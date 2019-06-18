Как "рука Кремля" сменилась "рукой Коломойского"

Если еще неделю назад о Барышевском районном суде Киевской области знали разве что сотрудники этого суда, то сегодня его последние решения обсуждают даже за пределами Украины. А все потому что этот районный суд принял несколько резонансных решений, приостановив сначала действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, а позже и вовсе запретив первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять свои должностные обязанности. И в Нацбанке, и в авиакомпании действия судьи посчитали неправомерными и собираются их обжаловать. Почему в решениях суда отчетливо прослеживается интерес одного известного украинского олигарха, удастся ли ему таким путем достичь желаемого, и почему эта ситуация может стать катализатором куда больших проблем, разбирался "Апостроф".

Самый "справедливый" суд в мире

"Если вы думали, что Административный суд самый безумный суд в Украине, то оказалось, что есть еще и Барышевский. И уже два дня этот суд генерирует решения, которые очень выгодны Игорю Коломойскому, но противоречат здравому смыслу, верховенству права и экономическим интересам украинцев", - так прокомментировал ситуацию со скандальными постановлениями районного суда Киева специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

К такому выводу эксперт пришел неслучайно, ведь именно в интересах МАУ (совладельцем которой является Игорь Коломойский) запретить полеты даже в разы меньшей, но очень амбициозной компании, о чем ранее также писал "Апостроф".

"Потому что МАУ - против конкуренции. И потому что лоукостеры сделали перелеты в Украине гораздо дешевле, что делает МАУ убыточной. И по какому пути всегда идет Коломойский? Убирает конкуренцию. С помощью суда в Барышевке, которому пожаловались на плохое обслуживание. Может быть, оно и не очень хорошее,но если опираться на такой критерий, то МАУ можно было бы лишить лицензии лет 10 назад, и поводов для этого было предостаточно. Но самый "справедливый" Барышевский (черт, где это?) суд решает забрать лицензию у конкурента МАУ. Кто знает, может, еще немного и иностранные лоукостеры судья запретит. Зачем украинцам эти дешевые перелеты? Ведь есть МАУ. И Коломойскому надо закончить его личную эпоху бедности", - иронично описал отмену лицензии SkyUp Сергей Фурса.

Но, как оказалось, не SkyUp единым… Следующим решением Барышевский суд постановил запретить заместителю главы НБУ Катерине Рожковой исполнять свои обязанности.

"Симптоматично, что именно Рожкову считает свои врагом олигарх. И неважно, как вообще это возможно - запрещать кому-то работать под таким предлогом. Судья просто принял такое решение. Решение суда опасно не только демонстрацией "всесильности" Коломойского, но и тем, что такими шагами он нивелирует независимость Национального банка. Институт независимого НБУ является основным элементом реформ, проводимых Украиной вместе с МВФ. Независимость НБУ - четкий маркер для инвесторов, которые только успокоились после заявления Коломойского о дефолте и принялись покупать. Если НБУ потеряет свою независимость - то мы потеряем программу МВФ, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И будьте уверены, слово "Барышевка" сегодня начнут выговаривать даже в Вашингтоне, и местный судья прославится, но на него плевать. Тем более, судя по всему, виза в США ему никогда и не была нужна. Проблема в том, что такие вот судьи из Барышевки наносят удар по экономике Украины", - негодует финансист.

Будет ли решение суда исполнено? С большой степенью вероятности, что нет. Но это первый шаг по пути уничтожения независимости НБУ, считают эксперты. И его уже сделали.

"Судебная система Украины уже мало кого удивляет, но доставляет дискомфорт. Каждый раз, когда появляются такие "жемчужины" из недр судебной системы, как Барышевский суд, мои англоязычные друзья задают вопрос "What's this?". Сначала я пытался объяснить логику решения таких судов, потом мне уже все это надоело, и я стал просто отписываться, что это "плохая украинская традиция". Как Барышевский суд может вообще что-то указывать властной институции, от действий которой зависит инфляция, курс гривны, климат в банковском секторе и т.д.? С другой стороны, через многочисленные "интересные решения" на этих "барышевских волков" рынок уже перестал обращать внимание. Наверное, следующий этап эволюционного развития - вообще не замечать таких решений в информационном пространстве и никак не комментировать их. Надеюсь, что "барышевские волки" хотя бы барыши успеют подсчитать, иначе логически объяснить, за что Украине этот позор, будет сложно", - описывает ситуацию эксперт в банковский сфере Виталий Шапран.

Виталий Шапран: "Судебная система Украины уже мало кого удивляет, но доставляет дискомфорт" Фото: argument.ua

Олигарх без влияния

С того момента, как Владимир Зеленский решил участвовать в выборах президента, украинский политикум ожесточенно дискутирует на тему влияния Игоря Коломойского в принятии решений молодым политиком. Но до сих пор так никто с абсолютной уверенностью не смог определить, насколько влиятельна фигура олигарха в кабинетах на Банковой. Впрочем, череда неоднозначных событий все же дает основания полагать, что не все так безоблачно для Игоря Валерьевича в отношениях с Зе!Командой. И об этом свидетельствуют, в частности, пока что информационные атаки на некоторых представителей из списка "Слуги народа", которые не так давно были представлены широкой общественности.

К примеру, попытка дискредитировать исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елену Коробкову, которая зарегистрирована в "Слуге народа" под 31 номером, может также быть одним из элементов такой атаки и желанием Коломойского надавить на руководство НБУ в принятии выгодного ему решения. Свидетельствует об этом тот факт, что "разоблачил скандальные факты из биографии Коробковой" не кто иной, как журналист "1+1" Александр Дубинский, которому давно приписывают тесное сотрудничество с Игорем Валерьевичем.

По большому счету, аргументы Дубинского сводятся к двум обвинениям: недостаточно профессионального опыта, чтобы возглавлять ассоциацию, и (о, ужас!) - дружба с ранее упомянутой Екатериной Рожковой. Сама же Коробкова в комментарии "Апострофу" отметила, что "с Рожковой ничего, кроме рабочих отношений, не связывает", а на уточняющий вопрос, с кем, в таком случае, может быть связана атака на нее, дипломатично ответила, мол, "очевидно, кому-то не нравится моя работа по реформированию банковского сектора".

Как оказалось, не одна Коробкова попала в список неугодных. Еще одним примером атак на кандидатов в народные депутаты, выдвинутых от "Слуги народа", может послужить юрист из команды Зеленского Даниил Гетманцев, которому всячески пытаются приписать бенефициарство в компании оператора государственных лотерей "М.С.Л" и, соответственно, лоббирование интересов лотерейного рынка.

Сам Гетманцев не скрывает, что в начале 1990-х был юристом компании, а с конца девяностых имеет 0,019% акций уставного капитала компании, которые достались ему вследствие приватизации предприятия как члену трудового коллектива. Но уже почти 15 лет он является почетным руководителем юридической компании Jurimex и никоем другим образом с лотерейным бизнесом не связан. Как известно, уже длительное время "М.С.Л." ведет информационную войну с компанией-монополистом на рынке - "УНЛ", которую связывают с депутатом от БПП Александром Третьяковым. Последнего связывают тесные бизнес-отношения с Коломойским, известно даже, что в 2010 году Третьяков продал принадлежащую ему 40%-ную долю в холдинге "Главред-медиа" своему партнеру за 4 миллиона долларов. Очевидно, что Третьяков опасается возможного лоббирования интересов "М.С.Л." со стороны Гетманцева, который остался в хороших отношениях с одним из своих работодателей в прошлом, и с помощью своего бизнес-партнера "зачищает" поле конкурентов.

Удастся ли Коломойскому такими методами достичь желаемого, например - додавить руководство НБУ в принятии благосклонного (в его понимании) решения по "ПриватБанку" - вопрос, скорее, риторический. Однако, даже поверхностный анализ ситуации говорит, что внутри команды Зеленского есть несколько сил влияния, которые между собой делят место под солнцем, и место Коломойского там уже далеко не определяющее. Но подобные отчаянные попытки старой системы уберечь свое влияние и не допустить новые лица и реформаторов к ключевым должностям в стране являются немалой угрозой для реформ и модернизации страны. А "правосудие" по принципу Барышевского суда подрывает и без того слабую судебную систему в Украине.

"Это все напомнило анекдот о либертарианцах: приходит как-то новый модный либертарианец к старому коррупционеру и говорит: "Папа, дай денег". Так вот, на самом деле, сколько я не общался с либертарианцами в Украине (как правило, это молодые люди), им просто катастрофически не хватает знаний о том, как работает наш рынок. И как бы ни было жаль, но анекдот очень правдив, а либертарианство в Украине не то, что не родилось, оно еще только в мечтах", - резюмирует Виталий Шапран.