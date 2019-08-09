Названа дата первого заседания новой Рады

Первое торжественное заседание нового созыва Верховной Рады состоится 29 августа.

Данное решение было принято сегодня, 9 августа, на заседании подготовительной депутатской группы.

Напомним, накануне, 8 августа, спикер Верховной Рады Андрей Парубий принял решение о созыве первого заседания Подготовительной депутатской группы, в которую вошли новоизбранные народные депутаты. От "Слуги народа" присутствовали 17 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 3 депутата, от "Батькивщины" - 2 депутата, от "Европейской солидарности" - 2 депутата, от партии "Голос" - 1 депутат.

Глава подготовительной группы, а также партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков предложил дату 29 августа и поставил это на голосование. Большинство членов группы проголосовало "за".

Известно, что представители "Слуги народа" хотят сократить количество комитетов в Раде до 22, а также комиссию по приватизации. Названия хотят подготовить ко вторнику, тогда же состоится следующее заседание группы.

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что, скорее всего, первое заседание нового - девятого созыва Верховной Рады - состоится 3 сентября.