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ЦИК подсчитала 100% голосов

пятница, 26 июля 2019, 10:00
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 100% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

Так, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%.

Следующие проходные партии расположились таким образом:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%;

ВО "Батьківщина" - 8,18%;

"Европейская солидарность" - 8,10%;

"Голос" - 5,82%.

Также появились данные о кандидатах, которые проходят в Раду по мажоритарке:

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Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

Между тем, СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.

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Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

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