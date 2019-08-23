Монополия на власть: как партия Зеленского берет под контроль Верховную Раду

Новый состав Верховной Рады приступит к своей работе только 29 августа, однако уже сейчас избранные народные депутаты занялись рабочими вопросами, в том числе, переформатированием парламентских комитетов. Правящая партия "Слуга народа" (СН) предложила сократить их количество, что, по их мнению, поспособствует эффективности их работы. Однако такие превращения не устраивают оппонентов СН. Кроме того, неизвестно, будут ли комитеты загружены работой. О том, как СН берет под контроль Верховную Раду, в материале "Апострофа".

Партия "Слуга народа" получила на внеочередных парламентских выборах беспрецедентную поддержку избирателей (43,16% голосов), побив рекорд Партии регионов (30% на парламентских выборах 2012 года). А это значит, что в ближайшее время именно "Слуга народа" будет задавать тон всем внутри- и внешнеполитическим изменениям в стране. Это же касается и деятельности Верховной Рады, в том числе, и вопроса функционирования парламентских комитетов.

Уже на первой встрече рабочей группы по подготовке работы Рады IX созыва, глава партии СН Дмитрий Разумков заявил о том, что в "Слуге" хотят сократить количество комитетов с 27 до 22 и ликвидировать спецкомиссию по вопросам приватизации. Однако на встрече 15 августа, представителями всех политических сил, которые прошли в парламент - "Слуги народа", "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Голоса" и "Европейской солидарности", было принято решение сформировать все же 23 комитета. Добавился еще один комитет — по вопросам молодежи и спорта. В VIII созыве такой отдельный комитет был, и в его ведении находились вопросы семейной политики. В IX созыве, вопросы семьи перекочевали в комитет по гуманитарной политике.

Последний комитет вообще называют "монстром". В нем сконцентрированы множество функций, которые раньше относились к другим комитетам. Так в него почти полностью перешли вопросы, связанные с медиа. При этом профильный комитет по свободе слова теперь будет заниматься только вопросами обеспечения свободы слова, прав граждан на информацию, защитой прав и свобод работников СМИ. Иными словами, станет комитетом-"пустышкой", как его называют оппоненты "Слуги народа". Гуманитарный комитет займется вопросами аудиовизуального рынка, социальными медиа и интернет изданиями, молодежной политикой, туризмом, рекламным рынком, киноиндустрией и деятельностью кинотеатров, театрами, музыкой, физической культурой, администрированием средствами, полученными от деятельности лотерей, а также рядом других вопросов, которые в прошлом созыве были поделены между несколькими комитетами.

Возглавить его планирует экс-гендиректор 1+1, Александр Ткаченко, близкий к бизнесмену Игорю Коломойскому. По словам собеседников "Апострофа", господину Ткаченко близки многие вопросы, в частности, деятельность кинотеатров, реклама и медиа. В новой ВР будет еще один комитет-"монстр". Речь идет о комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма, нацменьшинств и межнациональных отношений. Раньше этими вопросами занимались три разных комитета.

Возглавить гуманитарный комитет планирует экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Ликвидировали в новом созыве и комитет по вопросам ветеранов. Именно из-за него было больше всего споров. Например, в партии "Европейская солидарность" (ЕС) призывали сохранить такой комитет. Теперь же этими вопросами займется расширенный комитет по социальной политике и защите прав ветеранов. Его "нагрузили" вопросами "чернобыльцев", граждан, пострадавших во время Революции Достоинства, ветеранов АТО, проблемами пенсионного обеспечения и многим другим. В интервью "Апострофу" Дмитрий Разумков заявил, что это не ликвидация, а просто расширение полномочий комитета, чтобы предоставить народным депутатам больше возможностей.

Как стало известно "Апострофу", в "Слуге" уже сейчас имеют кандидатов на пост глав всех комитетов. "Партия имеет предложения на должности руководителей комитетов, но окончательное решение будет приниматься в рамках действующего законодательства - то есть, путем голосования депутатов во время сессионного заседания", - прокомментировала "Апострофу" член фракции СН Галина Янченко.

Однако в непубличных разговорах, называются и фамилии. Например, бизнесмена, близкого к президенту Владимиру Зеленскому, и 42-го номера в партийном списке Юрия Аристова, планируют назначить на пост главы бюджетного комитета. 11-го номера в списке, Сергея Бабака, рассматривают в качестве главы комитета по вопросам образования и инноваций; 3-й номер, юриста Ирину Венедиктову, выдвигают руководителем комитета по вопросам правовой политики и правосудия; 8-й номер Анастасию Красносильскую сватают на главу комитета по антикоррупционной политике; 18-й номер в списке СН, Михаила Радуцкого, также близкого к президенту Зеленскому - на должность главы комитета по вопросам здравоохранения, хотя ранее было известно о том, что его кандидатуру рассматривали на пост министра здравоохранения.

А вот оппозиции в "Слуге народа", по словам Галины Янченко, хотят отдать должности первых заместителей и секретарей глав комитетов, а также кресло второго вице-спикера. Кроме того, по словам Янченко, оппозиция может получить должности глав двух комитетов. По информации "Апострофа", это комитеты по правам человека и "выхолощенный" комитет по свободе слова. Хотя по закону, у оппозиции всегда было право возглавлять контролирующие комитеты, например, регламентный, бюджетный. На регламентный комитет "положили глаз" в "Оппозиционной платформе". В "Европейской солидарности" также хотели делегировать своего представителя, генерал-лейтенанта Михаила Забродского на должность главы оборонного комитета, однако в "Слуге" на такое не согласны.

Кроме того, в каждом комитете будет монобольшинство от "Слуги народа", так как согласно последнему проекту решения, принятому на рабочей группе, именно СН делегирует в комитеты больше всего своих людей, остальные же партии предоставят по 1-2 представителя, кроме ОПЗЖ, у которой в некоторых комитетах будет по три человека, и "Голоса", который в силу своей малочисленности вообще не будет представлен в шести комитетах.

Согласно последнему проекту решения, принятому на рабочей группе, именно СН делегирует в комитеты больше всего своих людей Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Комитет по евроинтеграции сократили до семи человек, о чем написала будущий член фракции ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе у себя в Facebook. Сокращен до семи человек и комитет по свободе слова, из чего следует, что эти вопросы явно не в приоритете у новой власти. "В "Слуге" отправили больше всего своих людей в самые "хлебные" комитеты, вроде бюджетного, аграрного, остальные же (политсилы) будут скорее статистами, так как секретарь или первый заместитель особо ни на что не смогут повлиять", - комментирует "Апострофу" депутат в одной из новых фракций.

Какова же основная цель оптимизации комитетов? В СН говорят, что более насыщенная работа поспособствует более высокой эффективности. "Подобные рекомендации по сокращению комитетов отмечали в миссии Пэта-Кокса по внутренней реформе и повышению институциональной способности Верховной Рады. При этом, если сравнивать с Верховной Радой предыдущего созыва, мы расширили предметы ведения некоторых комитетов таким образом, чтобы они отвечали на наиболее актуальные вопросы в Украине. Например, комитет по правам человека был дополнен вопросами деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму", - поясняет Янченко.

Но бывшие коллеги "Слуги" по парламенту считают, что подобные инициативы никак не поспособствуют ни эффективности, ни даже экономии средств. Это просто иллюстрация того, как новая власть хочет и дальше внедрять монопольное влияние на все сферы. “Сокращение количества комитетов - символический жест, популярный среди избирателей. Логично, чтобы основным критерием при объединении комитетов была величина загрузки. К примеру, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики был одним из двух наиболее занятых. Теперь к нему решили присоединить еще и вопросы финансов и банковской политики, и комитет будет перегруженным. Экономия на 4 персональных автомобилях для председателей комитетов не будет существенной, а сотрудники секретариатов комитетов будут перераспределены в аппарате", - рассуждает в разговоре с "Апострофом" народный депутат VIII созыва Игорь Попов.

Также Попов рассказывает, что в предыдущем составе парламенте с уже упомянутой миссией Пета-Кокса дискутировали как раз о правах оппозиции. Тех самых правах, которые в новом созыве пытаются нарушить. "Закон о Регламенте требует квотного пропорционального распределения таких должностей между всеми фракциями. Комиссия Кокса предлагала использовать для этого метод Д'Ондта. Мне более справедливым кажется метод Сент-Лагю. В этих методах (распределения мандатов в парламенте) главное, чтобы даже самая маленькая фракция имела право на хотя бы один портфель председателя комитета", - комментирует Попов.

Но в стремлении получить всю полноту власти СН, похоже, готова задвинуть на задний план своих партнеров по парламенту. Однако услуги этих партнеров в скором времени могут еще понадобится "слугам народа", ведь для того, чтобы голосовать за те же изменения в Конституцию, которые анонсировали в политсиле, одной лишь фракции СН будет недостаточно.