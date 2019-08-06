RU  UA  EN

вторник, 6 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 августа

16:30
Волкер готовится к встрече с "серым кардиналом" Путина: первые подробности
16:29
Полякова предложила наказание для пенсионерки, которая подпортила рекламу ее концерта: видео
16:26
Украинский летчик совершил смелый поступок при ЧП с самолетом: фото парня и детали катастрофы
16:16
Сергей Коровченко остался победителем после пересчета голосов на округе 210
16:02
Викторию Бекхэм вернут в Spice Girls ради юбилея легендарного фестиваля
15:53
Под Киевом малолетних детей оставляют психически больной матери из-за давления СБУ - СМИ
15:49
Сами выбрать не смогут: источники рассказали о жеребьевке "слуг народа" в Раде
15:36
Автор саундтрека "Симпсонов" судится с компанией Fox из-за увольнения: он отдал проекту 27 лет
15:35
В Гонконге полиция устроила бойню, открыв огонь по протестующим: фото и видео
15:34
Экологи используют для своих обвинений фейки из интернета - глава ветроэнергетической ассоциации
15:34
Известный украинский спортивный журналист воспользовался услугой Путина: фото
15:05
Никогда такого не было, и вот опять: в РФ снимают свой экшн "Самсон", который ни разу не "300 спартанцев"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сами выбрать не смогут: источники рассказали о жеребьевке "слуг народа" в Раде

вторник, 06 августа 2019, 15:49
переглянути новину українською

В среду, 7 августа, в офисе партии "Слуги народа" состоится распределение депутатов по группам в будущей фракции.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на собственные источники в руководстве политсилы.

Отмечают, что во фракции планируется 15 групп. Издание "Новое время" опубликовало их лидеров, которые по совместительству будут заместителями главы фракции. Среди них: Галина Янченко, Дмитрий Соломчук, Юрий Мысягин, Павел Халимон, Евгений Кравчук, Павел Сушко, Юрий Корявченков, Юрий Кисель, Николай Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулик, Елена Шуляк.

По информации "Апострофа", лидеры групп есть, но их составы еще не сформированы. Решать этот вопрос планируют на закрытой встрече 7 августа. В офисе партии пройдет жеребьевка, на которой и будут определены составы 15-ти групп. Самостоятельно выбрать группу нардепы не смогут.

"На жеребьевку согласились все. Поэтому кто куда хочет - это его личное дело", - не под запись рассказали в партии.

Как сообщал "Апостроф", председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что досрочные парламентские выборы были бессодержательными и неконкурентными.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Блеск и нищета" победителей: о последнем аккорде мажоритарной системы

Путин мечтает о "второй Ялте", но ему не с кем договариваться - Павел Фельгенгауэр

Нужно создавать Русь-Украину, ЕС и НАТО – запасной вариант – Алексей Арестович

Кто такой Святослав Олейник, который рвется в губернаторы Днепропетровской области - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: