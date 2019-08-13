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Используют авиацию и ядерное оружие: у Зеленского рассказали, как Россия готовится к масштабной войне

вторник, 13 августа 2019, 07:30
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У России есть несколько сценариев развития вооруженной агрессии против Украины в ближайшие годы.

Об этом говорится в материале издания "Радио Свобода", авторы которого ссылаются на недавнее заявление Главного управления разведки Министерства обороны.

Самым опасным специалисты назвали вариант полномасштабного применения военной силы со стороны России. Реализовываться этот сценарий будет в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать сопротивление. Для уничтожения важных военных и экономических целей могут быть использованы авиационные удары.

Эксперты отмечают, что в данный момент количество самолетов тактической авиации в приграничных с Украиной районах достигло пятисот единиц, а военных вертолетов ‒ свыше трехсот.

"Я убежден на сто процентов, что первый этап ‒ это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска, и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто", - сказал помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин.

Вторым этапом полномасштабного вторжения может стать сухопутная операция. По данным разведки, в 2018 году Россия сосредоточила на украинско-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих, а с 2016 года в Южном военном округе России были созданы три новые мотострелковые дивизии.

"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. У них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", ‒ добавил Апаршин.

Не исключено, что РФ будет использовать нестратегические, то есть менее мощные ядерные боезаряды. Так, на данный момент в оккупированном Крыму находятся пять кораблей, шесть подводных лодок и 12 бомбардировщиков, способных нести ракеты с ядерным боезарядом.

В разведке уверены, что Россия может осуществить три тысячи пусков высокоточных ракет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что рейтинг Путина рухнул на новое историческое дно к 20-летию его правления.

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