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Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Судьбу досрочного роспуска парламента решает КСУ

Марина Шашкова вторник, 11 июня 2019, 20:32
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Судьбу досрочного роспуска парламента решает КСУ Фото: UNIAN

В Конституционном суде (КСУ) началось слушание по представлению народных депутатов о неконституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Нардепы считают, что их незаконно лишают основного места работы на четыре месяца раньше положенного срока. Ведь выборы в парламент могут пройти не 31 октября, а 21 июля. Для многих партий и "мажоритарщиков" решение президента испортило как планы на лето, так и подготовку - моральную и финансовую - к избирательному процессу. Теперь судьбу досрочного роспуска парламента решает КСУ.

Вторник под Конституционным судом начался с митинга. Несколько десятков протестующих собрались под зданием с требованием отменить указ Зеленского. "Захистимо Конституцію від її "гаранта-преЗедента", - говорилось на плакатах митингующих.

Пришли они не зря. На начало заседания суда приезжал и сам Зеленский. Этот визит вошел в историю: впервые гарант присутствовал на заседании КС. За день до этого, когда стало известно о планах Зеленского, многие расценили это как давление на суд. Сам президент, выступая в суде, попытался убедить в обратном. Но это не совсем получилось.

Зеленский намекнул судьям, что за процессом следит вся страна, а решение о роспуске Верховной Рады поддерживает большинство граждан. "И, думаю, вы примете справедливое решение, за которое нам не будет стыдно и перед своим народом, и перед всей Украиной, и перед нашими детьми", - отметил президент. Он считает, что решение о досрочном прекращении полномочий Рады отвечает духу и букве закона.

Сразу после выступления он покинул зал заседания суда, чтобы его присутствие не расценивали как давление. Точку зрения Зеленского в КС остался отстаивать представитель президента Федор Вениславский, которому пришлось не сладко.

Прочтя содержание представления нардепов и обоснование точки зрения Зеленского, судьи приступили к вопросам. Сторону депутатов представляли нардепы от "Народного фронта" Игорь Алексеев и Андрей Тетерук, а также депутат от "Радикальной партии" Олег Куприенко. Также в зале присутствовал нардеп Антон Геращенко (НФ), но он предпочел не выступать.

Парламентарии настаивали, что у Зеленского не было права распускать парламент, так как 17 мая, после выхода НФ из коалиции, у Рады был месяц на создание новой коалиции.

Президент считает своё решение о роспуске, отвечающим духу и букве закона Фото: president.gov.ua

"У президента могут наступить обстоятельства для досрочного прекращения полномочий парламента только после 17 июня 2019 года, когда истечет месячный срок, гарантированный Конституцией Украины, на формирование новой коалиции", - сказал нардеп Алексеев.

На аргументы команды Зеленского, что коалиции не существует с момента выхода из ее состава "Радикальной партии" в 2016 году, депутат напомнил, что "нет никаких фактов, подтверждающих прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" до 17 мая 2019 года".

Оспорить точку зрения нардепов Вениславскому удалось не сразу. Суд ушел на перерыв, во время которого появилась информация о минировании здания КС. Но из здания никого не выводили - все остались на своих местах. Рассмотрение конституционности досрочных выборов оказалось важнее, чем собственная жизнь.

Вскоре заседание продолжилось. Вениславский сказал, что решение Зеленского не противоречит Конституции и передал судьям пояснительную записку президента, где тот обосновал свой указ.

Далее последовали вопросы к сторонам - начали с депутатов. Во время дискуссии были горячие споры. Например, нардеп Куприенко поспорил с судьей Виктором Кривенко о количестве нардепов в коалиции. Вместе с тем, депутаты не предоставили никаких документов с информацией, сколько же было парламентариев в коалиции по состоянию на 2016 или 2019 год.

Больше всего вопросов досталось представителю президента. В перерыве между заседаниями Вениславский заявил, что КС обязательно признает решение о роспуске конституционным.

"Убежден, что оснований для признания неконституционным указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента нет", - заявил он журналистам.

Также он спрогнозировал, что решение КС мы узнаем в конце июня. Но, судя по допросу, который судьи устроили Вениславскому, решение будет быстрым и не в пользу президента.

Главная проблема сегодняшнего заседания - непонимание. Чем на самом деле является коалиция? На данный момент в украинском законодательстве нет статей, которые бы регулировали и объясняли суть коалиции - когда она начинает свою работу, а когда прекращает. Поэтому сейчас мы наблюдаем дискуссии о том, что не прописано в законах. И в этом споре прав каждый.

Кто выиграет суд?

По сей день в КС сохранилось влияние Петра Порошенко, которому невыгодны досрочные выборы, как и многим другим партиям. Поэтому более вероятно, что решение суда будет не в пользу действующего президента.

После 8-часового заседания КС перешел к закрытой части. Теперь от них зависит многое: принимать решение в интересах Конституции или отдельных групп влияния.

Политический эксперт Максим Степаненко предполагает, что у решения о роспуске Рады есть все шансы стать неконституционным. То есть вероятность отмены досрочных выборов весьма велика.

"Но не стоит забывать, что Украина - все еще не настолько правовое государство, чтобы решения судов, в том числе и КС, не зависели от политической конъюнктуры. Так или иначе, с юридической точки зрения, признание неконституционным решения Зеленского – вполне обосновано. Как будет в действительности – увидим в ближайшее время", - резюмирует эксперт.

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