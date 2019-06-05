Двойное дно для Зеленского: что нужно знать о поездке президента в Европу

Первый же зарубежный визит президента Владимира Зеленского стал блиц-тестом, демонстрирующим основные приоритеты будущей внешней политики и сопровождающую их риторику. И скоро Зеленский поймет, что украинская внешняя политика имеет двойное дно. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам международной политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

События развиваются по наиболее вероятному сценарию. Агрессивными действиями России и общей ситуацией в регионе Украина была практически лишена выбора. Восстановление территориальной целостности на фоне стремления в НАТО стали безальтернативной основой внешней политики. И дело было не в том, что это плохая основа, а в том, что использовалась она не по назначению.

Владимир Зеленский скоро поймет, что украинская внешняя политика имеет двойное дно. Есть декларации про НАТО, а есть реальное отдаление от выполнения критериев членства в альянсе. Есть разговоры с Польшей о лоббировании интересов Украины в Европе, а есть конкретные вопросы эксгумации и конфликты исторической памяти. Есть решительные заявления о противодействии российской агрессии, а есть вполне конкретное отсутствие любых содержательных идей и затягивание конфликта, играющего на руку Кремлю, а вовсе не нам.

Общий брифинг президента Украины и генсека НАТО не содержал ничего нового. Украина закрепила стремление вступить в альянс в Конституции, а двери НАТО остаются открытыми. К сожалению для нас, двери НАТО открывает и закрывает не генеральный секретарь, а главы государств участников альянса. А формулировки нашей Конституции были и остаются в большей степени средством заигрывания с электоратом, чем шагом в направлении альянса. Риторика сыграла исключительно символическую и, возможно, предвыборную роль.

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Разговоров о НАТО в Украине будет по-прежнему много, а решений, которые что-либо меняют – все так же мало. Чтобы сделать членство а альянсе более реальным, Украине нужно стать демократической страной и уменьшить риски для своей безопасности, связанные с Россией. Отсутствие не то что результатов, а даже намеков на этих направлениях привело наше сотрудничество с НАТО к тому, что есть сегодня: учения и поддержка, но не больше. Никакое дополнительное красноречие не сдвинет ситуацию с этой точки.

Диалог с еврочиновниками по содержательности был примерно таким же. Развитие сотрудничества, реформы и евроинтеграционный выбор Украины нравятся всем, но остается ощущение, что нам от Европы сегодня нужно что-то другое. И это другое – активная позиция и ресурсы действительно ключевых игроков, которыми выступают сегодня в гораздо большей степени Меркель и Макрон, чем Юнкер или любой другой глава Еврокомиссии. Содержательный диалог с Берлином и Парижем – вот от чего в действительности будут зависеть перспективы украинской евроинтеграции. Если визит в столицу Германии обойдется набором фраз из прошлого, то наш европоезд надежно застрянет в знакомом уже тупике.

Встреча в Брюсселе с президентом Польши стала особым интересным маркером настроений и планов украинского лидера. Под разговоры о недопущении доминирования исторической тематики в двусторонних отношениях, нарождался и углублялся кризис последних двух лет. В его основе лежали не риторические приемы, а глубокие процессы, запущенные построением национальной идентичности в Украине – построением, опирающемся на трактовку истории как один из ключевых элементов. По этой причине снять исторические противоречия простым усилием "политической воли" не получится. Приведение отношений с соседями в нормальное состояние – сложная задача, требующая постепенных шагов навстречу и модификации внутриполитических акцентов в Украине.

Еще более сложная задача – это решение конфликта на Донбассе. Брюссельский визит был, конечно, не об этом, но так сложилось, что все во внешней политике Украины так или иначе упирается в эту дилемму. Начальный набор заявлений демонстрирует привычную риторику. Естественно, окончания войны на Донбассе за две недели никто всерьез не ждет. Вопрос в том, каким будет общее видение новым президентом роли и места Украины в Европе через пять лет и отношений с Россией на ближайшие 10-15 лет. Если заменить формулировку такого видения – а процесс этот будет сложным и болезненным при любой выбранной стратегии – готовыми декларативными рецептами из прошлого, то и здесь мы окажемся в знакомом тупике. И война с Россией, и компромиссы с ней потребуют намного более продуманных решений, чем аналитические записки предыдущей администрации.

Оставить все как есть – плохой рецепт. Расчет на то, что можно будет с кем-то о чем-то договориться, ничего не меняя - к успеху не приведет. Без продуманного долгосрочного плана, исправляющего ошибки прошлых пяти лет, через следующие пять лет Украина обнаружит себя в еще более опасной среде.