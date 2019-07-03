Зеленский ничем не лучше Порошенко - Андрей Куликов

Хотя люди способны меняться, обществу не нужно забывать, что Зеленский был одним из самых активных создателей "русского мира" в Украине, считает известный журналист АНДРЕЙ КУЛИКОВ. В интервью "Апострофу" председатель правления "Громадського радио" рассказал, что новый президент идет путем старого: так же не забывает о бизнесе и окружает себя давними друзьями.

Первую часть интервью читайте тут: Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов

- Еще до президентских выборов многие эксперты говорили, что для России даже более важно не то, кто будет президентом, а какой будет новый состав парламента. Поддерживаете ли вы это мнение?

- То, кто будет избран президентом, и то, каким будет состав парламента, важно не само по себе, а важно при условии, что и президент, и состав парламента будут поддержаны украинцами. И конечно, каковы бы ни были мотивы избирателей, а 75% участников и участниц выборов голосовали за Зеленского - это очень весомая пропорция, которая увеличивает значение Зеленского и для Украины, и для международных врагов или партнеров. Так же и парламент: не состав парламента, а пропорция тех украинцев, которые этот парламент будут считать, прошу прощение за выражение, легитимным. Если, условно говоря, там будет преимущество "Слуги народа" - однопартийное, или они смогут с кем-то вступить в коалицию или в неформальное сотрудничество, - это для иностранных аналитиков и для российских наблюдателей и стратегов будет плохим знаком. Это означает, что украинцы способны между собой договариваться. Если будет раздрай, то, конечно, это для них очень хороший знак.

Я думаю, что на самом деле очень большое значение будут иметь выборы в органы местного самоуправления 2020 года, где будут формироваться те команды, которые снизу будут продолжать строить это государство, будут снизу продолжать его защищать и будут его сохранять, несмотря на то, что кто там будет наверху.

К слову, если бы Зеленский победил не с таким большим отрывом, это был бы очень хороший знак для России, при том, что среди его сторонников, по моим наблюдениям, есть люди, которые именно на него возлагали надежды на быстрое и, возможно, не на украинских условиях, примирение с Россией. В конце концов, я уже говорил, и я остаюсь при том мнении, что Владимир Зеленский был одним из самых активных создателей "русского мира" в Украине, в нашей культурной сфере.

- Почему? Из-за "Квартала 95"?

- Из-за "Квартала 95", "Сватов" и всю эту квазифильмографическую продукцию, которую они выдавали. Если вы проанализируете "Сватов", это типичное произведение, рассчитанное не просто на одинаковое потребление в Украине, России, других странах, жители которых говорят и думают по-русски - это произведение, которое утверждает общность между нами - общность привычек, общность образа мыслей, общность наших предпочтений. Там нет ничего о том, насколько мы разные.

- Но посмотрите, какой запрос в Украине на эти сериалы, на этот юмор. Более взрослое поколение, действительно, говорит, мы один народ - белорусы, русские, украинцы.

- Правильно. И Зеленский этому очень и очень способствовал.

- Может, он просто подчеркнул это, не желая того.

- О, не желая! Я думаю, прекрасно желая. Опытный, деловой человек, опытный строитель деловых отношений, и эти фильмы были созданы с определенной коммерческой целью, в частности.

Люди способны меняться, я это по собственному опыту знаю. Возможно, господин Зеленский с приходом на пост президента Украины начинает переосмысливать: нельзя вести себя так, как он вел себя раньше, нельзя даже воспринимать ситуацию так, как он воспринимал раньше. Хотя иногда то, что он делает, слишком напоминает то, что делал и делает господин Порошенко. Например, когда президент приезжает в Мариуполь в тот же день, когда там проходит концерт кого? - "Квартала 95". И президент не просто приезжает в город, он идет на концерт "Квартала 95", говорит, что хотел бы с ними выступать на сцене. Я прошу прощения: чем это кардинально отличается от фабрики "Рошен"? Ничем. Да, Порошенко был, по моему мнению, радикально неправ с продажей/не продажей своих активов, но формально отказавшись от своего участия в "Квартале 95", президент сохраняет его как один из ресурсов поддержания своей популярности.

- Кстати, говоря о графике президента, откуда у него время? Вы вспомните, Порошенко за четыре или за пять лет поехал на Мальдивы, с черного хода, тогда был сумасшедший резонанс и осуждение общества. А Зеленский в первый месяц на посту посещал "Лигу смеха", ходил на концерт Монатика, поехал в Мариуполь и там тоже пошел на концерт. Насколько это нормально выделять в своем графике время для таких вещей?

- Я считаю, что это не только нормально, а может быть даже рекомендуется, потому что у человека должно быть что-то, что ему помогает восстанавливаться. Кто-то находит это в алкоголе, кто-то - в посещении концертов, кто-то - слушает музыку, кто-то - читает литературу. Поэтому, в этом смысле у меня к Зеленскому претензий нет и быть не может. Но к тому, что он предпочитает тех, с кем связан деловыми отношениями, и они же поддерживают его образ, у меня вопросы есть.

Я в свое время даже с коллегами спорил, защищая Януковича, когда они говорили: что же это такое - он на работу приезжает в двенадцать, а уезжает раньше и так далее. Говорю: извините, а где у нас определен рабочий день президента? Мы можем предположить, что это он в Администрации появляется в это время, а остальное время, где бы он там не жил или путешествовал, отдает тем самым неотступным думам о Родине.

Поэтому, я думаю, в этом смысле все нормально, и даже в том, что президент побежал к фонтану...

Андрей Куликов: "Люди способны меняться, я это по собственному опыту знаю" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Это вообще очень мило было.

- Это мило, это смешно, кто как воспринимает... меня это немного раздражает как человека старшего возраста, который тоже хотел бы побежать к фонтану, но не всегда это может себе позволить. Другое дело, что это ставит реальный вопрос о безопасности президента. Кем бы ты ни был, сейчас ты являешься главным человеком в стране. Когда я увидел, как охранники бросились вдогонку за президентом, я понимал, что для них это очень серьезно. Если для них это очень серьезно, то, думаю, и для нас это очень серьезно. Некоторые до сих пор называют Зеленского шутом. Я думаю, что определенные привычки у человека останутся. Он экстравагантный. Здесь вопрос в том, насколько эта экстравагантность естественна, насколько обусловлена привычкой, а насколько она искусственная. Если она искусственная, это для нас всех определенный сигнал тревоги.

- За что можно похвалить Зеленского? Какие качества ему следует сохранить и развивать? Очень приятно, что он так открыто общается с журналистами, пригласил в Администрацию президента показать, где они работают, в каких условиях это все происходит, несколько раз за месяц провел открытую встречу с журналистами и, в принципе, его окружение достаточно открыто.

- У меня во время избирательной кампании сложилось совсем другое впечатление. Мои контакты с пресс-службой и другими подразделениями кампании Зеленского, мягко говоря, не были очень приятными. Я слышал от них много обещаний, которые они не выполнили.

- Например?

- Во время предвыборной кампании я написал, как и многие коллеги, запрос на интервью с кандидатом Зеленским и получил ответ, что поскольку у кандидата есть более трехсот заявок от украинских и зарубежных средств массовой информации, принято решение до первого тура включительно не давать эксклюзивных интервью. Через два дня после этого его пресс-служба циркуляром рассылает сообщение: смотрите эксклюзивное интервью Зеленского телеканалу "Украина". Это прямое нарушение того, что они говорили раньше. Еще в команде Зеленского обещали, что для нашей программы на "Громадськом радио" придет тот, потом тот, а потом еще другой. В результате никто не пришел. Если, скажем, от Порошенко мы получили, по крайней мере, доверенное лицо, то от Зеленского вообще никто не решился прийти. Теперь они лучше к этому подходят, в частности, рассчитывая на то, что многие журналисты будут очень и очень польщены тем вниманием, которое к ним проявляют.

Андрей Куликов: "Мои контакты с пресс-службой и другими подразделениями кампании Зеленского, мягко говоря, не были очень приятными" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Вас или ваших коллег, кстати, приглашали?

- Нет, меня не приглашали и моих коллег с "Громадського радио" тоже.

- Как-то выборочно к этому относятся.

- Я думаю, у них есть на это право. Но просто надо проанализировать состав тех, кто приходит. Многие из нас в журналистской среде раздражены или возмущены тем, как вело себя и ведет окружение президента. Другие, наоборот, просто в восторге от господина Зеленского и от его команды. Это естественные процессы, и естественно со стороны этой команды все же обращать внимание и способствовать более тем, кто положительно к нему относится.

- У вас есть еще какие-то пункты, за что можно похвалить Зеленского?

- Моя компетенция не хвалить или гнобить Зеленского. Пока он не натворил никакого вреда, так мне кажется. Сделал ли он что-то полезное, у меня тоже есть большой вопрос. Да, международные отношения не завалил. Напряжение в обществе до враждебности не выросло. Я не беру отдельные группы людей, которые под воздействием социальных сетей или чего-то другого сами себя накручивают, но Зеленский и его команда не сделали тех шагов, которые, условно говоря, могли бы настроить против них большинство украиноязычных или, наоборот, большинство русскоязычных, большинство православных или большинство греко-католиков. Вопрос только в том - это просто поднят парус, и судно движется туда, куда ветер дует, или все же иногда оно и против ветра на веслах продвигается.