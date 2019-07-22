Пирожные из сусального золота и мысли о реванше: как у Порошенко и Тимошенко отметили конец выборов

Досрочные парламентские выборы состоялись. Корреспонденты "Апострофа" побывали в штабах различных политических сил, которые, скорее всего, попадут в Верховную Раду XIX созыва. Среди этих сил и представители старой политической гвардии - партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Призрак пророссийского реванша

Пресс-центр офиса партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко открылся для журналистов в 16:00. Представители прессы опоздали, а вот дождь начался точно по графику. Волонтеры и повара начали закрывать столы водонепроницаемым материалом. Обслуживающий персонал боролся с непогодой несколько раз. В конце концов облака отступили и выглянуло солнце.

На пропускном пункте рамок и металлоискателей не было – только турникеты. Здесь произошел конфликт между представителями пресс-службы и журналистами телеканала NewsOne, который принадлежит куму Владимира Путина Виктору Медведчуку. Имена журналистов не могут найти в списке.

- Ищите в самом конце. Мы здесь такие ожидаемые гости, - иронизировал, обращаясь по-русски, оператор телеканала.

- Мы всем рады, - вмешался сотрудник пресс-службы.

- Ну, у нас свободная страна! – ответил оператор.

- Пока свободная, - заявил юноша в пресс-службе и его коллеги взрываются смехом.

- Не пока, а всегда..,– попытался огрызнуться оператор, но его проталкивают через турникет.

На баре подавали коктейли мохито и апероль шприц, из безалкогольных напитков-грейпфрутовый и лимонный лимонады с мятой. "Я к маменьке родной с последним приветом," – напевал бармен, вдавливая кусочек лайма в лед для мохито.

Закуски – бутерброды с салом, хамоном и тушеными овощами, сэндвичи с ветчиной, фрукты, тарталетки с шоколадом, хумус с соусом песто, салаты в стакане – капрезе, цезарь из нута и киноа. Затем угощали кишем с курицей, лососем и брокколи и грибами. Готовили банош. "А говорили, будут кормить чем-то более существенным!", - воскликнула председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, здороваясь с соратниками. На ней роскошная белая вышиванка. Позже в этот вечер она наденет изысканное красное платье, но к прессе уже не выйдет

Когда окончательно распогодилось, повара начали растапливать уголь для шашлыков и овощей гриль. На десерт подавали пирожное - кокосовое печенье с масляным кремом, украшенное шоколадом с фисташками и напылением сусального золота.

На территории нет свободного сигнала Wi-Fi. Журналисты недовольны - администраторы разводят руками.

Первой на сцену вышла заместитель министра по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. На ней брючный костюм цвета флага ЕС и туфли на высокой платформе.

Она говорит, что партия разработала 5 документов по нацбезопасности. Они касаются реформы СБУ, пограничной службы и отношения к государственной тайне. Отметила, что недавняя резолюция Европаламента признала нападение России на украинские корабли в ноябре прошлого года актом агрессии. По мнению Климпуш-Цинцадзе, связи с Евросоюзом удалось установить благодаря труду людей, которые входят в "Европейскую солидарность". Она пояснила, что в 2023 году можно будет начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС, а 2027 Литва начнет председательство в Евросоюзе и Украина может попытаться с того времени получить членство. Также надо использовать саммит НАТО в конце 2019 года, чтобы обсудить возможность членства в Альянсе.

Виталий Гайдукевич и Владимир Вятрович, которых в партии называют представителями общественности, заявили о том, что ездили по Украине и увидели признаки пророссийского реванша. В частности декоммунизированным улицам возвращают старые названия, заново устанавливают памятники советским деятелям. Вятровича вызвали на сцену неожиданно - в этот момент он как раз с аппетитом ел плов с шашлыком. Начинать речь ему пришлось, еще дожевывая кусок мяса.

Представитель военных среди кандидатов в депутаты от ЕС - генерал-лейтенант Михаил Забродский. Это крепко сбитый мужчина с прической, как у казацкого атамана, и красной шеей. Он начал свою речь с лозунга Never give up (Никогда не сдавайся). Генерал говорил о необходимости сохранить военный бюджет и государственный оборонный заказ. По его мнению, важнейшими направлениями являются работа по модернизации ВМС, противовоздушной обороны и особенно – разработки украинских ракетных комплексов.

Жена экс-президента, Марина Порошенко, которая пришла в штаб в длинной льняной вышиванке, отметила, что настроение у нее хорошее. Она пообещала, что партия ее мужа будет работать в том же направлении, как и в последние 5 лет.

Мустафа Джемилев заявил "Апострофу", что Украине удастся вернуть Крым, только лишь когда развалится Россия и признаки этого уже есть. Но важно и получать поддержку из Европы.

Лидер ЕС - Петр Порошенко, рассуждая о пророссийском реванше, назвал "Оппозиционную платформу - За жизнь" - "оккупационной платформой". Зал отреагировал улыбками. Председатель партии пообещал сохранить проевропейскую и государственную политику . Также отметил, что его жена (которая в это время наблюдала за мужем, сидя в первом ряду) продолжит заниматься инклюзивным образованием.

Также Порошенко сообщил, что ближайшим своим союзником считает партию "Голос" Святослава Вакарчука. "Мы готовы к ситуативному и стратегическому сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на ЕС и НАТО", - добавил бывший президент. Также он заявил, что его партия имеет своего кандидата, но фамилию этого человека не назвал.

"Сейчас мы боремся на мажоритарных округах. Есть многочисленные факты подкупа избирателей и других нарушений", - говорил Порошенко, перебирая правой рукой четки из небольших полупрозрачных камешков неправильной формы.

Первые результаты экзит-полов - 8,9% в пользу "Европейской Солидарности", присутствующие восприняли со сдержанным оптимизмом. Посиделки гостей продолжались чуть ли не за полночь, пока работники не начали разбирать сцену, а официанты и бармены паковать посуду и инвентарь.

"Мы не претендуем ни на какие должности"

Избирательный штаб "Батькивщины" расположился в центральном партийном офисе на улице Туровской в столичном районе Подол. Впрочем, журналистов решили оградить от публичной стороны деятельности штаба, собрав представителей медиа лишь на пресс-конференцию лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Интерес прессы к партии и, особенно, к ее лидеру, остается неизменно высоким, не зависимо то того, какое место Тимошенко или "Батькивщина" набирают на президентских или парламентских выборах. Вот и в этот день, примерно за час до пресс-конференции, которая была назначена на 20.00, то есть сразу, после закрытия избирательных участков, в пресс-центре были установлены более двух десятков телекамер.

Журналисты старались прибыть заранее, и не только для того, чтобы занять более удобное место в пресс-центре, но и в связи с тем, что на входе был установлен металлоискатель, прохождение которого несколько замедляло попадание на пресс-конференцию.

Тимошенко появилась в сопровождении соратников. И, несмотря на то, что возле стола, на котором плотной изгородью стояли микрофоны с логотипами телеканалов, были стулья, она приветствовала собравшихся стоя.

Как здесь не вспомнить брифинги, которые в бытность Юлии Владимировны премьер-министром, проводились по средам после заседаний Кабмина. Эти брифинги она всегда начинала стоя, докладывая о проделанной работе.

Однако в этот день Тимошенко дала понять, что не претендует ни на какие посты, включая премьерский. "Мы не претендуем ни на какие должности", - заявила она. Вопрос коалиции и Кабинета министров, по ее словам, является ответственностью президента и его партии "Слуга народа", которая заняла на выборах первое место.

"Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создавать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра и министров. И вопрос, какой будет коалиция, и как будет формироваться правительство, нужно задавать президенту Украины Владимиру Зеленскому. А мы их поздравляем с победой", - сказала Тимошенко.

При этом она заявила, что "Батькивщина" готова войти в правящую коалицию, но только с партиями "Слуга народа" и "Голос", и ни с кем больше.