Заразился от Порошенко и Януковича - генерал рассказал о "болезнях" Зеленского

На этой неделе истекает первый месяц работы президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства запомнился своей попыткой распустить Верховную Раду, которая сейчас оспаривается в Конституционном суде, а также рядом кадровых назначений, вызвавших неоднозначную реакцию в обществе. В частности, глава государства назначил Владислава Бухарева на должность главы Службы внешней разведки Украины. Это вызвало волну критики из-за того, что Бухарев имеет медаль ФСБ России "За боевое содружество". Позже стало известно, что супруга главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова уже много лет является гражданкой России.

Качество кадровых назначений Зеленского, "Апострофу" оценил бывший глава СВР, генерал Украины НИКОЛАЙ МАЛОМУЖ.

- Вопрос о кадровых назначений в силовые структуры. На днях Украину всколыхнула история с назначением нового главы Службы внешней разведки, а вы кстати тоже ее возглавляли. Были вопросы по российскому следу господина Бухарева. На следующий день появилась информация о том, что супруга руководителя СБУ Баканова является гражданкой России. Как вы считаете, почему на достаточно важные структуры назначают лиц, имеющих российский след?

- В период формирования нашего независимого государства я был одним из авторов проекта Закона о Службе безопасности Украины, и прямым автором проекта Закона о Службе внешней разведки Украины. Я не только возглавлял СБУ, но и формировал правовую позицию, которую принимал тогда парламент. Этими законами руководствовались и до сих пор руководствуются Служба безопасности и Служба внешней разведки.

В данной ситуации мы исходим из той концепции, что спецслужбы имеют европейскую традицию и, законодательство ориентируется на те критерии, которые действительно определяют их приоритеты, а также процедуру поступления на службу или на работу в эти органы.

Законы о СБУ и о СВР предусматривают четкую модель назначения на должности. Это глубокое изучение кандидата, его качеств - способностей, образования, профессиональной подготовки. И самое главное - это совокупность данных, которые не допускают какое-то внешнее воздействие на кандидата или его зависимость от внешних факторов. Тем более, со стороны спецслужб страны, которая находится в состоянии противостояния или войны с нами, или является нашим конкурентом и тому подобное.

Поэтому эти все факторы были четко определены законом, предусмотренные соответствующими нормативными актами о прохождении государственной или военной службы. Соответственно, и руководитель СВР, и исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности должны были пройти специальную проверку. Также должна была состояться спецпроверка их жен, родителей, сестер, братьев на наличие гражданств других государств.

По моим данным, те кандидаты, которые назначены президентом, могут не пройти проверку, потому что их кандидатуры получили бы ряд возражений согласно требованиям закона. Поэтому в данной ситуации мы видим нарушение ряда принципиальных положений о прохождении военной службы, о приеме на работу, а тем более, критериев, которые не позволяют этим людям занимать эти должности.

Тем более, что эти люди допущены к государственной тайне. Это в первую очередь касается Баканова, потому что он не имел звания. Оно присваивалось ему просто с колес, хотя для этого надо пройти ряд мероприятий, связанных и с военной подготовкой, и с прохождением курсов. То есть, это целый этап, который проводится до полугода, минимум.

На данный момент есть ряд вопросов, связанных с тем, что он был назначен указом президента, который взял на себя ответственность за то, что эти правила были нарушены.

Если говорить о назначении Бухарева, то он также не имеет оснований занимать эту должность. Во-первых, как руководитель разведки, он должен пройти специальную подготовку, несмотря на то, что он был в СБУ и являлся депутатом. Разведка - это орган спецназначения, который требует выполнения особых критериев по назначению на должности, а тем более, на должность руководителя.

Сергей Фурса: "Если говорить о назначении Бухарева, то он также не имеет оснований занимать эту должность" Фото: censor.net.ua

Все это предусмотрено законом, и должно быть выполнено в соответствии с нашими интересами в сфере безопасности и разведки.

И, наконец, руководители этих структур должны быть профессионалами, потому что мы сейчас находимся не только в состоянии глобального противостояния на востоке, но имеем и внутренние проблемы, и внешне-политические вопросы, которые требуют особых усилий на всех векторах, включая наши партнерские отношения с США, с Европой, с Китаем, с Японией в плане формирования общих позиций в том числе и через специальные органы.

Кто это делает сегодня? Не только МИД. Это, как правило, спецслужбы и разведка, которые имеют профессионалов высокого уровня, которые имеют серьезные контакты в этих странах, и которые могли бы формировать позицию поддержки Украины на геополитическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, в плане отстаивания наших интересов и формирования конкретных программ по возвращению территорий Украины.

Всю эту работу могут выполнять только профессиональные кадры в разведке и СБУ. И тогда у нас будет успех. Если бы у нас были профессионалы на должностях в 2013 году, тогда мы могли бы отстоять Крым. В то же время, мы могли бы способствовать формированию позитивных позиций с Европейским Союзом, многими другими странами, мы могли упредить действия со стороны России, включая не только оперативные, боевые, но и энергетические проблемы.

Однако, к большому сожалению, начиная с времен Януковича и продолжая Порошенко, возникла разбалансированность этих структур. А теперь, чтобы это все восстановить, надо сформировать новую команду, новые кадры, новую концепцию - дальше надо очень быстро, в течение нескольких месяцев, начать работу.

Сейчас это наиболее чувствительный вопрос, потому что ни в Службе безопасности, ни в разведке, нет полноценной структуры. Тезис о том, что, мол назначим доверенного чиновника, кума или партнера, а он все сделает - это большой обман. При назначении на эти должности должны быть выполнены критерии интересов государства, профессионализма, а не критерии преданности.

- К чему может привести назначение таких людей? Чем это грозит Украине?

- Мы снижаем возможности активного противостояния конкретным агрессивным действиям, включая те, что идут со стороны России. Также мы видим отсутствие поддержки со стороны наших партнеров, потому что деятельность разведки является неэффективной.

Например, если мы имеем активный контакт, условно говоря, с руководством ЦРУ, ФБР, БНД или БФВ (в Германии), или МИ-5, Ми-6 (в Великобритании), то они формируют политику своих государств и своих правительств в отношении Украины. И имея с ними системную программу действий по Украине, мы получаем от них поддержку. А теперь мы эту связь теряем. Мы также теряем геополитическую перспективу.

- Почему же тогда Зеленский пошел на эти спорные назначения? Тем более, поставив таких людей, к которым действительно очень много вопросов?

- Это та же самая болезнь, как и у предыдущих президентов - брать только своих, преданных, которые будут выполнять задания и указания, которые будут надежными, чтобы, не дай Бог, что-то не сказали против.

А надо на такие должности брать независимых, профессиональных людей, которые будут работать во имя интересов государства, а не конкретного лица.

И эта болезнь обесценивает перспективы Украины. Эта болезнь была и во времена Порошенко, и во времена Януковича. Хотя в отдельных случаях были хоть какие-то прорывы то в СБУ, то в разведке. Приходили профессионалы на какое-то время, они выполняли эти функции. Но когда они не выполняли прямых указаний, которые противоречили закону, то происходил конфликт интересов между руководителем спецслужбы и руководителем государства. Соответственно руководитель спецслужбы уходил, потому что по логике кадровой политики, именно они уходят с должностей. Вот такая ситуация.

- Как же ее изменить?

- Была надежда, что Зеленский придет с концепцией профессиональных кадров - и будет обновление позиций по всем направлениям, с привлечением профессионалов на все уровни, включая органы самоуправления; произойдет формирование отраслевых направлений, и новой сферы безопасности за счет профессионалов. Это было озвучено Зеленским в теории, а на практике получилось все, как всегда.