Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях

На минувших выходных прошли съезды важнейших политических партий, которые представили списки своих кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду. "Апостроф" публикует наиболее полную информацию о важнейших участниках избирательной кампании.

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана

Съезд партии Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" проходил в Мыстецьком арсенале. То есть, там, где в последнее время часто собиралась команда экс-президента Петра Порошенко. Поэтому съезд Гройсмана больше напоминал не начало свободного плавания политика, а демонстрацию Петру Порошенко, что премьер способен быть лидером партии и тоже способен снять такое помещение, как Арсенал. И в доказательство этому Владимир Борисович заявил со сцены:

"Я больше не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой я терял много времени на то, чтобы преодолевать преграды. Я принял решение сформировать настоящую команду украинской стратегии".

Интригой съезда было, кто же войдёт в состав первой десятки. Ещё несколько недель назад ожидалось объединение Гройсмана с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком и приближенными к нему людьми, планировалось, что это будет некой партией двух премьеров с квотой 50/50. Но позже политики передумали, посчитав это не лучшей идеей. На самом съезде оказалось, что вместо места в списке, Яценюк получил возможность "запихнуть" в партию Гройсмана своих людей, сам же он не будет идти в парламент даже по мажоритарке. Некоторые из людей Яценюка оказались и в первой десятке.

Итак, список "Украинской стратегии" выглядит так: Владимир Гройсман, министр культуры Евгений Нищук, первый замминистра информационной политики Эмине Джепарова, министр образования и науки Лилия Гриневич (квота НФ), министр Кабинета министров Александр Саенко, министр юстиции Павел Петренко (квота НФ), экс-заместитель министра финансов Сергей Марченко, депутат от НФ Андрей Тетерук, секретарь Винницкой горсовета Павел Яблонский, нардеп от НФ Виктор Еленский.

Сейчас рейтинг у Гройсмана выглядит не слишком обнадеживающим: партия не набирает даже 3%. По закрытой социологии, у партии приблизительно 1% сторонников, и поддерживают ее только в Киевской и Винницкой областях. Потому есть все шансы, что самостоятельный поход премьера закончится провалом как для него, так и для "фронтовиков". И даже ранее близкий к нему нардеп и представитель в парламенте Вадим Денисенко пошел по спискам Игоря Смешко "Сила и честь". Хотя член команды Гройсмана Александр Саенко комментируя "Апострофу" столь неутешительные рейтинги сказал, что в команде верят, что партия может преодолеть барьер в Раду и они будут апеллировать к достижениям Гройсмана на посту премьера, например, к реформе децентрализации. Но не публично члены команды премьера признают, что нынешнее участие - это, скорее, задел на будущее, для того, чтобы отмежеваться от экс-президента Петра Порошенко, так как Гройсман долгое время ассоциировался с ним как младший партнер и на будущие выборы.

В политику всерьез и надолго

Святослав Вакарчук провёл съезд партии "Голос" на том же месте, где и заявил о своих политических амбициях, - на Старокиевской горе в Киеве возле Музея истории Украины. На само событие журналистов не пустили, объясняя это тесным помещением. Взамен на улице включили трансляцию, которую смогли посмотреть все желающие.

Вакарчук весь съезд пытался представить себя в трёх образах: романтика, политика и шутника. Но на пресс-конференции он был больше похож на Петра Порошенко, который с высоты своего полёта говорит о простых вещах сложным языком.

"Мы идем в политику всерьез и надолго. Верю, что "Голос" будет продолжать существовать и строить великую Украину даже тогда, когда нас всех уже не будет", - предупредил Вакарчук.

В первую десятку "Голоса" вошли сам Вакарчук, председатель его штаба Юлия Клименко, глава компании Ring Ukraine Кира Рудик, заместитель руководителя штаба Ярослав Железняк, антикоррупционер Александра Устинова, юрист Олег Макаров, экс-руководитель Transparency International в Украине, член штаба Ярослав Юрчишин, журналист "Зеркала недели" Сергей Рахманин, экс-помощница Михеила Саакашвили Соломия Бобровская, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишин. Кроме того, партия представила весь список своих кандидатов в депутаты, который насчитывает 195 человек.

Также партия представила и список мажоритарщиков, среди которых значатся нынешние депутаты - Виктория Войцицкая, Леонид Емец, Павел Ризаненко и Виктория Пташник.

После съезда Вакарчук организовал бесплатный концерт группы "Океан Эльзы", где представил новую песню. До выборов он планирует повести концерты во всех областных городах. Журналисты подметили, что тур Вакарчука выглядит, как подкуп избирателей. Но он с этим не согласился. Также, Вакарчук в своем выступлении отметил, что необходимо бороться с олигархами, при этом, в политикуме сейчас активно обсуждается, что Вакарчука уже как политика поддерживают олигарх Виктор Пинчук, который предоставил ему медиа-поддержку, называются также фамилии бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина и бывшего заместителя главы АП Алексея Филатова. В команде такую информацию упорно опровергают, говоря, что на кампанию планируют потратить около 80 миллионов гривен, а отчет о донорах, куда входит и крупный бизнес, предоставят уже в ближайшее время.

По последним данным, рейтинг "Голоса" перевалил за 5%. Многие политические силы уже сейчас рассматривают возможность объединения с Вакарчуком в парламенте. Среди них - "Слуга народа" и "Батькивщина".

Символ сердца

Уже упомянутая "Батькивщина" провела свой съезд одной из последних - в понедельник 10 июня. Он прошел возле партийного офиса на ул. Туровской, куда был приглашен партактив, будущие члены списка и мажоритарщики. Съезд решили провести прямо на улице - под палящим летним солнцем, и даже для членов команды не предусмотрели никаких навесов. Представители команды Тимошенко все, как один, были одеты в белые цвета, а на сцене висел баннер с уже слегка подзабытым красным сердцем - символом "Батькивщины".

Тимошенко почти сразу позвала на сцену представителей своей команды, многие из которых будут в списке партии в парламент. Начала свое выступление ЮВТ с того.что нужно дать дорогу новым политикам и что ее партия готова к сильной коалиции с новым президентом. Такие заявления были сделаны не просто так, ведь Тимошенко вела переговоры с Игорем Коломойским о поддержке ее на выборах.

Новых лиц в списке, впрочем оказалось не так уж и много. Юлия Тимошенко собиралась обновить всю первую десятку, но против этого рьяно выступили ее давние соратники. Долгое время шли напряженные переговоры по составлению списка. В итоге многие "молодые" лица в проходную часть списка не попали. Последние составления списка продолжались вплоть до публичной части съезда на Туровской, до утра 10 июня. Например, 15 место в списке отдали главе Киевской партийной организации и одному из спонсоров "Батькивщины" Константину Бондареву. Ценность Бондарева для ЮВТ высока, и это было хорошо видно по тому, как Тимошенко лично приезжала в аэропорт "Борисполь" летом 2018 года, когда Бондарева задерживали там неизвестные лица.

В итоге, список "Батькивщины" вошла сама Юлия Тимошенко, вторым номером ЮВТ назвала нардепа Сергея Таруту, с чьей партией "Основа", еще до президентских выборов, объединилась "Батькивщина", третьим номером стал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, который также вошел в команду ЮВТ, четвертым номером стал многолетний соратник Тимошенко и заместитель главы ее фракции Сергей Соболев, пятое место оставили за нардепом Еленой Кондратюк, которая в партийном штабе отвечает за рекламное и ивент-направление.

В список также попала глава Днепровской областной организации Антонина Уляхина. На 26 месте оказался многолетний соратник Юлии Владимировны Михаил Соколов, который представляет интересы ЮВТ в Николаевской области. Часть ныне действующих нардепов отправляют на мажоритарные округа, например, Игоря Луценко. Весь список в партии обещали вывесить до конца дня 10 июня. "Но переговоры еще идут и даже округа меняются, потому пока ничего не сообщают публично, кроме первой пятерки",- сообщил один из присутствующих на сьезде нардепов.

Слуга народа

Съезд партии Владимира Зеленского "Слуга народа", который состоялся 9 июня, можно назвать самым помпезным и масштабным из всех мероприятий такого рода. Он больше напоминал съемку сериала или масштабную вечеринку, а не серьезное политическое событие. Но, видимо, новый президент просто исполняет ранее данное им обещание о том, что "будет весело".

Партия "Слуга народа" выбрала достаточно экзотическое место для съезда - Ботанический сад им. Гришко. К месту назначения гостей подвозили открытые электрокары, а по всему периметру сада стояли волонтеры с символикой партии. Рядом с большим шатром, где проходил съезд, стоял телевизионный фургон, в котором ожидал своего выхода сам Владимир Зеленский.

Имелся также большой фудкорт, где угощали блинчиками, салатами, а также шаурмой, которая стала уже мемом, после того, как Зеленский поздравил киевлян с Днем города. Среди гостей можно было увидеть действующих политиков, например, народного депутата Сергея Лещенко, нового секретаря СНБО Александра Данилюка, исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова, а также телеведущих и артистов. В частности, присутствовал Николай Тищенко, которого планировалось выдвигать по одному из округов в Киеве, но пока его кандидатуру еще не утвердили, из-за неоднозначных моментов в биографии.

Был также телеведущий Александр Скичко, который по информации "Апострофа", будет идти по 197 округу. Он является зятем застройщика и миллиардера Леонида Юрушева, в свое время тесно сотрудничавшего с Арсением Яценюком. Были на сьезде и представители "Квартала", а один из них - Юрий Корявченков собирается идти по одному из округом в Кривом Роге.

После небольшого вступительного слова главы партии Дмитрия Разумкова, на сцену вышел Владимир Зеленский. Он начал с шутки о том, точно ли это его речь, а не Петра Порошенко, вспомнив недавний инцидент в Брюсселе, когда его обвинили в том, что он скопировал часть речи Порошенко. Увидев, что часть присутствующих встала при его появлении на сцене, он призвал их сесть, так как "настали другие времена", но это больше было похоже на заготовленный ход, чем на экспромт новоизбранного гаранта. Также, он сообщил, что возможно не всех людей в списке удалось проверить, но надеется, что бдительная общественность это исправит.

После небольшого вступления, итогом которого стало уже знакомое "сделаем их вместе еще раз", был оглашен список партии. В первой десятке оказались Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте и главный идеолог кампании Руслан Стефанчук, советник по юридической составляющей Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, глава совета общественного контроля НАБУ и жена главы "Украинского института будущего" Виктора Андрусива Галина Янченко, главный IT-эксперт в команде Зеленского и его советник Михаил Федоров, глава избирательного штаба Александр Корниенко, бывший эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносильская, генеральный директор канала 1+1 Александр Ткаченко, который по имеющейся информации, претендует стать преемником Виталия Кличко, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Также в списке экс-глава Лиманской РГА в Одесской области юрист и муж действующего нардепа Алены Шкрум Дмитрий Наталуха, представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус, основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, экс-депутат Одесского горсовета, который ранее сотрудничал с Натальей Королевской и партией СДПУ (о) Виктора Медведчука, а ныне работает телеведущим на телеканале NewsOne, связанным с Медведчуком. Засветилась в первой сотне и ранее яростная сторонница Михеила Саакашвили блогер Лиза Богуцкая. Представили на съезде и около десятка мажоритарщиков, остальных, как говорят в партии, должны были 10 июня, когда будет принято решение по всем кандидатурам. Впрочем, по состоянию на 8 часов утра 11 июня, на сайте партии значились всего 10 человек. Это блогер и писатель из Днепра Макс Бужанский, который пойдет по 25 округу в Днепропетровской области, журналист 1+1 Александр Дубинский, который на своем округе в Киевской области должен схлестнуться с нардепом Игорем Кононенко, уже упомянутый Юрий Корявченков, Татьяна Романцева (Донецкая область), Игорь Герасименко (Житомирская), Юрий Кочут (Закарпатская), Альберт Черепаха (Херсонская), Любовь Шпак (Черкасская), а также два мажоритарщика из Киева Максим Перебийнос и Дмитрий Гурин.

После окончания официальной части, Зеленский со своим окружением покинул территорию сада на гольфкаре, а присутствующие разошлись есть шаурму и блинчики.

"Оппозиционный блок" и "Доверяй делам"

Когда стало понятно, что объединение всего "Оппозиционного блока" в очередной раз не состоится, Оппоблоку пришлось искать новых союзников. Новыми партнёрами стала новая партия "Доверяй делам" мэров Харькова и Одессы - Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. Последняя стала результатом слияния партии Труханова "Доверяй делам" и политической силы Виталия Хомутынника и Игоря Коломойского "Видродження". Данная партия нацелена на электорат юго-востока и объединила мэров городов. Кроме того, в объединение вошли партии Евгения Мураева "наши" и "Партия мира" Вадима Новинского.

7 июня на пешеходном мосту в Киеве политики объявили о слиянии официально.

"Мы подписали меморандум, чтобы мы могли реализовать децентрализацию на местах. Будем поддерживать глубокую реформу децентрализации объединенных оппозиционных сил", - заявил тогда Кернес.

Заключительным этапом стало проведение съезда 10 июня, где партии представили общий список на парламентские выборы. На выборы пойдут 25 кандидатов. А в первую десятку попали практически знакомые всем лица: народный депутат Евгений Мураев, нардеп и экс-кандидат в президенты Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, нардеп Вадим Новинский, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Ужгорода Богдан Андреев, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко и экс-нардеп Владимир Пилипенко.

Ожидается, что Труханов и Кернес не пойдут в парламент, а если они все же зайдут в Раду, то сложат полномочия.

Отметим, что Ринат Ахметов и Игорь Коломойский находятся не в очень хороших отношениях друг с другом. Но перед парламентскими выборами им удалось найти общий язык для того, чтобы не допустить большинства у Зеленского в Раде. Пока неясно, какую поддержку получит такой союз, партию ещё не включали в социологические исследования.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

О съезде одного из лидеров электоральной поддержки "Оппозиционной платформы - За жизнь" стало известно день в день. Лидеры политической силы решили не приглашать журналистов на мероприятие, но проводили онлайн-трансляцию.

За несколько дней до съезда ходили слухи о возможном воссоединении "Платформы" с "Оппозиционным блоком". Но этому не суждено было произойти. Одна из главных причин - избирательный список, в проходную часть которого не попадали представители крыла Рината Ахметова.

Местом съезда была выбрана база киевского "Динамо". Отметим, что за эту команду болеют представители "ОБ - За жизнь" Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ. В списке политсилы значится и Григорий Суркис, экс-президент ФК "Динамо".

Риторика членов команды не поменялась. Они поддерживают восстановление отношений с Россией, выполнение Минских соглашений, отмену законов о декоммунизации и люстрации.

"Наша команда будет строить успешную страну. Мы готовы, и мы это можем и обязаны сделать", - заявил один из "списочников", Виктор Медведчук, кум президента РФ, Владимира Путина.

В избирательный список попали практически все действующие депутаты: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук (напомним, что ещё зимой 2017 года Сергей Левочкин был против кума Путина в списке), Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

На данный момент, "Платформа" имеет почти 12% поддержки. По информации "Апострофа", на выборах они планируют набрать 15%. И в новом парламенте будут бороться за кресло премьер-министра, в котором видят Бойко.

Петр Порошенко

У Петра Порошенко открыто решили провести съезд в два этапа. 7 июня представители "Блока Петра Порошенко" и окружения экс-президента собрались для официального представления обновлённой партии «Европейская солидарность», которую возглавил сам экс-президент. На этом этапе съезда список не представляли, но намекнули, что в нем будет много новых лиц.

Единственное, что не меняется у Петра Алексеевича, так это риторика. Он все также обещает будущее Украины в ЕС и НАТО и обещает не допустить реванш пророссийских сил. В этом нет ничего удивительно. Ведь его кампанию продолжают вести те, кто помогал ему на президентских выборах. Одни из них спичрайтер Олег Медведев и политтехнолог Игорь Грынив, который, по информации "Апострофа", собирался отойти от избирательных кампаний.

На съезде ЕС, как и на съезде "Украинской стратегии" Гройсмана, присутствовали нынешние министры и депутаты, в том числе спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Не все попали в первую десятку, но не исключено, что мы увидим их далее в списке.

Среди счастливчиков Порошенко, Парубий, депутат Ирина Геращенко, командующий Десантно-штурмовыми войсками, генерал-лейтенант Михаил Забродский, волонтёр и певица София Федина, нардеп Мустафа Джемилёв, волонтёр Яна Зинкевич, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, экс-губернатор Львовской ОГА Олег Синютка и вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Партия Петра Порошенко занимает третье место среди избирателей, рейтинг находится на отметке 7-8%. В политсиле переживают, что не успеют раскрутить новое название. Но на съезде 9 июня пятый президент сообщил, что рассматривает возможность стать премьером.

Игорь Смешко

Еще одним открытием нынешних выборов может стать новая партия "Сила и честь" Игоря Смешко. Свой съезд партия провела в субботу, 8 июня, в Торгово-промышленной палате, где и представили первую десятку своего списка. Шанс попасть в Раду у партии Смешко есть, поскольку по разным соцопросам, уровень их поддержки находится в районе 5%, а это где-то 10-11 мест в Раде. Первым номером стал Игорь Смешко, вторым народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник, третье - глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, далее нардеп от "Самопомочи" Иван Мирошниченко, экс-начальник Генштаба Владимир Замана, ученый Ольга Романюк, доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий, народный депутат "Самопомочи" Ирина Сысоенко, генерал-лейтенант, один из основателей управления "К" в СБУ Владимир Тимошенко, экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко. Также, как прокомментировали СМИ, хотят пройти в Раду и народные артисты Украины Виталий и Светлана Билоножко, правда, их номер в списке пока неизвестен.

Засветился на съезде и бывший представитель Гройсмана в парламенте нардеп Вадим Денисенко, который, идет 15 номером в списке. Однако самым публичным человеком в политпроекте до сих пор остается телеведущий Дмитрий Гордон, который возглавил избирательный штаб партии. Долгое время в политикуме циркулировали слухи, что места в списке продаются, и даже называли фамилии одиозных политиков, которые в этом заинтересованы, одним из спонсоров называли олигарха Виктора Пинчука. В партии рассчитывают не только преодолеть проходной барьер, но и сформировать свою фракцию из более чем 20 народных депутатов, так как партия еще будет выдвигать своих мажоритарщиков.