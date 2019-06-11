Массовые "чистки" Зеленского в областных администрациях: названы фамилии новых глав

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций, назначив временно исполняющих обязанности глав в 12 областях.

Соответствующие указы от вторника, 11 июня опубликованы на сайте президента.

В частности, временно исполняющим обязанности главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь.

Временным главой Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской — Сергей Коваленко, Ивано-Франковской — Мария Савка, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Волынской — Александр Киричук.

Без временно исполняющих обязанности глав после увольнения действующих чиновников пока остаются Херсонская, Одесская и Полтавская области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Зеленского сделали важное заявление по Луценко и Климкину.