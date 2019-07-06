Абсолютная победа "Слуги народа" на выборах в Раду – плохо для страны - Дмитрий Гордон

ДМИТРИЙ ГОРДОН призывает не верить социологам, потому что практически все они куплены разными политсилами и только манипулируют мнением украинцев. В интервью "Апострофу" известный журналист рассказал, что он как самодостаточный и богатый человек никогда не пойдет в политику, поскольку не хочет заниматься херней. Он также сделал свои прогнозы на будущий состав парламента и формирование коалиции.

Первую часть интервью читайте тут: В Европе очень много негодяев и продажных собак - Дмитрий Гордон

- Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля. По разным социологическим данным, поддержка избирателями "Слуги народа" в районе 45-48%. Вы верите этим подсчетам?

- Призываю всех: не верьте социологии. Социологи – негодяи, практически все. Они куплены определенными политическими силами, и отрабатывают деньги. Социология – это мощная манипуляционная машина по воздействию на каждого украинца и, естественно, они воздействуют.

Конечно, "Слуга народа" хочет набрать более 50% голосов. Но, есть два момента. Первый – этого не выйдет, и второй – это плохо для страны. Не должно быть монополии одной партии – это реально плохо для любой страны, а для нашей, с неокрепшей демократией – тем более. Поэтому я думаю, что будет коалиция, как минимум, двух партий – "Слуги народа" и "Силы и чести" Игоря Смешко.

- Почему? "Батькивщина" тоже очень активно говорит о создании коалиции.

- Я думаю, что "Слуга народа" не захочет войти в коалицию с "Батькивщиной". Об этом говорят и лидеры партии "Слуга народа".

- Якобы даже готовят Юлию Владимировну на пост премьер-министра.

- Я к Юлии Владимировне – как к человеку, как к женщине, отношусь с очень большой симпатией. И вообще, я о ней могу говорить только хорошее. Я никогда о ней не буду говорить плохого. Но в данном случае, я думаю, что этого не получится.

- В вашем представлении нет идеального кандидата на пост премьер-министра Украины?

- Кроме Смешко – нет. Не в обиду Владимиру Зеленскому, за которого я голосовал во втором туре и которого я нежно люблю и уважаю много лет, я все равно считаю, что лучшим президентом для Украины был бы Смешко. Я в этом уверен. Он подготовленный, он прошел все ступени государственного управления, он знает этот механизм полностью – от начала до конца.





- Расскажите, за счет чего живет партия, за счет каких взносов и финансирования.

- Партия "Сила и честь" – это партия среднего класса. Вообще была уникальная история на президентских выборах – никто не верил, что Смешко может хоть что-то набрать. Наши уважаемые олигархи при встречах говорили мне: "При всем уважении, 0,2%, но не выше".

- Они предлагали финансирование?

- Нет-нет, ни в коем случае. Зачем? Никто в Смешко не верил. У меня круг общения очень большой. Есть люди, с которыми я встречаюсь раз в месяц, чтобы просто обсудить ситуацию. Например, Леонид Данилович Кучма или Леонид Макарович Кравчук. Все смеялись. Во-первых, мне говорили, что его не знают. Во-вторых, говорили: "Слушай, люди тут работают годами. А деньги? Для того чтобы выиграть выборы, надо от 100 до 250 миллионов долларов. А для того чтобы набрать хоть 2-3%, надо 10-20 миллионов долларов". Мы опровергли их всех. Он собрал 1,8 миллиона гривен. Заплатил взнос из своих задекларированных денег.

- А после президентских выборов поступали предложения финансировать партию "Сила и честь"? Сколько предлагали?

- Я не скажу, что много, но поступали предложения от целого ряда богатых людей мне лично. Цифры назывались миллионные в долларах.

- А почему отказались?

- Я честно все предложения довел до Игоря Петровича. Он сказал: "Никогда я с ними работать не буду. Я не хочу. Мне не нужны эти деньги". Он очень порядочный человек, ему важно, что об этом подумает его семья, что скажет жена, дети. Мне вообще все равно.

- Кстати, у вас не было желания пойти в политику?

- Нет, ни в коем случае. Я не ходок больше в политику. Я был депутатом Киевсовета, ушел оттуда, и больше я в политику не хожу. Я объясню почему. Я состоятельный человек, чьи деньги прозрачны, задекларированы с 1995 года. За все свои деньги я могу отчитаться – у меня есть документальные подтверждения, я живу и кайфую. А политика – это наступление себе на душу, на сердце, это жить не своей жизнью, и внутреннего комфорта в политике не бывает. Ты понимаешь, что ты живешь свою бесценную жизнь и занимаешься херней. Ты начинаешь злиться: какого черта? Почему я, самодостаточный нормальный человек, ни от кого не зависимый, должен жить в этом стаде и принимать условия жизни стада? Мне это претит. Поэтому в политику я не иду.

Дмитрий Гордон: "Я был депутатом Киевсовета, ушел оттуда, и больше я в политику не хожу" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- А что же тогда движет людьми, которые идут в политику?

- Сейчас объясню. Я стал руководителем штаба партии Игоря Смешко "Сила и честь", чтобы подставить ему плечо. Мне очень хочется, чтобы они в большом количестве зашли в парламент, потому что мне важна моя страна, особенно ее капитализация. Я никогда не скрывал, что у меня есть немало недвижимости в Киеве, и капитализация страны даст капитализацию меня лично. Я борюсь за себя лично и за свою семью в данном случае. Я всегда говорю правду. Во-первых, мне скрывать нечего, во-вторых, так проще. Что-то легкое могу скрыть, если это касается кого-то другого. В отношении себя - я ничего не скрываю.

Почему люди идут в политику? Туда идут несколько категорий людей. Одни идут защитить свой бизнес. Другие - потому что у них есть какие-то нереализованные комплексы из детства, им хочется кем-то командовать, хочется нацепить на себя депутатский значок, приехать в родное село и сказать: "Я вже депутат Верховної Ради". Некоторые туда идут тупо наворовать. Есть некоторые амбициозные люди - хотят быть у руля. А есть очень маленькая прослойка наивных людей, которые хотят добиться каких-то изменений. Когда-то и я был таким наивным дураком, просто идиотом. Но быстро все понял. Мне показалось, что после Майдана все будет иначе. Но мне это уже казалось во второй раз, а два раза наступать на одни и те же грабли – это уже признак глупости.

- Сейчас, кстати, тоже многим кажется, что все будет иначе. У нас новый президент, которому поверило огромное количество украинцев.

- Я ему тоже верю. Ему лично я верю. Что касается его окружения - многих из них я не знаю.

- Давайте вернемся к партиям. Вторыми согласно соцопросам идет "Оппозиционная платформа – За жизнь". Как вы считаете, благодаря чему у них такая огромная поддержка?

- Я считаю, что они неправильно назвали партию. Во-первых, это долго: "Оппозиционная платформа – За жизнь". Им надо было назвать партию просто: "Русский мир". Это было бы понятнее. Тем более, что они и есть "русский мир". Когда я вижу их отдельных представителей, я вспоминаю известную поговорку про жабу и гадюку. Что сказать? Виктор Медведчук - кум Путина, символ российских интересов в Украине, безусловно, враг Украины. Очень умный человек. Заметьте, я не говорю, что он глуп, недалек. Нет, с интеллектом там все в порядке. Но это враг Украины, и ведет в парламент многих врагов. Не всех – в их списке есть достойные люди.

- К примеру?

- Григорий Суркис. Я считаю его достойным человеком. Я его очень уважаю и считаю его патриотом Украины, человеком, который очень много сделал для нашей страны. Но эта команда вся, конечно... это грустно. Однако у этой "секты" есть свои последователи. Вы что думаете, в Украине мало кто любит Путина? Таких хватает. Я думаю, что процентов 10, как раз те, кто поддерживают "За жизнь" – это апологеты Путина и "русского мира". Украина нормальная демократическая страна, любят – голосуют.

- Основной тезис этой партии – мир в Украину? Они как раз выступают за прямые переговоры с РФ.

- Не надо путать мир и капитуляцию. Это две разные вещи.

- Безусловно. Они выступают за формат четырех: Киев, Луганск, Донецк и Москва...

- Какой Луганск и Донецк? Нет Луганска и Донецка – есть Москва. Луганск и Донецк – это украинские города, украинские территории, которыми руководит Москва, поставив своих марионеток во главе этих так называемых территориальных образований.

- Да, но я говорю об избирателях, которые предпочитают отдать голос за эту партию.

- Повторяю: у нас достаточное количество людей, которые любят "русский мир", Россию и Путина. Они голосуют за партию "За жизнь". Мы живем в демократической стране, где запретить им это делать или преследовать их за это нельзя. Я философски подхожу к этому. Я понимаю, что у Медведчука есть свои последователи. У Шария тоже есть свои последователи. Посмотрим, сколько он наберет – это будет его результат. Это тоже нормально. Это и есть демократия. Будь лучше, чем Шарий, чем Медведчук – и за тобой пойдут люди. А если не можешь – значит, за ними идут. Это нормально.

Дмитрий Гордон: "Будь лучше, чем Шарий, чем Медведчук – и за тобой пойдут люди" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Что касается партии "Голос" Святослава Вакарчука: их электорат схож с избирателями "Слуги народа", и у них очень похожая риторика.

- Чем мне нравится "Голос"? Тем, что они отрывают голоса у Порошенко. Я не хочу, чтобы Порошенко попал в Верховную Раду, как не хотел, чтобы он стал президентом. Я считаю, что он бездарно просрал свой шанс поднять Украину. У него был исторический шанс, но он им распорядился бездарно, будучи умным, образованным и грамотным. Но жадность победила в нем желание войти в учебники новейшей украинской истории. Поэтому Петру Алексеевичу надо отдыхать, заниматься мемуарами и тратить деньги.

- Но мы видим, что он совершенно не настроен писать мемуары, а очень активно сейчас...

- Поэтому я и говорю, то, что Вакарчук пошел в политику – это хорошо. Честно говоря, Слава слабый политик. Он очень хороший артист, великий, я считаю, автор и исполнитель. Это человек обнаженного нерва, символ поколения. Я его фанат. Но как политик он слаб, ему вообще не нужно было идти в политику. Его главная задача – забрать голоса у Порошенко.

По поводу того, кто пройдет, кто не пройдет, мне конфигурация представляется следующей: "Слуга народа" – первое место пока, но могут быть изменения. За второе место, я думаю, поспорят "Сила и честь" и "За жизнь". Я думаю, что Юлия Владимировна, наверное, невероятным усилием воли пройдет. Слава Вакарчук пятым зайдет - немного возьмет, но зайдет. Порошенко там не будет. Гриценко – нет, Гройсман – нет, Ляшко – нет, "Свобода" – нет.

- Вакарчук активно ездит по стране, дает бесплатные концерты. Не считается ли это прямым подкупом избирателя?

- Правильно делает. Он не говорит ни слова о своей политической силе – он поет. Молодец, и я бы так делал.

- Как вы считаете, почему Порошенко не помог ребрендинг его партии в "Европейскую солидарность"? За этот месяц он изменился - стал попроще, без охраны ходит.

- Он потерял голову, перестал ощущать реальность. За эти пять лет облизывания со стороны соратников, когда ему все говорили: "Вы самый лучший, народ вас любит. Люди о вас говорят. Вы же "армия, мова, віра, томос". И все, он потерял ощущение связи с реальностью. Он не понимает, что происходит. Его ненавидят, во-первых, за неиспользованный шанс, за утраченные возможности. А потом - это воровство, эта фабрика в России, коррупция в Укроборонпроме, о которой он наверняка знал. И так далее и так далее. Поэтому, Петр Алексеевич, надо уходить.