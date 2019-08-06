Сами выбрать не смогут: источники рассказали о жеребьевке "слуг народа" в Раде

В среду, 7 августа, в офисе партии "Слуги народа" состоится распределение депутатов по группам в будущей фракции.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на собственные источники в руководстве политсилы.

Отмечают, что во фракции планируется 15 групп. Издание "Новое время" опубликовало их лидеров, которые по совместительству будут заместителями главы фракции. Среди них: Галина Янченко, Дмитрий Соломчук, Юрий Мысягин, Павел Халимон, Евгений Кравчук, Павел Сушко, Юрий Корявченков, Юрий Кисель, Николай Тищенко, Вадим Струневич, Ольга Савченко, Максим Ткаченко, Артем Культенко, Роман Мулик, Елена Шуляк.

По информации "Апострофа", лидеры групп есть, но их составы еще не сформированы. Решать этот вопрос планируют на закрытой встрече 7 августа. В офисе партии пройдет жеребьевка, на которой и будут определены составы 15-ти групп. Самостоятельно выбрать группу нардепы не смогут.

"На жеребьевку согласились все. Поэтому кто куда хочет - это его личное дело", - не под запись рассказали в партии.

Как сообщал "Апостроф", председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что досрочные парламентские выборы были бессодержательными и неконкурентными.