотел.

- Андрей Портнов сейчас активно занимается привлечением к ответственности Петра Порошенко. Может ли предстать перед судом пятый президент Украины?

- Создание прецедента наказания – это было бы важно, конечно, чтобы каждый последующий видел.

- А вы со своей стороны будете как-то в этом процессе участвовать, например, тоже собирать информацию?

- Я поддерживаю эту инициативу и считаю, что Порошенко должен понести ответственность за конкретные поступки. Не за политические решения такого или сякого характера, а за конкретные поступки, за которыми стоял материальный интерес.

Например, Роттердам+ - это конкретный материальный интерес, который вынул из карманов украинских граждан и предпринимателей более 35 миллиардов гривен, переложил их в карман Ахметова. Зная Порошенко двадцать лет, я точно гарантирую, что он никогда бы добровольно не согласился отдать Ахметову такую сумму. Я уверен, что он имел откат, который измерялся не меньше, чем в половину.

Оборонка – это не только то воровство, что Бигус исследовал. Таких схем было очень много и про них мы говорили все время. За эти схемы необходимо нести ответственность.

Канал "Прямой" – что это за история вообще? Она в голове вообще укладывается? Мне кажется, не все граждане вообще поняли, что произошло. Был канал Януковича, который назывался "Тонис". Им владел сын Януковича. Потом Янукович сбежал, Порошенко стал президентом. Что логично сделать? Наверное, может, конфисковать этот канал? Ведь конфисковали же полтора миллиарда, давайте и канал конфискуем. Нет, канал не конфисковали. Тогда давайте его передадим в Агентство по управлению активами, мы же создали такое агентство. Туда же передали вертолетную площадку Януковича, давайте туда и канал передадим. Нет, не передали.

В итоге, этот канал втихаря меняет собственника, которым становится лицо из окружения Порошенко. В канал вливаются огромные средства, которые измеряются десятками миллионов долларов. Они снимают самый дорогой офис в Украине, который находится в "Парусе", нанимают самых дорогих российских гастролеров типа Ганапольского, покупают за огромные бюджеты технику, привлекают израильских грязных политтехнологов. Канал меняет название на "Прямой" и он становится рупором Порошенко по типу Russia today или Life news.

Потом начинаются манипуляции с лицензиями. Начинают создавать радио "Прямой ФМ", выдавать этой радиостанции лицензию с целью, чтобы развивать медиахолдинг.

То есть просто вместо того, чтобы принять справедливое решение по активам Януковича, Порошенко присвоил себе этот актив и начал использовать его как медиаоружие на выборах. Очень интересный кейс. Не мешало бы его исследовать.

- Стоит ли Владимиру Зеленскому выделить одним из своих приоритетов привлечение к ответственности Петра Порошенко?

- Я думаю, что Зеленскому нужно просто назначить независимого прокурора и забыть об этом. У него слишком много забот будет в жизни на посту президента, чтобы тратить время на погони за Порошенко. Этим должны заниматься профессионалы, назначенные на легитимные должности.

То есть независимый прокурор должен иметь от него карт-бланш на свободу действий. Он не должен быть зависимым от влияния с Банковой - и все.