Атака на SkyUp: большая игра с опасным сценарием для Украины

Барышевский райсуд в Киевской области приостановил лицензию на осуществление пассажирских перевозок украинского "национального лоукостера" - авиакомпании SkyUp Airlines. "Апостроф" разбирался, с чем связано это судебное решение, насколько оно правомочно, и причем здесь Коломойский.

Барышевский районный суд Киевской области своим решением приостановил лицензию украинской авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров. Решение было принято еще в конце мая, но о нем стало известно лишь недавно.

Истец, имя которого не названо, утверждает, что авиаперевозчик систематически не выполняет свои обязательства перед клиентами, не соблюдает расписание полетов, нарушает нормы авиационной безопасности.

Авиакомания SkyUp Airlines сообщила, что обжаловала это решение в Киевском апелляционном суде. При этом перевозчик, несмотря на приостановку лицензии, продолжает работу в штатном режиме.

На ситуацию отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман, который поручил Министерству юстиции решить данный вопрос в правовом поле. Глава правительства, отметил, что "уважает судебную власть" и не хочет вмешиваться в работу судебной системы. Вместе с тем он заявил, что "у некоторых индивидуумов (судебной системы) есть конфликт со здравым смыслом".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян был еще менее дипломатичен. "Пока я министр инфраструктуры, SkyUp будет летать, и компании ничего не угрожает", - написал он в Facebook. Глава ведомства также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложив ему набрать "известный" номер и "спросить, что происходит". Номер телефона министр не назвал, равно как и не сообщил, чей номер следует набрать президенту. Однако нетрудно догадаться, что речь идет об Игоре Коломойском - в недавнем прошлом опальном олигархе, а сейчас чуть ли не главном бенефициаре победы Зеленского на президентских выборах.

Тернистый путь "национального лоукостера"

Но обо всем по порядку. Авиакомпания SkyUp Airlines была представлена министром инфраструктуры Владимиром Омеляном как "национальный лоукостер" в конце 2017 года. Перевозчик начал полетную программу в мае 2018 года. Однако поначалу он осуществлял исключительно чартерные рейсы. Хотя вскоре у компании появились и регулярные рейсы. Одним из последних маршрутов - в июне 2019 года - стал рейс из Киева в Париж.

Далеко не все цены билетов SkyUp Airlines можно назвать бюджетными. Но следует признать, что в среднем они все равно ниже, чем у многих других перевозчиков, а некоторые предложения, особенно в "низкий" сезон, крайне привлекательны.

Нужно отметить, что на различных форумах к авиакомпании предъявлялись претензии, в частности, о несоблюдении расписания полетов. Поэтому особого удивления судебный иск не вызвал.

Другое дело, что претензии есть ко всем перевозчикам. "Задержки есть, и они постоянно происходят", - сказал "Апострофу" эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

"Новации" в сфере авиабезопасности

Что касается приостановки лицензии перевозчика, то это - прерогатива Государственной авиационной службы Украины, а не суда.

"Теперь, оказывается, вопросами безопасности полетов у нас занимается Барышевский суд. Если так, то, наверное, можно и "Госавиаслужбу" упразднить", - пошутил в разговоре с "Апострофом" директор инфраструктурного направления в "Украинском институте будущего", бывший первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер. При этом он уже всерьез напомнил, что недавно "Госавиаслужба" отозвала лицензию у авиакомпании Yanair. "Мы видим, как это может быть. Через суд – это что-то новенькое", - добавил эксперт.

Вячеслав Коновалов согласен: "Суд может принимать какие угодно решения и сколько угодно раз. Но останавливает (лицензию) "Госавиаслужба". Насколько я знаю, "Госавиаслужба" ничего не останавливала".

Кстати, "Госавиаслужба" сообщила, что 11 июня обратилась в Барышевский суд за разъяснениями скандального решения.

Происки конкурентов

Чем, в таком случае, вызван иск против SkyUp Airlines и последовавшее решение суда?

Возможно, это - происки конкурентов.

"Авиакомпания довольно стремительно ворвалась на украинский рынок", - сказал "Апострофу" бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, добавив, что некоторым перевозчикам это могло не понравиться.

Напомним, глава Мининфраструктуры Владимир Омелян вполне прозрачно намекнул, что за "наездом" на SkyUp стоит Игорь Коломойский. Олигарх является совладельцем крупнейшей украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Этот перевозчик, как известно, выступал против прихода на украинский рынок ирландского лоукостера Ryanair, так как, по утверждению МАУ, низкие цены Ryanair нанесли "национальному перевозчику" ущерб.

Утверждать, что судебное решение по SkyUp - дело рук Коломойского, довольно сложно. "Но подозрения такие есть", - отметил Владимир Шульмейстер.

По следам "Аэросвита"

Однако сразу несколько источников "Апострофа", близкие к сфере авиаперевозок, заявили, что с очень большой степенью вероятности, все как раз обстоит именно так.

По словам одного из собеседников издания, одним из косвенных подтверждений того, что к этому делу причастен Игорь Коломойский, является видеоролик в Youtube журналиста принадлежащего олигарху телеканала "1+1" Александра Дубинского, в котором он подвергает SkyUp жесточайшей критике. "Кто такой Дубинский, все прекрасно знают", - добавил источник.

ОСТОРОЖНО: в видео присутствует ненормативная лексика





Еще один источник отметил, что "сейчас ведется игра по созданию ажиотажа на рынке чартерных перевозок", и, учитывая, что в летнее время количество чартеров значительно увеличивается, эта проблема может стать весьма серьезной.

Собеседник издания напомнил, что в 2012 году обанкротилась авиакомпания "Аэросвит", которая тогда принадлежала Коломойскому. Якобы, на авиакомпанию "положил глаз" кто-то из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича (по некоторым данным, его сын Александр - "Апостроф"). По словам источника, сегодня происходит что-то похожее, при этом цель Игоря Коломойского не только и не столько рынок авиаперевозок, сколько ПриватБанк, который, как считает олигарх, был отнят у него незаконно.

"Не отдадите деньги (за ПриватБанк) – я вам устрою историю круче, чем с "Аэросвитом". Мы сейчас остановим МАУ, а вам заместить ее на рынке реально нечем", - пояснил логику таких действий источник.

По его словам, не секрет, что в последнее время у МАУ серьезные финансовые проблемы, и решить их можно, в частности, путем устранения конкурентов, пусть и не самых крупных. Но это – программа-минимум. Программа-максимум - "решение вопросов с ПриватБанком".

Призрак ПриватБанка

Кстати, 13 июня стало известно, что все тот же Барышевский райсуд принял еще одно скандальное решение - на этот раз об отстранении от исполнения служебных обязанностей заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой.

Можно, конечно, назвать это совпадением. Но стоит напомнить, что Рожкова в НБУ отвечала за национализацию ПриватБанка в конце 2016 года. Коломойский же в одном из своих недавних интервью заявил, что Рожкову необходимо "выгнать" из Национального банка.