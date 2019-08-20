Зеленский - первый президент, который начал выполнять Минские соглашения - Дмитрий Разумков

В конце августа исполняется сто дней с того момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Это первый период, после которого принято подводить первые итоги деятельности нового главы государства. О том, что получилось, почему не получилось и что намерена делать команда Зеленского дальше, в эксклюзивном интервью "Апострофу" рассказал председатель президентской партии "Слуга народа", вероятный спикер Верховной Рады IX созыва ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ.

- 27 августа будет сто дней, как Владимир Зеленский – президент Украины. Считается, что первые сто дней - это своеобразный "медовый месяц", после которого можно делать какие-то промежуточные результаты. Как вы их оцениваете?

- Оценивать реально сто дней не представляется возможным по одной простой причине: для того, чтобы полноценно оценить эффективность работы того или иного чиновника или менеджера, нанятым украинским народом, то нужно понимать, какие полномочия, функциональные обязанности и инструменты ему были переданы для реализации поставленной задачи.

Сказать о том, что президенту не были переданы все те полномочия, которые у него должны были бы быть — это не сказать ничего. Ни министра обороны, ни генерального прокурора, ни главы Службы безопасности, только исполняющий обязанности (причем, достаточно неплохо исполняющий), ни министра иностранных дел. Идет саботаж по многим направлениям. Абсолютно неконструктивная, на мой взгляд, позиция Верховной Рады, далеко не всегда присутствующее взаимопонимание с кандидатами в министры, многое другое. То есть, он находился в достаточно таком антагоничном по отношению к нему окружении и оценивать полноценно, наверное, тяжело.

Тем не менее, украинский народ сделал промежуточную оценку его деятельности во время парламентской избирательной кампании, проголосовав за партию "Слуга народа". Если мы с вами посмотрим результаты Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты и результаты на парламентских выборах, то медовый месяц, о котором вы упомянули, имеет несколько иную тенденцию, не ниспадающую, а наоборот, возрастающую, особенно в той же Львовской области. Соответственно, доверие к президенту и к его команде растет.

- Только вряд ли это можно назвать доверием к президенту, а скорее всеобщим протестом по отношению к старому политическому режиму.

- Одно другому не противоречит. Доверяя ему, люди понимают, что он, его команда могут это сделать то, о чем заявляют. Это абсолютно взаимосвязанные между собой вещи.

- Тем не менее, давайте поговорим о конкретных вещах. Руслан Стефанчук говорил о том, что план на первые сто дней у президента есть, но публично его, к сожалению, нигде не публиковали. Что из этого плана сделано?

- "План ста дней" – это придуманная технологическая штука, которую всегда использовали, пытаясь показать свою эффективность, а для оппонентов – иногда показать неэффективность в работе. Президент не приходит на сто дней. Президент приходит на тот строк, который ему отведен Конституцией. Понятно, что есть какие-то промежуточные моменты, а есть результаты его работы на этом посту и их мы увидим позже, значительно позже.

- Давайте тогда о кадровой политике поговорим. Есть ли сейчас кандидатуры на все министерства?

- Кандидатуры на все ключевые министерства есть. Но если вы хотите их сейчас от меня услышать, то, к сожалению, этого не произойдет. В любом случае, осталось ждать недолго. Уже скоро мы увидим нового премьер-министра. А вот уже в прерогативе премьер-министра предложить парламенту тот состав Кабинета Министров, который будет эффективен для государства, и я думаю, что парламент вместе с президентом примет соответствующее решение, а мы наконец-то увидим консолидированную позицию разных вертикалей власти, которые смогут эффективно реализовывать поставленные перед нами задачи.

Дмитрий Разумков: "Уже скоро мы увидим нового премьер-министра" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Реформа Кабинета Министров предполагается? Будут ли сокращаться или укрупняться какие-то министерства?

- Я думаю, что да. Мы это сделаем в парламенте по отношению к комитетам. Мы их значительно уменьшили, фактически на четыре комитета и еще плюс специальная комиссия по приватизации. И я думаю, что это правильное решение.

- Чем же?

- Наплодить комитеты для того, чтобы раздать управляющие должности своим коллегам – это, конечно, красиво, но абсолютно неэффективно с точки зрения государственного управления и вопрос не в количестве структур, которые занимаются решением вопроса, а в количестве решенных вопросов. Я уже молчу о сокращении бюджета, который будет расходоваться на эти комитеты. Лучше их пустить или на зарплаты ребятам, которые там работают, или же на другие нужды государства. Сегодня таких вопросов предостаточно.

- Но не значит ли это, что на комитеты ляжет еще больше работы и они просто погрязнут в своем бюрократическом процессе?

- Не думаю, что они так уж сильно были перетружены. У меня даже есть раскладка по тому, кто сколько законов принял за свой срок работы.

- Оппоненты в некоторых партиях заявляют о том, что комитету по гуманитарной политике, который возглавит Александр Ткаченко, хотят отдать вопросы, связанные с игорным бизнесом. Так ли это?

- Нет, это не так. Управлению вопросами администрирования лотерей, а там нет игорного бизнеса, там именно лотереи, стоит поднять те предметы ведения, которые будут отданы тем или иным комитетам и там будет все понятно. Они будут оставаться, как и положено – в налоговом, финансовом и таможенном комитетах. То, что ресурсы, которые будут получены в рамках деятельности лотерей, будут пущены на спорт - это да, и по состоянию на сегодня было принято решение, что будет отдельный комитет по вопросам молодежи и спорта и этот вопрос останется в предмете его ведения. Поэтому это либо манипуляция, либо незнание предмета.

- По поводу комитета по вопросам ветеранов: будет ли он все-таки ликвидирован?

- Он не ликвидирован, это опять-таки политические игры и мне бы очень не хотелось, чтобы при помощи ветеранских организаций пытались строить политические конструкции, и я пытался в этом убедить коллег. Все вопросы, которые находились в ведении комитета по вопросам ветеранов, переведены в компетенцию комитета по социальной политике.

Фактически, у нас сейчас появится комитет, который будет называться следующим образом: комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов. Полномочия комитета, которые были раньше расширены и дополнены и возможностей у народных депутатов, которые будут работать именно в этом комитете, будет гораздо больше. С другой стороны, когда мы общались с нашими коллегами с представителями ветеранских организаций, они сетовали на то, что работа комитета действительно оставляла желать лучшего. Да, они предлагали, чтобы это таки был отдельный комитет, но они и признавали, что вопросов было много. Вопрос же не в названии и количестве комитетов, вопрос в эффективности решения проблем и задач, которые стоят перед ним.

Я думаю, что нужно создавать структуры не для того, чтобы назначать своих людей на те или иные позиции, а нужно создавать структуры, которые будут эффективно решать проблему. Именно поэтому мы пошли по такому пути — с одной стороны объединив, а с другой стороны, расширив полномочия для комитета.

Дмитрий Разумков: "Нужно создавать структуры, которые будут эффективно решать проблему" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Но теперь в комитете будут вопросы и инвалидов, и ветеранов АТО, и комитет опять-таки будет завален работой. Может действительно есть смысл оставить отдельный комитет по этим вопросам?

- Мы можем взять с вами перечень комитетов, которые были утверждены, и я готов с вами поспорить, что в каждом комитете мы найдем вопросы, которые будут связаны с ветеранами. Точно также, как и по многим другим проблемам. Не бывает так, чтобы в одном комитете были замкнуты вопросы только одной сферы. Все дело в желании народных депутатов заниматься этой тематикой, а оно есть, и в том, смогут ли коллеги из различных комитетов совместно решать поставленные перед ними задачи. С учетом того, что мы будем иметь большое представительство в каждом комитете, я думаю, что мы сможем влиять на эти процессы и эффективно реализовывать ту политику, которая будет имплементироваться на уровне государства.

- А министерство по вопросам ветеранов - будет ли оно ликвидировано?

- Сейчас тяжело сказать, какие министерства будут сокращены. Я думаю, это больше к предложениям будущего премьер-министра, но я считаю, что количество министерств нужно сокращать.

- А какие по-вашему министерства лишние? Министерство информационной политики, министерство по вопросам оккупированных территорий?

- Вопрос не в лишних министерствах, у каждого министерства есть важные функции. Если мы говорим о министерстве информационной политики, то его создание не решило проблему. Вы как представители СМИ прекрасно это понимаете. А если мы говорим о вопросах национальной безопасности, то ситуация аналогичная. То есть мы создали министерство, назначили министров, создали структуру, выделили бюджет. Но это как в старом анекдоте про такси "Вам шашечки или ехать?", так вот это из этой же серии.

Что важнее: создать министерство, которое не работает или создать структуру, которая не будет называться министерством и будет функционировать в рамках того или иного министерства, но будет осуществлять реальную политику в реализации поставленной задачи. Я думаю, что второе. Смотрите, создали министерство временно оккупированных территорий, это важный вопрос, правда, но вопрос в министерстве или в том, кто там работает? Или в тех людях, которых назначили замминистрами, а они воруют. Хотя я это и не с воровством сравниваю, а с тем, что происходило в "Укроборонпроме", это не воровство — это мародерство. В воюющей стране это мародерство. И мне иногда жалко, что у нас не действуют законы военного времени по отношению к таким персонажам. Особенно к тем, которые так рьяно рассказывают о том, как они любят Родину на эфирах, а потом берут взятки по полмиллиона долларов. Поэтому здесь дело не в названиях, а во внутреннем стержне тех людей, которые будут этим заниматься.

- Руслан Стефанчук анонсировал 300 законодательных инициатив от "Слуги народа". Чего будут касаться эти инициативы и как вы будете добиваться эффективности? Ведь, по большей части, у нас проблема не в разработке законопроектов, а в их исполнении.

- Нам будет проще, я на это надеюсь. У нас есть большинство в Верховной Раде, но тем не менее мы готовы сотрудничать с разными политическими силами, которые тоже прошли в парламент и которые обещали сделать то же самое, что обещали сделать мы в рамках избирательной кампании. Например, снятие депутатской неприкосновенности. Мы об этом говорили, "Голос" говорил, "Батькивщина", "Европейская солидарность", то есть, у нас уже больше 300 голосов.

Дмитрий Разумков: "Мы готовы сотрудничать с разными политическими силами" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Но не все в вашей партии за это, многие мажоритарщики, насколько мы знаем, против.

- Я не совсем понимаю, что такое быть "против снятия неприкосновенности", если народные депутаты рассказывали это своим избирателям во время избирательной кампании.

- Манипулировали значит, у нас во время кампаний это часто происходит.

- Нет, у нас не будут манипулировать.

- Вы будете их наказывать?

- Ну, что значит наказывать? Они шли с этими обещаниями на выборы. Это обещала партия "Слуга народа", все подписали меморандум о такой позиции, дискуссия внутрипартийная может быть, ничего в этом плохого нет. Ты можешь отстаивать свою позицию, но есть базовые вещи, которые мы обещали людям, если мы их не сделаем, то будем такие же, как и все остальные партии.

- На уровне руководства партии обсуждаются какие-то штрафные санкции по отношению к депутатам, которые не будут поддерживать инициативы партии?

- Это не инициативы партии, это инициативы граждан Украины, которые проголосовали за этих народных депутатов, которым потом нужно будет ходить в своих округах и смотреть людям в глаза, они оттуда никуда не уедут. У нас нет зарубежного избирательного округа на Мальдивах и я слабо себе представляю, как они будут это объяснять людям.

Если мы говорим с вами о наказаниях, то наказания должны быть за другие вещи. Например, за кнопкодавство, и мы предлагаем ввести вплоть до уголовной ответственности за такие действия, или штрафные санкции высокие, или наказание, вплоть до потери мандата. Мы предлагаем и следующий формат, если человек занимается бизнесом, то мы не против, только пусть он тогда оставит Верховную Раду и дальше занимается своим бизнесом. Потому что не получается заниматься и тем, и тем одновременно, особенно когда некоторые народные депутаты считают, что страна — это их личный бизнес, так быть дальше не должно.

- Тогда для всех должен быть какой-то понятный механизм. Как это реализовано в Европе, к примеру.

- Понятный механизм, когда в рамках очередной сессии вы не посетили 30% пленарных заседаний и заседаний комитетов и автоматически лишились мандатов. Я сейчас даже не про цифры — 10,15,20 процентов, это обсуждается, а сам принцип. Понятный механизм? Действенный?

- Насколько действенный покажет время.

- Но мы же видим, как сейчас работает Рада — никто в нее не ходит. Не ходишь — остался без мандата. Если человек занят, то пусть и дальше занимается чем-то другим и не мешает работать остальным.

Дмитрий Разумков: "Но мы же видим, как сейчас работает Рада — никто в нее не ходит" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Но тем не менее у вас во фракции достаточно много бизнесменов. Например, Юрий Аристов — ресторатор, у него есть рыбные рестораны.

- Смотрите, и у меня есть бизнес, и у Зеленского был бизнес. Вопрос же не в бизнесе, и не в том, чтобы приходить без активов за плечами, а вопрос в том, что ты будешь делать дальше. Зеленский был руководителем "95 квартала". А сейчас он президент страны и уже не занимается управлением "95 кварталом", а ходит на ту работу, на которую его наняли.

Вы вспомнили об Аристове, да он крупный бизнесмен, который занимался морепродуктами и ресторанами, и я не вижу в этом ничего плохого. Человек, который сделал себя сам. Вопрос же не в том, что у него было и что он делал, а в том, что он будет делать и поверьте мне, он будет заниматься работой в Верховной Раде.

- То есть, он отдаст бизнес в управление?

- Я не знаю, как это будет происходить с юридической точки зрения, я думаю, вам лучше обратиться к нему по этому вопросу. Я говорю о том, что он будет эффективно выполнять функции народного депутата от партии "Слуга народа".

- Все-таки вы можете назвать первые пять-десять из 300 инициатив "Слуги народа"?

- Снятие депутатской неприкосновенности, наказание за кнопкодавство, наказание за прогулы, целый блок экономических инициатив, которые будут предложены будущим Кабинетом министров, изменения, связанные с политической реформой, которые тоже необходимы, закон о временных следственных комиссиях, закон об импичменте. Это именно то, что многие критикуют и говорят "вот, Зеленский не подписал закон". Так правильно сделал, что не подписал, потому что у нас должны быть отдельные законы по таким важным вещам, мы же можем все набросать в один закон, а потом не знать, как это применить. Это и попробовали сделать, вложив вопросы импичмента в закон о временных следственных комиссиях, а мы считаем, что это должен быть отдельный документ. Именно поэтому, я думаю, будет принят закон об импичменте. Многие пугали, что вот они придут и не будут вносить закон об импичменте, а это была одна из первых инициатив, прозвучавших от Зеленского и которая была подана в парламент.

- Вы уже несколько раз упомянули про снятие неприкосновенности, а не считаете ли вы это некой предвыборной манипуляцией, учитывая, что во многих странах Европы неприкосновенность в общем-то существует...

- Не существует в странах Европы неприкосновенность. У них существует депутатский иммунитет, а у нас написано неприкосновенность. И она не только написана, она такой и является. Разница в том, что там народные избранники защищены за свою политическую позицию, а у нас они защищены от всего - они в колбе. Чего людей бояться? Тем более, была проведена судебная реформа, поэтому какие проблемы могут быть? Возникла какая-то ситуация, все дружно пришли в суд и отстояли свои права.

Дмитрий Разумков: "В Европе народные избранники защищены за свою политическую позицию, а у нас они защищены от всего" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Но может есть смысл оставить такой иммунитет?

- Есть депутатский иммунитет у журналистов?

- У нас вообще никакого иммунитета нет.

- А скажите, делаете ли вы больше работы, особенно если еще взять ваших коллег-расследователей, чем многие структуры, органы и, наверное, и народные депутаты?

И приведите мне пример, кого из народных депутатов пытались привлечь к ответственности за его политическую позицию?

- Предыдущий созыв нет смысла рассматривать, позапрошлый - тем более, но у нас есть уникальная ситуация, когда большинство людей — не из политики приходят и им нужно не бояться за свою жизнь, выступая на трибуне.

- Мы предлагаем снять депутатскую неприкосновенность, но ни в коем случае не пытаемся посягнуть на свободу слова. Выступление с трибуны — это твоя позиция — будь ты народным депутатом или экспертом. Я выступал на эфирах, и говорил то, что я думаю, да, ко мне бывало приходили и говорили, что со мной не соглашаются, но никто не пытался на меня "наехать". И на улицах, и дома, и в эфирах мы обсуждаем те темы, которые считаем нужными и отстаиваем свою позицию. Народный депутат, как и любой другой гражданин Украины имеет право на свою позицию и за это действительно не должно быть никаких преследований. А вот когда народный депутат идет в Раду для того, чтобы получить иммунитет и зарабатывать с этой позиции, для того, чтобы крышевать свой бизнес или быть неприкасаемым, или, когда на заводе вешаются таблички "приемная народного депутата", то о чем мы тогда говорим?

Мне говорят, что вот теперь каждый полицейский сможет остановить и задержать народного депутата. Теоретически да, но тогда нужно будет чтобы и полицейский объяснил, зачем он это сделал. Если он это сделал правомерно, значит он поступил правильно, а если он это сделал потому что просто хотел чтобы народный депутат на заседание Рады не попал, значит он превысил свои должностные полномочия и тоже должен отвечать. Все должны отвечать за свои действия и бездействия. Закон должен быть один для всех, а не для всех в этой стране, минус 424 народных депутата.

- А как бороться с некомпетентностью? Было много шуток после учебы в Риксосе, но если говорить серьезно, то многие пришедшие в Раду действительно не знают основ законотворческой работы.

- Почему же они получили такой отзыв общества по результатам выборов? Про Риксос очень много было разговоров, но я не вижу ничего плохого, когда люди учатся. И я учусь, и вы учитесь.

- В одном из эфиров "Право на владу" один из ваших мажоритарщиков Роман Грищук, когда его спросили по поводу закона о столице и про ситуацию с Виталием Кличко, ответил что-то абсолютно невразумительное, потому что был абсолютно не в теме. Есть базисные вещи, связанные с политической и законотворческой деятельностью, которые депутат просто обязан знать.

- Знаете, я тоже учился в Риксосе, какие-то вещи я знал, какие-то нет и я не стесняюсь об этом говорить. Мы не можем знать всего, но желательно, чтобы наши знания были более широкими. А наши оппоненты лучше бы не мемы рисовали, пытаясь пошутить, не всегда, правда, успешно, а сами поучились. В 2014 году тоже пришло много новых народных депутатов, и никто из партий не додумался им давать базовые знания, которых может у них нет, потому что они раньше не были в политике. Там нет логарифмов, там не надо писать программы и быть айтишником, там надо понимать, как это работает, зачем ты это делаешь, и иметь определенные знания в тех или иных сферах.

Дмитрий Разумков: "Какие-то вещи я знал, какие-то нет и я не стесняюсь об этом говорить" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

У каждого есть свой бекграунд и знания в какой-то сфере, у кого-то более широкие, у кого-то менее. Но вы говорите "должен знать". Есть вещи, которые может знать Роман, и не знаем мы с вами, а есть тот, кто более компетентен в вопросах столицы. Я был на этом эфире, и я если честно, не помню деталей того разговора, но мне кажется, что Роман ответил достаточно правильно.

- Или точнее – очень обтекаемо.

- Это ваше личное мнение, которое нужно, конечно, учитывать и слышать, но и мое мнение тоже имеет право на существование.

- Вы затронули тему реформирования столицы, у вас есть понимание как ее реформировать?

- Я думаю, что реформировать нужно не только столицу. Очень много отраслей нуждаются в реформировании и не только в городе Киеве. Поэтому в рамках одного интервью это обсудить невозможно.

- Все-таки новый закон о столице будет внесен? Потому что Стефанчук сказал, что можно повременить, а Владимир Гройсман сказал, что надо вносить новый закон в ближайшее время. "Слуга" внесет?

- Мы посмотрим, потому что по состоянию на сегодня эта законодательная инициатива еще не до конца отработана. Исходя из этого, когда будет консолидированная позиция в том числе и партийного комитета, мы будем принимать решение.

- Ваше мнение, как политика: не считаете ли вы, что ситуация с Виталием Кличко была достаточно грязная? Что все это было сделано из-за амбиций определенного человека в офисе президента, чтобы назначить своего человека вместо Кличко?

- Тут нет подхода в плане персоналий или чтобы найти кому-то применение. Задач и фронтов работ более чем достаточно, поэтому это точно не носило какой-то персональный характер. Этот вопрос касается глобальной трансформации, которую нужно будет делать и не только в Киеве.

- А у вас есть в команде человек, который будет более эффективным, чем Кличко?

- Уверен, что есть более эффективные, чем Кличко.

- Кто?

- Мне, наверное, сейчас будет некорректно выделять кого-то из очень большой нашей команды. Возможно, вы задаете вопрос о наших депутатах, а я хотел бы сказать, что наша команда гораздо шире. Я думаю, что наша команда - это те 73%, которые проголосовали за Зеленского во время президентских выборов. Я думаю, что когда вся страна будет единой командой и будет работать в интересах страны, то ситуация поменяется.

- Но при этом в интервью "Коммерсанту" вы сказали, что ощущаете кадровый голод, а сейчас говорите, какая у вас большая команда.

- Кадровый голод, конечно, будет ощущаться. Всегда есть проблема в кадрах, но это не значит, что мы не сможем решить эти проблемы. Вы прекрасно понимаете, что в моменты перестроения и реформирования это одна из ключевых задач — подобрать правильных людей на вакантные или не вакантные должности. Но это не значит, что не решаемая проблема. И она нами будет решена.

Дмитрий Разумков: "Всегда есть проблема в кадрах и это факт, но это не значит, что мы не сможем решить эти проблемы" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Тогда по поводу кадров. Определились ли вы уже с кандидатурой премьера? Сейчас насколько нам известно, остались Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.

- Я думаю, что в первые дни работы ВРУ новый глава правительства будет избран и он уже предложит свое видение по поводу кандидатов в министерства.

- Это будет кто-то из команды президента?

- Команда президента — это очень большое количество наших с вами сограждан и того, кто займет вакантные должности, мы увидим в ближайшем будущем. Я уверен, что это будет компетентный человек, соответствующий тем рамкам, которые были озвучены Владимиром Зеленским.

- Кто возглавит фракцию "Слуги"? Давид Арахамия?

- Определяться, кто будет возглавлять фракцию будет фракция. Но по состоянию на сегодня есть большая поддержка именно Давида Арахамии.

- Есть информация, что во фракции его поддерживают далеко не все.

- Конкретно можете назвать, кто?

- Например, Александр Дубинский, который конфликтовал с ним в эфире "Право на владу" по рынку земли и не только.

- Это нормальная ситуация, когда происходит внутрипартийная дискуссия. Мы не видим в этом ничего плохого.

- Но это было больше похоже на наезд, чем на дискуссию.

- У Александра Дубинского есть свой стиль ведения дискуссии, назовем это так. Важно, чтобы и в дальнейшем все народные депутаты, которые прошли от партии "Слуга народа" и не только от этой партии, консолидировано работали в интересах своих избирателей и граждан Украины.

- А почему выбор пал именно на Арахамию? Говорилось, что он знает, как управлять большим количеством людей - это так или есть еще причина?

- Это один из аргументов почему Арахамия мог бы быть главой фракции. Я не вижу в этом противоречий.

- А вы себя в кресле спикера видите? Потому что именно вас называют основной, если не единственной кандидатурой.

- Вопрос не в том, кто в каком себя кресле видит. Вопрос в том, кто где будет эффективен. По состоянию на сегодня было предложение от партии рекомендовать меня в качестве главы ВРУ, но принятие решений будет осуществляться в зале Верховной Рады в день открытия.

- А вы сами чувствуете, будете ли вы эффективны на этой должности?

- У меня есть определенные знания, опыт и мне кажется, я смог бы справиться с поставленной задачей.

Дмитрий Разумков: "У меня есть определенные знания, опыт и мне кажется, я смог бы справиться с поставленной задачей" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Какие ошибки вашего предшественника вы можете назвать на этой должности?

- Я думаю, что ошибок у нас у всех бывает много. По поводу ошибок, мы плотно дискутировали в рамках избирательной кампании и называли их. Сейчас уже речь не об ошибках, а о том, что будем делать мы в новой Раде.

- Например, были бесконечные сигнальные голосования, сохранится ли такая практика в следующем созыве?

- Я приложу максимум усилий для того, чтобы не было нарушений регламента. Мне говорят: пообещайте, что этого не произойдет. Разные бывают ситуации, мы и правила дорожного движения иногда нарушаем не специально, поэтому дать 100%, что этого никогда не будет... Не хочется людей обманывать, но то что нужно прикладывать максимум усилий, чтобы этого не было - это правда.

- По поводу кандидатур на должности вице-спикера, и второго вице-спикера. Насколько мы знаем, это будет Руслан Стефанчук и Юлия Клименко из "Голоса". Это потому, что в "Слуге" хотели бы видеть на этом посту женщину?

- На посту первого вице-спикера партия предлагает Руслана Стефанчука, а должность вице-спикера будет предложена другим политическим силам. Кто именно это будет - зависит от них, исходя из их предложений и тогда мы будем принимать совместное решение.

- Обсуждение кандидатуры Клименко было?

- Со мной нет. Нам пока не поступали предложения от наших коллег по парламенту о том, кого они от каждой политической силы будут рекомендовать в качестве вице-спикера.

- Также поднимается вопрос о деятельности оппозиции. Нужен ли закон который бы регулировал их деятельность?

- Я считаю, что закон об оппозиции должен быть. Другой вопрос почему он не был принят до сих пор, хотя этот вопрос не к нам. Это длительный процесс, он (закон) завтра не появится. Но такой закон нужен для того, чтобы оппозиция тоже несла ответственность за свою деятельность, поскольку у нас оппозиционные политические партии не всегда настроены конструктивно в парламенте. Они или просто огульно критикуют, не предлагая альтернатив, или же просто не делают ничего, ожидая, пока власть можно будет поменять. А с учетом того, что все получают зарплату из бюджета Украины, то все и должны работать в рамках Верховной Рады — как власть, так и оппозиция. Я понимаю, что это еще и объективная реальность, потому что у нас часто любые предложения от оппозиционных сил не бывают услышаны партией власти. Но у нас другой подход.

- Касательно реформы Конституции. Насколько нам известно, в партии есть проект, предполагающий наличие двухпалатного парламента, введения префектов, укрупнения районов, расширения децентрализации.

- Децентрализация сама по себе это правильная реформа, как мне кажется. Есть аспекты, которые являются дискуссионными и возможно требуют корректировки, но сам подход к этой реформе я считаю правильным. Поэтому если мы говорим об этой реформе, то я думаю, что она должна продолжаться. Что касается изменений в Конституцию, то даже снятие депутатской неприкосновенности — это тоже изменение в Конституцию.

Дмитрий Разумков: "Децентрализация сама по себе это правильная реформа" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

И досрочное прекращение полномочий народного депутата — это тоже изменение в Конституцию, а также другие вещи, которые нам придется корректировать для того, чтобы это заработало.

- Это мелочи по сравнению, например, с особым статусом регионов, который согласно этому проекту, предполагается по отношению ко всем областям. Кроме того, это частично одно из требований Минских соглашений. Действительно такие изменения готовятся?

- На сегодняшний момент эти предложения в Раду вноситься не будут. О каких-то глобальных трансформациях в этой сфере речь сегодня тоже не идет.

- А такие изменения вообще нужны?

- Нельзя говорить - нужны или не нужны. Всегда очень просто ответить на этот вопрос, надо садиться и разбираться с конкретно взятой проблемой или темой. Всегда есть свои плюсы и свои минусы. Главное, чтобы любые решения, которые принимаются ВРУ и не только ею, были во благо нашего государства.

- Как в таком случае выполнять Минские соглашения, если это сейчас несвоевременно?

- Я думаю, что Минские соглашения нужно выполнять особенно в рамках той последовательности, которая в них прописана, и я скажу, что Зеленский - первый президент, который начал их выполнять, я имею в виду, разведение войск возле Станицы Луганской и прекращение огня. Пока это, к сожалению, точечно и мы видим, что опять нарушается перемирие, но я надеюсь, что эту практику мы сможем использовать и расширять на всю территорию линии разграничения.

Потому что это как раз первый и второй пункт Минских соглашений, а я всегда говорил, что Минские соглашения не такие плохие. Это мастер-план верхнего уровня и по нему можно было бы пройти, если бы у всех сторон было желание его реализовывать. У украинской стороны есть большое желание, чтобы в нашей стране наступил мир и наши территории снова стали нашими. К сожалению, я не могу так говорить о всех участниках этого процесса.

- Что по поводу закона о языках?

- Статус украинского языка не меняется.

- А как насчет второго регионального?

- У нас еще есть десятая статья Конституции, которая никуда не делась. У нас есть европейская хартия языка, у нас есть подходы, которые мы исповедуем и которые мы декларировали раньше. Мы их будем внедрять в жизнь. Если мы говорим о развитии украинского языка, то да это необходимо, но методы реализации должны быть другими, чем они использовались сейчас. Мы считаем, что нужно было подходить с точки зрения создания условий для развития. То есть, использовать метод пряника, а не кнута. У нас, к сожалению, чаще пытаются идти по методу кнута. Потом, если хватает ума, то переходят на другой механизм достижения цели.

- Когда Рада займется вопросом назначения нового генпрокурора?

- Как только будет такая возможность у Верховной Рады. И я точно могу сказать, что генпрокурор будет новый.

Дмитрий Разумков: "Я точно могу сказать, что генпрокурор будет новый" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

- Новая кандидатура – это Руслан Рябошапка? Его имя называл в интервью "Европейской правде" временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, значит, у него поддержка у Запада есть?

- Руслан был бы хорошей кандидатурой, но я уверен, что есть и другие, которые могли бы претендовать на эту позицию. Но это все-таки прерогатива президента Украины, он будет предлагать кандидатуру на эту должность.

- Как сильно Зеленский сейчас влияет на свою партию?

- Он был и остается первым лицом в нашей команде. Партия – это структура, которая поддерживает президента Зеленского. Партия сформирована из команды Зеленского.

- То есть, еще одна партия вождистского типа.

- Нет. Я сказал – команда. Командная работа — это не партия вождистского типа, это совместный труд определенного коллектива людей для достижения поставленных задач.