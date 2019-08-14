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Мнение

"Закошмарить" Украину: решится ли Путин на новую войну

Возможно ли массированное военное наступление России на нашу страну

Василий Богдан, эксперт по вопросам безопасности, специально для "Апострофа" среда, 14 августа 2019, 13:24
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Возможно ли массированное военное наступление России на нашу страну Фото: gettyimages.com

Главное управление разведки Минобороны Украины расписало сценарий массированной атаки России на Украину с возможным применением, в том числе, и ядерных зарядов малой мощности. Помощник главы Офиса Президента Андрея Богдана, Иван Апаршин, заявил, что в этом случае сначала будет нанесен авиационный и ракетный удар, а затем начнется сухопутная операция.

За комментарием по поводу реалистичности данных прогнозов, "Апостроф" обратился к эксперту по вопросам безопасности, ветерану внешней разведки Украины, генерал-лейтенанту Василию Богдану.

На границах Украины сосредоточены воинские формирования, численностью около 200 тыс. человек. Они соответствующим образом оснащены - там есть и ствольная, и реактивная артиллерия, и ракетно-космические войска. У Российской Федерации есть и воздушные силы, оснащенные сверхмощными военными самолетами. Дело в том, что ситуация, которая сейчас складывается в ходе российско-украинской войны, требует других подходов. О наличии военной угрозы говорилось давно.

Военные могли бы сделать такие заявления, чтобы заострить внимание, повысить бдительность и боеготовность Вооруженных сил Украины и напомнить обществу, что Украина находится в состоянии вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому ни в коем случае нельзя вестись на псевдопацифистские вещи, которые подбрасывает или "Оппозиционная платформа - За жизнь", или другие коллаборационисты, которые, к сожалению, до сих пор остались в Украине.

Апаршину я посоветовал не вмешиваться в дела Министерства обороны и Генштаба Украины. Если он выполняет какое-то распоряжение Офиса Президента, чтобы повлиять на общественное сознание украинцев, запугивая их и склоняя к достижению "компромиссных", а на самом деле - капитулянтских - соглашений с Российской Федерацией, то ему там не место. Эта позиция вредит украинскому делу, разрушает репутацию Украины в глазах международного сообщества, а также поощряет агрессора к таким действиям, о которых он говорит.

Но я не думаю, что в нынешней ситуации украинское руководство решится на радикальные капитулянтские шаги в войне с Россией. И я не думаю, что Российская Федерация, учитывая позицию Западного блока, решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины. Такая ситуация может развиваться только в том случае, если украинская сторона учитывая недостаточный опыт руководства в политике, в дипломатии, в управлении государством допустит какие-то ошибки, или Запад отвернется от нас, во что я не верю принципиально.

Ситуация, которая сейчас складывается в обществе, на восточном фронте и в глобальном измерении, свидетельствует о том, что сознательная часть мирового сообщества - и украинского, в первую очередь - осознает все риски и угрозы. После всех потерь и жертв общество не воспримет любую капитулянтскую политику.

Россия не решится на массированную наступательную операцию. Ее позиция заключается в том, чтобы оставить на Донбассе свой военный контингент, "кошмарить" Украину с его помощью и все делать для того, чтобы путем манипуляций и лживых обещаний, склонить Украину к заключению мирового соглашения на условиях Кремля. Но я не думаю, что украинская сторона пойдет на признание аннексий, контрибуций и репарации. Согласно заявлениям действующего президента, главнокомандующего Владимира Зеленского, Украина будет делать все для того, чтобы вернуть оккупированные территории, в том числе аннексированный Крым.

С другой стороны, в самой России процессы развиваются довольно быстро и не так, как бы это хотелось лидеру Кремля Владимиру Путину. Российское общество просыпается, фактически создается предреволюционная ситуация, когда "верхи не могут, а низы не хотят". И понятно, что эту обстановку надо как-то регулировать. Они делают это силовыми методами - разгоном и дубинками. Поэтому я не исключаю возможности, что Путину захочется начать локальную войнушку для того, чтобы поднять себе рейтинг и разогреть таким образом имперские амбиции значительной части населения РФ.

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