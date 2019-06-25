Минус Фирташ: что ждет украинских олигархов

Австрийская эпопея беглого украинского олигарха Дмитрия Фирташа, похоже, подошла к концу. Верховный суд Австрии 25 июня дал добро на экстрадицию Фирташа в США. Теперь, после совершения всех юридических формальностей (под решением суда свою подпись еще должен поставить министр юстиции Австрии), титановый магнат в ближайшие 7-10 дней может быть выдан властям США. Что ждет Фирташа в США и что будет означать данное решение для Украины, разбирался "Апостроф".

Олигарх, который не смог

Персоной Дмитрия Фирташа правоохранители США заинтересовались еще весной 2014 года, когда в Австрии на олигарха надели наручники по запросу ФБР. Американцы обвинили швейцарскую компанию украинца Bothli Trade AG в даче взятки властям Индии за получение лицензии для добычи титановой руды. Сырье, по данным СМИ, предназначалось для чикагского авиагиганта Boeing.

После ареста в Австрии Фирташ вышел под залог в 125 миллионов евро и несколько лет оспаривал свою экстрадицию в США. Более того, олигарх даже пытался через Конституционный суд Австрии добиться признания договора об экстрадиции между США и Австрией неконституционным. Однако все юридически-акробатические этюды лоеров титанового магната оказались безуспешными, и теперь Дмитрию Фирташу предстоит не очень приятное путешествие в Штаты и встреча с местной Фемидой, а там…

О чем расскажет Фирташ

...А там Дмитрий Фирташ может стать невероятно ценным свидетелем.

"В США есть такая вещь, как сделка с правосудием: в обмен на определенную информацию человек избегает наказания либо получает наказание более мягкое", - рассказывает "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"Я думаю, что Фирташу есть что сказать и если он начнет говорить в США, то очень многим в Украине его свидетельские показания не понравятся, да и не только в Украине. Например, многое не понравится господину Соросу (по данным СМИ у Фирташа и американского миллиардера Джорджа Сороса был конфликт за возможность контроля над украинской ГТС – "Апостроф") . Многое не понравится Петру Порошенко (например, детали встречи Фирташа и Порошенко в Вене – "Апостроф"), а также людям, которые ранее входили в ближайшее окружение Фирташа, но уже поспешили политически похоронить своего бывшего партнера", - добавил "Апострофу" политолог Кость Бондаренко.

И, вероятно, в Штатах беглый украинский олигарх все же согласится на сделку с правосудием, ведь защищать его в Украине вряд ли кто-то решится.

"Вопрос экстрадиции гражданина Украины решается другими государствами, вопрос возбуждения уголовного дела решается другими государствами. Только в случае, с Сенцовым и Савченко, когда граждан Украины судили в других государствах, Украина поднимала большой шум и скандал, а сейчас набрала в рот воды", - отмечает Бондаренко.

По мнению Игара Тышкевича, через Фирташа американская сторона получит большой объем важной информации.

"Американская правоохранительная система узнает о деятельности части наших финансово-промышленных групп за последние лет 15. Это будет информация о выводе денег из Украины, контрабанде, теневых сделках. Это коснется практически всех, ведь если проследить историю наших ФПГ в политике и бизнесе, то за последние 20 лет каждый с каждым работал по каким-то направлениям. А там, где есть история сотрудничества, там есть и документальные подтверждения. Во-вторых, США получат информацию о реальных механизмах влияния на политику, депутатов, политические партии, начиная от спонсорства, заканчивая спайкой с правоохранительной системой", - пояснил Тышкевич.

Много интересного украинский олигарх сможет рассказать и о российской власти, коррупционных газовых схемах, а также о "Росукрэнерго".

Как США используют эту информацию?

"Естественно США смогут давить на украинских политиков. Это можно будет делать напрямую, но, учитывая, что большая часть украинских парламентариев зависят от ФПГ, то для США более логично будет давить не на самих депутатов, а на их хозяев, то есть, олигархов. А если наши олигархи будут в чем-то несговорчивы, аналогичные расследования начнутся в отношении остальных руководителей ФПГ. Таким образом, может появиться новый баланс сил, и если в Украине сформируется независимая от олигархов группа политических элит, она сможет вступить в диалог с США, чтобы с их помощью выйти на новый формат политического процесса с меньшим влиянием на него наших олигархов. Чтобы обеспечить защищенность своих позиций, вполне возможно, что ФПГ начнут думать о новых методах влияния на политику, то есть переход к цивилизованному лоббизму", - уверяет Тышкевич.

Но пока Фирташ еще молчит, его коллеги по элитному клубу могут начать делить активы бизнесмена уже в ближайшее время.

"Сейчас очень интересно, что произойдет с активами Фирташа, ведь если он отправится в США и попадет там не под домашний арест, а, например, за решетку, непонятно насколько долго эти активы будут принадлежать непосредственно Фирташу, - комментирует ситуацию "Апострофу" финансовый аналитик Сергей Фурса. – Глобально это элемент украинской деолигархизации. Можно отметить, что это положительно скажется на рынке газа, где Фирташ и компания блокируют любые изменения, сохраняя монополию. Кроме того, это сигнал всем остальным украинским олигархам, которые теперь, наверное, все станут безвизовыми и очень домашними".

"За активами Фирташа выстроится целая очередь наших олигархов, которые могут начать войну за его активы, в расчете на то, что даже будущая сделка с украинским государством оставит активы в собственности тех, кто владел ими на момент сделки", - добавляет Тышкевич.