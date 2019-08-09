RU  UA  EN

пятница, 9 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 августа

15:53
Выводятся колоссальные суммы: блогер рассказал о незаконной деятельности Дегрик и Швецова
15:43
Стало известно о связи взрыва под Архангельском с гиперзвуковой ракетой Путина
15:26
Принцип импортного паритета в "Роттердам+" является международной практикой - эксперт
15:24
​Недалеко от передовой на Донбассе маршрутка попала в серьезное ДТП: фото
15:21
Легендарный футболист повторил свой фантастический гол спустя 22 года: видео
15:21
В Москве похоронили шансонье Вилли Токарева: кто пришел проститься с певцом
15:12
Виктор Павлик с "новой любовью" украсили обложку журнала: фото
15:10
Названа дата первого заседания новой Рады
14:55
​Скандал с увольнением Богдана: сотрудника офиса Зеленского уличили в обмане
14:53
Уитни Хьюстон - 56: почему трагическая смерть певицы до сих пор вызывает сомнения
14:25
Под Житомиром отец двух детей устроил дома кровавую бойню: фото с места трагедии
14:11
​Украинцев ждет чудесная погода с "нюансами": свежий прогноз на выходные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Названа дата первого заседания новой Рады

пятница, 09 августа 2019, 15:10
переглянути новину українською

Первое торжественное заседание нового созыва Верховной Рады состоится 29 августа.

Данное решение было принято сегодня, 9 августа, на заседании подготовительной депутатской группы.

Напомним, накануне, 8 августа, спикер Верховной Рады Андрей Парубий принял решение о созыве первого заседания Подготовительной депутатской группы, в которую вошли новоизбранные народные депутаты. От "Слуги народа" присутствовали 17 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 3 депутата, от "Батькивщины" - 2 депутата, от "Европейской солидарности" - 2 депутата, от партии "Голос" - 1 депутат.

Глава подготовительной группы, а также партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков предложил дату 29 августа и поставил это на голосование. Большинство членов группы проголосовало "за".

Известно, что представители "Слуги народа" хотят сократить количество комитетов в Раде до 22, а также комиссию по приватизации. Названия хотят подготовить ко вторнику, тогда же состоится следующее заседание группы.

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что, скорее всего, первое заседание нового - девятого созыва Верховной Рады - состоится 3 сентября.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы моделировали скачок Украины - депутат "Слуги народа" об учебе в Трускавце

Почему офис Зеленского против "ненужных" журналистов

​После Революции Достоинства все таможенники надеялись, что пойдет развитие, но этого не произошло - экс-начальник Крымской таможни Денис Пудрик

ЗеУкраина: что Зеленскому нужно сделать прежде всего

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: