Пиар и ничего больше: почему Европа приняла решение в пользу Януковича

Украинское медиа-пространство 11 июля всколыхнула новость о том, что Суд Европейского Союза отменил санкции против Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, его сына Артема Пшонки и Андрея Клюева. Санкции были наложены Советом Европейского Союза и заключались в замораживании счетов данных лиц, поскольку их обвиняли в присвоении государственных средств Украины.

Однако решение суда не имеет непосредственного отношения к санкциям, принятым в 2015 году, а касается их пролонгации в 2016-2018 годах. Официальная причина решения - перед продлением санкций Совет ЕС не проверил, соблюдает ли украинская сторона права на защиту подсудимых. А вот те же санкции, пролонгированные в 2019 году, остаются в силе. То есть суд отменил санкции "задним числом", пристыдив Совет ЕС за несоблюдение процедур.

Политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко рассказал "Апострофу" о значении этого решения и его влиянии на украинскую политику.

Также эксперт прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по Закону о люстрации.

Об отмене санкций

Украинские правоохранительные органы за каденцию предыдущей власти не смогли добыть необходимую доказательную базу и представить ее соответствующим органам в ЕС, чтобы доказать вину Януковича и его окружения. Поэтому это вопрос к генеральному прокурору и другому руководству, которые делали много громких заявлений об этих преступлениях, которые действительно могли иметь место. Но в правовом поле они не сделали абсолютно ничего - только пиарились на этой теме. Вероятно, у них не было политической воли или их сдерживало желание получить какое-то определенное вознаграждение за то, что этого не делают.

Нет решений и производств по экономическим преступлениям. Есть только решение суда о госизмене Януковича. А все же рассказывали о том, что КАМАЗами вывозились деньги; о том, где и как сын Пшонки и Янукович-младший дерибанили, какие схемы применяли на таможне, в налоговой. Но не было ни одного расследования, решения суда, которые бы раскрывали эти схемы и не давали им работать. Логическим может быть вывод, что кто-то был заинтересован в сохранении этих схем. А в отношении подозреваемых не продлевали расследование только потому, что они делились и давали объяснения, как эти схемы работают. Была заинтересованность - прямая или опосредованная.

О люстрации всех чиновников

Это популизм и пиар. У Зеленского может быть разочарование после того, как он поездил по Украине и посмотрел на реальное положение дел. Идея о необходимости люстрации тех, кто был у власти не только при Януковиче, но и при Порошенко, звучала давно. Но предыдущий закон о люстрации был однозначно антиконституционным. Потому что нет коллективной ответственности - причастность к узурпации власти Януковичем должна быть доказана по каждому человеку индивидуально.

Сейчас Зеленский набрал 73%. Значительная часть этих людей голосовала не за него, а против Петра Порошенко. Данная риторика придаст "Слуге народа" электоральных баллов - до 5%. Поэтому это политическая игра. Мы понимаем, что сейчас есть заявление, а предметное рассмотрение начнется после перезагрузки власти и формирования коалиции. До этого ситуация может в корне измениться и никто не вспомнит об этом. Возможно они до тех пор снимут неприкосновенность и все будет происходить проще.

Надо доказать преступление того же Порошенко. Сейчас его вызывают на допрос. Возможно, его тоже признают виновным в государственной измене. Если будет применен тот же подход, как в предыдущем законе о люстрации - он будет антиконституционным. Уже сейчас в Европейском суде по правам человека рассматриваются дела и выносятся положительные решения, чтобы возвращать на должность люстрированных чиновников.

О возвращении людей времен Януковича

Конечно, если человек чист перед законом - и украинским, и международным - он может пересекать границу и возвращаться. Но правоохранительные органы могут открывать новые производства, выяснять новые обстоятельства и арестовывать. Этот вопрос непосредственно к предыдущему руководству страны, в частности, действующему генеральному прокурору Юрию Луценко. Как же так случилось, что столько всего говорили-говорили, а в конечном итоге ничего довести до логического завершения, даже в суд передать дела, не смогли? Это свидетельствует о том, что Европейский Союз ничего не воспринимает на веру. Всему должны быть четкие доказательства.

Я сомневаюсь, что политики времен Януковича вернутся к власти. Мне сложно представить, чтобы Зеленский назначил Пшонку или Клюева на какую-то должность. Единственный для них путь - избраться депутатом, но в списках их сейчас нет. Этот вопрос к обществу - как оно будет голосовать на следующих выборах. Мне сложно представить, чтобы Зеленский назначил Пшонку или Клюева на какую-то государственную должность.