После победы "Слуги народа" на парламентских выборах лидеры партии Дмитрий Разумков и Давид Арахамия заявили о внедрении всевозможных методов контроля будущей парламентской фракции. Это и создание "бригадиров", руководящих группами депутатов по 20 человек, и использование статистических данных, которые позволили бы выявить "аномалии" во время голосования. По мнению Арахамии, такие "аномалии" могли бы косвенно свидетельствовать о подкупе части членов фракции. Своим мнением о том, какой политики стоит ожидать от неопытных "слуг народа", с "Апострофом" поделился журналист Дмитрий Олейник.

О серьезной подготовке к внутрипартийной дисциплине также свидетельствует подход к подбору кандидатов в депутаты. Перед выборами "Слуга народа" заявила, что не будет проводить в парламент "старых" политиков. Отчасти это была заранее выстроенная PR-кампания, отчасти - здравый расчет.

Имея опыт работы в партии, опытный депутат с большей вероятностью будет голосовать в интересах других сил или даже покинет фракцию. Конкуренция в парламенте вынудила искать будущих кандидатов в депутаты среди людей без опыта. То, что прагматизма тут больше, чем пиара либо идеологии "новых лиц", доказывает Андрей Богдан, который спокойно занял должность главы Офиса президента.

По задумке, все 254 народных депутата "Слуги народа" должны будут работать как единый организм, однако по факту никакие статистические данные или бригадиры не смогут повлиять на депутата, если он посчитает, что политика партии входит в противоречие с его интересами или убеждениями. Такие факторы, как отсутствие идеологической платформы, борьба за министерские кресла, внесение изменений в Конституцию, формирование рынка земли и распределение сфер влияния во власти могут быстро "расшатать" монолитную коалицию на разные группы по интересам.

Борьба за кресла

Первая широкая внутрипартийная дискуссия может возникнуть во время голосования за Кабинет министров. Уже на этом этапе партия сможет проверить себя на прочность. Не став озвучивать кандидата на должность премьер-министра, Зеленский оставил оппонентам меньше времени на критику кандидатуры. Но с другой стороны, это оставило возможность для лидеров партий, а также олигарха Игоря Коломойского, влиять своими заявлениями на общественное мнение, которое также может отразиться на голосовании.

Ранее СМИ сообщали, что в "Слуге народа" есть как минимум 4 группы влияния. В целом, не имея единой идеологии и явных кандидатов в правительство, депутатам будет сложно опираться во время голосования исключительно на внутрипартийную дисциплину. Ведь прежде чем человек вступает в партию, он, как минимум, должен соотнести свои убеждения с партийными. В случае со "Слугой народа" это было, скорее, похоже не на объединение вокруг неких ценностей, а на единый протест против старых элит, который вылился в необходимость создания политической партии. Новым депутатам придется принимать или не принимать правила игры партийных лидеров прямо во время работы в сессионном зале и определяться с собственной позицией, когда на дискуссии практически не останется времени.

Внесение изменений в Конституцию

После того как Верховная Рада выберет нового премьер-министра и назначит министров, перед "Слугой народа" возникнет более амбициозная задача - внесение изменений в Конституцию. Об этих планах заявлял один из идеологов партии, правовед Руслан Стефанчук. Правки Конституции могут в корне изменить внутреннюю и внешнюю политику государства, что потребует детального экспертного анализа и публичных дискуссий. Это также может посеять между депутатами разногласия.

Важно отметить, что сам Стефанчук хочет унифицировать Конституцию, говоря про неё в контексте детализации прав и свобод человека. Но сам инициатор изменений должен отдавать себе отчет, что законопроект будет общим, компромиссным решением, включающим в себя интересы различных политических сил. Более того, вполне вероятно, что политтехнолог Дмитрий Разумков будет воспринимать изменения в Конституцию как часть политтехнологии по "обновлению" украинской политики, а глава Офиса президента Богдан - как способ перераспределить полномочия государственных органов.

В итоге, изменения могут коснуться не только закрепления новых формулировок относительно прав и свобод граждан, но и неких политтехнологических тезисов и распределения сфер влияния. "Слугам народа" придется урегулировать внутренние разногласия, а также считаться с интересами других партий, не говоря уже об экспертной среде и мнении общества.

Чтобы провести изменения в Конституцию, понадобиться 300 депутатов, и 254 "слуг народа" тут явно недостаточно. Тут Зеленский может рассчитывать на Тимошенко и Вакарчука, которые не раз заявляли о своей готовности к сотрудничеству. Если предположить, что все депутаты от "Батькивщины" и "Голоса" в составе 46 человек договорятся с коалицией и проголосуют за такие изменения, то выйдет ровно 300 нардепов. Однако, весьма маловероятно, что главам фракций удастся на практике собрать в зале всех до единого.

Разумеется, можно рассчитывать на группу самовыдвиженцев, которые могут войти в коалицию либо поддержать её во время голосования. Однако и тут придется вести закулисные переговоры, которые легко могут зацепить интересы внутрипартийных групп и стать очередным камнем преткновения.

Создание рынка земли

Также стоит обратить внимание на заявление заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука, который сообщил, что хотел бы открыть рынок земли до конца 2019 года. Это весьма амбициозная задача, учитывая, какой объем работы предстоит проделать новоиспеченным законодателям. Разблокировка моратория на продажу земли вызовет значительный ажиотаж у влиятельных финансово-политических групп, которые планируют распределить между собой рынок.

Именно от условий покупки украинской земли будет зависеть, кто получит с продажи и покупки прибыль, а кто - останется за бортом. Интерес олигархов к рынку земли может мотивировать последних подкупать депутатов, чтобы протягивать через влияние в парламенте выгодные им законодательные инициативы.

Распределение сфер влияния

Одним из важных факторов, который, вероятно, будет способствовать развалу коалиции, может быть распределение властных функций. К примеру, после того как Баканов был назначен и.о. главы СБУ, он стал на сторону своих подчиненных в вопросе ликвидации отдела "К", что противоречило позиции Разумкова. Также "Слуга народа" скоро назначит главу фракции и определиться со спикером парламента. Обе должности позволят руководителям значительно усилить свои позиции на политической арене и вести самостоятельную игру.

Также назначение главы правительства и вполне вероятные изменения в социальной политике могут прибавить политических бонусов новому премьер-министру. Благодаря независимости Кабмина от Офиса президента, глава правительства сможет реализовывать собственную политику. Правда, для этого ему понадобиться поддержка значительной группы депутатов, которые не станут голосовать за отставку премьер-министра.

Несмотря на то, что "Слуга народа" ближайшее время будет контролировать законодательную и исполнительную ветви власти, сама партия пока не состоялась как монолитный политический организм. А заявления Разумкова и Арахамии косвенно подтверждают, что партия неоднородна, и коалицию придется объединять с помощью дополнительных инструментов контроля.

Распределение полномочий в органах исполнительной власти и возможное перераспределение власти за счет изменений в Конституции могут привлечь к процессу голосования представителей крупного капитала, которые постараются создать в парламенте свои группы влияния. Не стоит забывать и про человеческий фактор, ведь у каждого в этой игре будет своя мотивация и факторы, влияющие на принятие тех или иных политических решений. Поэтому, как бы лидеры самой большой партии не склеивали и не объединяли коалицию, ее монолитность будет носить лишь временный характер, исходящий из политической целесообразности.

До выборов главной движимой силой "Слуг народа" была победа над Порошенко и "Европейской солидарностью". Теперь, оказавшись на волне успеха и победив "дракона", "Слугам народа" важно самим не оказаться в его роли.