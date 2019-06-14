Итальянская забастовка: почему Гройсман саботирует решения Зеленского

Президент Владимир Зеленский начал большую зачистку в регионах. В начале недели гарант принял ряд громких кадровых решений, отправив в отставку либо отстранив от выполнения обязанностей 15 губернаторов в различных регионах Украины. Правда у Зеленского уверяют – президент хотел уволить вообще всех глав ОГА, но Кабмин не разрешил. В чем суть конфликта между АП и КМУ и чем не устроили Зеленского чиновники, которых расставлял на места Петр Порошенко, разбирался "Апостроф".

Всех не дали

По росчерку пера Владимира Зеленского, были отправлены в отставку либо отстранены от выполнения обязанностей главы ОГА Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

На самом деле здесь нет ничего удивительного. Большая зачистка губернаторского пула была лишь вопросом времени, ведь те главы ОГА, которые лишились своих должностей, никак не могли устраивать Зеленского. Например, экс-глава Волынской ОГА Александр Савченко был руководителем регионального избирательного штаба Порошенко на президентских выборах в 2014 году, а бывший глава Черниговской области Александр Мысник одновременно занимает пост замглавы Черниговской областной ячейки "Солидарности". Степан Барна – экс-губернатор Тернопольской области, и вовсе добровольно написал заявление об отставке. Его примеру последовали главы Львовской, Николаевской и Закарпатской области. Поэтому вполне логично, что сотрудничать с такими кадрами Зеленский не мог.

Однако, как заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, гарант имел намерение уволить вообще всех глав ОГА в Украине, но Кабмин разрешил прервать карьеры только 13-ти чиновников.

"Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - написала 10 июня в своем Facebook Юлия Мендель.

Так в чем же проблема? Согласно закону Украины "О местных государственных администрациях", увольнение и назначение глав ОГА – прямая компетенция президента, но по представлению Кабмина. А кандидатуры на должности глав ОГА на рассмотрение Кабмина вносятся лично премьер-министром.

Глава правительства Владимир Гройсман уже успел заявить, что никаких конфликтов с Зеленским по этому вопросу нет, и он готов оперативно сработать в связке с президентом, согласовывая новые кандидатуры в кресла руководителей областей. Но при этом Гройсман прозрачно намекнул на то, что новые главы ОГА должны будут устраивать не только президента, но и главу Кабмина.

"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они (губернаторы – "Апостроф") двойного подчинения: правительству и президенту", - заявил в ходе заседания правительства премьер-министр.

11 июня, на сайте АП появилась новость о том, что в отставку уйдут 15 руководителей областей

Своя позиция

Примечательно, что во времена Петра Порошенко, все кадровые перестановки сред глав ОГА проходили мимо премьера. То есть, законная процедура, конечно, соблюдалась: представление вносил Кабмин, а назначал президент, однако это было лишь формальностью и люди, не устраивавшие Порошенко, в губернаторских креслах не засиживались, а промедлений с назначением новых глав ОГА не было.

Теперь же премьер-министр решил вспомнить о своих полномочиях и притормозить кадровый каток Зеленского. Но для чего?

Во-первых, стоит обратить внимание на личности некоторых губернаторов, которые остались в своих креслах, чтобы понять за кого борется премьер-министр.

"Ведь очевидно, что среди них есть люди, которые так или иначе аффилированы с Гройсманом", - говорит "Апострофу" политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Например, это глава Винницкой ОГА Валерий Коровий. В Виннице Коровий человек не новый (на госслужбе с 1994 года), работал заместителем Гройсмана в бытность премьер-министра мэром города. Соответственно, расставаться со "своим" человеком в кресле губернатора премьер-министру не выгодно. Тем более, что на носу парламентские выборы, а верные товарищи в регионах совсем не лишний бонус в разгар избирательной кампании.

Во-вторых, во времена Порошенко Гройсман не вспоминал о своих полномочиях потому, что с экс-президентом стратегических разногласий не имел.

"А сейчас Гройсман никоем образом не является членом команды Зеленского, у него нет с президентом совместной игры, хотя бы общестратегической. Ведь даже при определенных конфликтах с Порошенко, которые носили латентный характер, стратегические решения с Порошенко согласовывались", - добавляет "Апострофу" политтехнолог Ярослав Макитра.

Наконец, не в последнюю очередь итальянская забастовка премьер-министра связана еще и с тем, что новый президент в первый же день своих полномочий жестко прошелся по работе Кабмина.

"Я не понимаю наше правительство, которое лишь разводит руками и говорит: "Мы ничего не можем сделать". Неправда. Можете. Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах!", - сказал Зеленский в своей инаугурационной речи.

"Вероятно, Гройсман не ожидал такой резкой критики в свою сторону, ведь он особо не выступал против Зеленского. Да, на президентских выборах Гройсман поддерживал Порошенко, но не слишком активно, чисто из соображений, что он премьер от БПП и этим связан, - отмечает Петренко. – Поэтому сейчас премьер хочет проявить свою позицию и показать, что он тоже может повлиять на некоторые вопросы. Хотя позиция Гройсмана слабая, поскольку это правительство вскоре прекратит свою деятельность, парламент будет переизбран, а Гройсман в новый парламент, скорее всего, не попадает".

Правда, проявление "своей позиции" может сыграть с премьером злую шутку в преддверии выборов, ведь саботаж решений президента, у которого пока еще очень высокий рейтинг, вполне удачно вписывается в концепцию Зеленского "старая система не дает мне работать". А это значит, что шансы Гройсмана пройти в ВР стремительно уменьшаются.

Пока же у Зеленского нашли промежуточное решение - президент назначил временно исполняющих обязанности председателей ОГА. Ими стали 12 заместителей или первых заместителей отстраненных руководителей в Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Врио председателя Волынской ОГА - Александр Киричук,

Врио председателя Закарпатской ОГА - Иван Дуран,

Врио председателя Запорожской ОГА - Элла Слепян,

Врио председателя Ивано-Франковской ОГА - Мария Савка,

Врио председателя Киевской ОГА - Вячеслав Кучер,

Врио председателя Кировоградской ОГА - Сергей Коваленко,

Врио председателя Львовской ОГА - Ростислав Замлинский,

Врио председателя Николаевской ОГА - Вячеслав Бонь,

Врио председателя Сумской ОГА - Вадим Акперов,

Врио председателя Тернопольской ОГА - Иван Крысак,

Врио председателя Хмельницкой ОГА - Владимир Кальниченко,

Врио председателя Черниговской ОГА - Наталья Романова.