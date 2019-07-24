ЦИК подсчитала 100% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 100% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.
Так, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%.
Следующие проходные партии расположились таким образом:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%;
ВО "Батьківщина" - 8,18%;
"Европейская солидарность" - 8,10%;
"Голос" - 5,82%.
Также появились данные о кандидатах, которые проходят в Раду по мажоритарке:
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Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.
Напомним, ранее социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.
Между тем, СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.