"Химическая люстрация": сможет ли Зеленский заново очистить власть

Президент Владимир Зеленский направил в парламент законопроект о люстрации. На сей раз в Зе-команде предлагают люстрировать всех, кто был при власти с 2014 по 2019 год. Чем это обернется, выяснял "Апостроф".

С чего все начиналось

Законопроект под номером 10444 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся расширения власти, президент Владимир Зеленский внес 12 июля. Документ предлагает расширить действие люстрации на топ-чиновников, которые работали до инаугурации Зеленского из-за "злоупотребления ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей".

Действие закона про люстрацию распространяется на президента, народных депутатов, главу Верховной Рады и его заместителей, а также членов Высшего совета юстиции.

Также люстрацию предлагается распространить на кандидатов в народные депутаты всех уровней, кандидатов на пост президента и на должности сельских, поселковых и городских председателей, а также старост.

Законопроектом также предлагается распространить 10-летний запрет занимать "люстрационные" должности, в отношении топ-чиновников - глав министерств и ведомств, которые находились на своих постах с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию.

Предыдущий закон, принятый в 2014 году, запрещал занимать конкретные должности на протяжении 10 лет, тем, кто с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года более одного года занимали некоторые государственные должности. Также это касалось и тех чиновников, которые работали меньше года (с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года), и не были уволены по собственному желанию. В список должностей входили: премьер-министр, Генпрокурор, глава СБУ, члены Высшей квалификационной комиссии судей, глава Администрации президента, заместители и руководители на госслужбе и др.

В Украине закон получил большую поддержку. А вот Венецианская комиссия обратила внимание на то, что люстрация может применяться только в том случае, если доказана вина всех попадающих под ее действие. И ни в коем случае она не может быть использована с целью политической расправы.

На деле же, люстрация применялась к тем, кто не имел никаких связей и кого не жалко было "убрать". Но если были контакты с нужными людьми, чиновникам удавалось сохранить своё кресло или даже получить повышение. Например, экс-губернатор Киевской области и бывший глава милиции в области при Викторе Януковиче Александр Терещук смог возглавить областную администрацию благодаря небольшой лазейке в законе. В тогдашней Администрации президента предложили Терещуку уволиться с должности руководителя полиции и перевестись в Национальную гвардию. Там он пробыл не очень долго, но получил возможность избежать люстрации. И это стало одним из примеров того, как бывшая власть вопрос люстрации решала в с своих интересах.

На данный момент под действие закона "Об очищении власти" попало 921 человек. Также большинство чиновников были автоматически уволены после вступления в силу закона.

Борьба против люстрации

Те, кого не устраивала люстрация от Петра Порошенко, развернули с ней борьбу. Так, ещё в 2015 году Верховный суд обратился в Конституционный суд с требованием проверить, соответствует ли данный документ Конституции. Также в КС с представлением обратились и 47 нардепов от "Оппозиционного блока".

Судьи не могли принять решение на протяжении 4 лет. Лишь 4 июля текущего года суд должен был начать рассмотрение дела на основании представлений Верховного суда и нардепов. В тот же день под стенами здания собрались активисты и представители некоторых политических партий, среди которых были "Голос" и "Европейская солидарность" (ЕС). Но заседание не состоялось, якобы из-за того, что двое судей не пришли и их голосов не хватало. Митингующие, включая лидера ЕС - Петра Порошенко, восприняли это как свою маленькую победу.

Пока же источники "Апострофа", знакомые с ситуацией, говорят, что КС вернётся к этому вопросу, но уже в сентябре. Сейчас все судьи поспешили уйти в отпуск.

Но в эти планы вмешался Владимир Зеленский, предложивший свой законопроект о люстрации. "Я каждый день ломаю голову: что с ними (чиновниками, - "Апостроф") делать. Может обменять их всех на наших пленных? Может одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас - лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - заявил президент в своем видеообращении 11 июля.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Законопроект довольно странный. В случае его принятия под расширенную люстрацию, например, попадают члены команды Зе. В частности, назначенный самим Владимиром Зеленским, секретарь СНБО Александр Данилюк, который с 2016 по 2018 годы был министром финансов.

С другой стороны, этот проект закона "хорош" для новой власти, поскольку блокирует путь возвращения во власть старым политикам. Например, Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману и народных депутатов VIII созыва.

К слову, о законопроекте схожего содержания за несколько дней заявил известный юрист, экс-глава Администрации президента (во времена Виктора Януковича), Андрей Портнов.

"Друзья, разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации - запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политичного режима с 22 февраля 2014 года по 20 мая 2019-го", - сообщил Портнов в своем Telegram.

Консультировал ли юрист команду президента в подготовке законопроекта, комментировать у Зеленского отказались. Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире передачи "Право на владу" сказал только, что законопроект разрабатывался на Банковой. А сам Портнов в комментарии "Апострофу" не подтвердил, но и не опроверг свою возможную помощь. А в своем Telegram Портнов поддержал президента.

"И не имеет никакого значения, примут (законопроект) или нет. С этого момента началась абсолютная маргинализация и девальвация того закона о люстрации, который под руководством Порошенко, "Блока Петра Порошенко" и НФ был принят в 2014-м году", - написал Портнов.

Но с реализацией инициативы Зеленского есть проблемы. Согласно Регламент ВР, внесённые законопроекты, не принятые в первом чтении до окончания строка полномочий парламента аннулируются. То есть, их придётся повторно вносить, когда к работе приступит девятый созыв. Поэтому сейчас законопроект о "химической кастрации", как назвал его Стефанчук, больше напоминает пиар-ход Зе-команды перед выборами и чистой воды популизм.

Остаётся открытым вопрос, внесёт ли повторно Зеленский свой законопроект, и не станет ли этот документ новым средством расправы над неугодными, как это произошло с предыдущей "редакцией" люстрации.