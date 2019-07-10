Выбор после выборов: два варианта для коалиции в новой Верховной Раде

Осенью в Верховной Раде заработает IX созыв. Он пополнится депутатами совершенно различных политических взглядов. Как будет работать эта гремучая смесь, сложно представить. Социологические исследования уже определили пятерку претендентов на прохождение в парламент. Cмогут ли они о чём-то договориться - разбирался "Апостроф".

Каждую неделю социологи представляют рейтинги политических партий, которые идут на внеочередные парламентские выборы. В последнее время пятерка потенциальных фракций девятого парламента не меняется. Это - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Часть из этих сил будет формировать будущую коалицию. Центром переговоров на данный момент выступает "Слуга народа". В какой-то мере, именно СН диктует правила работы будущего парламента. Но из-за неопытности и разных сфер влияния внутри партии, полностью управлять переговорами сторонникам Владимира Зеленского не удаётся.

Да и некоторые партии публично заявляют, что не против идти в коалицию со "Слугой народа". Например, лидер "Батькивщины" - Юлия Тимошенко об этом говорит практически на всех политических передачах. "Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым Президентом, с другими демократическими европейскими силами", - анонсирует Юлия Владимировна.

В СН отказались от коалиции с "Батькивщиной". "Нет" они сказали и партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС). Сторонники экс-президента ушли в оппозицию к новой власти и критикуют ее едва ли не за каждый вздох. Но такое поведение не повышает им рейтинг, поскольку электорат у Порошенко постепенно "отжимает" политсила Святослава Вакарчука - "Голос".

Партия певца также интересует "Слугу народа". "Мы хотим объединяться с новыми политическими силами", - сказал "Апострофу" глава штаба СН Александр Корниенко. Но из новых, вероятнее всего, будет только "Голос".

Поэтому возникает вопрос, с кем строить коалицию и о чем договариваться. Причем, такие вопросы касаются не только объединения в коалицию, но и распределения должностей, за которые отвечает ВРУ. Среди них - Кабинет министров, спикер парламента, вице-спикер, генеральный прокурор и.т.д.

В "Слуге народа" заверяют, что сейчас они не собираются с кем-либо общаться или делить должности. "Любую конкретику мы готовы обсуждать и комментировать после 21 июля, когда украинский народ сделает свой выбор", - пояснил "Апострофу" Корниенко.

Впрочем, по информации "Апострофа", реальная ситуация несколько другая. К примеру, у СН налажена неплохая коммуникация с их главными критиками - штабом "Европейской солидарности". Источник в окружении руководства ЕС утверждает, что будущая коалиция двух сил предусматривается. Хотя есть два "но". Это - сам Петр Алексеевич и действующий нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко, которую, по информации издания, хотели бы "убрать".

"По состоянию на сегодняшний день, Порошенко заверил своё ближайшее окружение, что сложит мандат после прохождения партии в парламент. При таком раскладе "Слуга народа" может согласиться на коалицию с ЕС", - рассказывает собеседник "Апострофу". В тоже время он уточняет, что Петр Алексеевич может и передумать. Поэтому в этом вопросе утверждать что-то точно рано.

По состоянию на сегодняшний день, Порошенко заверил своё ближайшее окружение, что сложит мандат после прохождения партии в парламент Фото: eurosolidarity.org

Отметим, что слухи о сложении мандата Петром Порошенко ходят давно. В политической среде не исключают, что уже через год в Украине снова пройдут внеочередные выборы. Поэтому с имиджевой стороны для Порошенко было бы не очень правильно ассоциироваться с парламентом, который могут быстро "разогнать".

Желание СН "убрать" Геращенко может быть связано с ее постоянной критикой и насмешками в адрес Зеленского и его партии в целом. Но каким образом ее могут "убрать", чтобы угодить "Слуге народа", собеседник не в курсе.

"По поводу других представителей и даже к спикеру ВР Андрею Парубию, вопросов нет", - сообщил источник в ЕС, уточнив что в принципе с руководством СН тяжело о чём-то говорить.

Несколько собеседников "Апострофа", независимо друг от друга, подтверждают, что эти сложности возникают из-за нескольких групп влияний, существующих в партии "Слуга народа".

"Ещё до выдвижения кандидатов по мажоритарным округам, мы пытались с ними договориться о единых кандидатах. Вроде бы пришли к консенсусу. Но потом оказалось, что те, с кем мы говорили, приняли это решение без согласования с другими членами партии. Из-за этого у них возник скандал. После этого мы решили уже не поддерживать со "Слугой" коммуникацию", - рассказал "Апострофу" один из представителей "Голоса".

Партии сейчас не ведут коммуникацию, что подтверждают источники "Апострофа" в СН. Но в самом "Голосе" все же задумываются, какие бы должности себе выбить.

Ранее распространялся месседж, что Вакарчук будет претендовать на кресло премьер-министра. Да и сам певец публично признался, что "нет ни одной должности, от которой я откажусь, если мне доверят люди". Однако, после его неудачного эфира с Тимошенко, где он не смог ей ответить, какая сейчас цена газа для населения, Вакарчук-премьер потерял все шансы. Хотя в "Голосе" так не считают, и уверены, что у них есть много претендентов на кресло главы правительства.

Святослав Вакарчук: "нет ни одной должности, от которой я откажусь, если мне доверят люди" Фото: goloszmin.org

В СН также не против поставить своего премьера. По информации "Апострофа", претендентов два - председатель Волынского областного совета и партнёр олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица, а также лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков. В партии же данную информацию не подтверждают, но и не опровергают. Лишь говорят, что видят в этом кресле технократа.

И пока другие раздумывают, Юлия Тимошенко решила предложить себя в качестве кандидата на должность премьер-министра. В частности, на сайте партии "Батькивщина" размещён баннер с яркой подписью: "Тимошенко - самый эффективный премьер-министр Украины". А ее кампания проходит под лозунгом "Треба діяти".

Да и в партии уверены, что достойных кандидатов просто нет. "Больше никто не может возглавить правительство. Она - единственный реальный кандидат", - объясняет собеседник из близкого окружения Тимошенко.

Если же и этот план не реализуется, то "Батькивщина", как потенциальный участник будущей коалиции, будет выставлять другие требования. "Например, 6 ключевых министерств должны возглавить наши представители", - сообщил источник в партии.

К таким требования со стороны "Батькивщины" в "Слуге народа" готовы. Именно по этой причине там и поглядывают в сторону ЕС.

Но вернемся к партии Порошенко. Источники "Апострофа" говорят, что Андрей Парубий хотел бы снова стать спикером. Здесь конкуренция также может быть жесткой. "Апострофу" известно, что на эту должность могут претендовать Ярослав Юрчишин - один из лидеров "Голоса" и Разумков из СН. В политических силах отказались подтверждать данную информацию.

Пост спикера или вице-спикера хотел бы занять скандальный политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, о чем "Апострофу" рассказали сразу несколько, не зависящих друг от друга источников. Однако такой вариант может вызвать противодействие. "В "Слуге" этого не допустят. Достаточно вспомнить, как Медведчук повёл себя с отцом Разумкова - Александром во времена его работы с Кучмой", - считает собеседник в "Батькивщине". Александр Разумков работал первым помощником второго президента. В политической среде рассказывают, что причиной его ухода стал конфликт с Дмитрием Табачником и Виктором Медведчуком.