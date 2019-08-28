Премьер для Зеленского: технократ, реформатор и просто хороший человек

В четверг, 29 августа, Украина вступит в новый политический сезон, с новой Верховной Радой и обновленным Кабинетом министров. Последний станет еще одним форпостом президента Владимира Зеленского. Там у главы государства будут "свои" министры и "свой" премьер-министр. Как уже ранее писал "Апостроф", новым премьером, вероятнее всего, станет заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, которого ВРУ планирует утвердить уже 29 августа. В новое правительство могут попасть и некоторые "старые" кадры. Подробнее – в материале "Апострофа".

Еще в июле американская журналистка и редактор Ukraine Alert Atlantic Council Мелинда Херинг опубликовала пять возможных кандидатур на должность премьер-министра в следующем Кабмине, ссылаясь на свои источники. Она предсказывала, что Кабинет министров могут возглавить заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Тогда "Апострофу" в "Слуге народа" назвали эти кандидатуры всего лишь "хотелками Запада". Хотя и от того, что все эти кандидатуры обсуждались, в команде Зеленского не открещивались.

В последние недели в СМИ циркулировала информация о том, что кандидатов на пост премьера осталось только двое – уже упомянутый Владислав Рашкован и Алексей Гончарук. Именно последний по словам нескольких источников "Апострофа", окончательный кандидат на премьера. Новая волна обсуждений возникла во вторник, 27 августа, за два дня до торжественного заседания новой Верховной Рады. Гончарука источники "Апострофа" называют креатурой, близкой к главе Офиса президента (ОП) Андрею Богдану. Именно он, по словам собеседников, и лоббирует его назначение. "Он прислушивается к Богдану и ним будет легче управлять, чем другими кандидатами на этот пост", - говорит источник "Апострофа". Хотя, собеседники "Апострофа" говорят, что хорошие отношения у Гончарука не только с Богданом, но и с самим президентом. Его называют технократом, реформатором и в то же время с хорошей репутацией на Западе, что немаловажно.

По словам политолога Владимира Фесенко, Гончарук и был изначально самой вероятной кандидатурой, а все остальные были для отвода глаз. "Все остальные, называвшиеся претендентами кандидаты, не принадлежали к команде Зеленского, из прежних кандидатов только Данилюк был в команде. А Зеленский очень переборчив, для него доверие это один из ключевых критериев, он чужим не доверяет, а Гончарук хотя и пришел в команду Зеленского достаточно поздно, но быстро стал своим", - прокомментировал Фесенко "Апострофу".

Гончарук в прошлом баллотировался по спискам партии "Сила людей" в парламент, а также, работал в BRDO- экспертном центре при Кабмине, который финансировался Евросоюзом и разрабатывал экономические реформы. Также он был участником инициативы "Люди важливі", которая должна была перерасти в партию и которую связывали с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

И члены команды Зеленского, и эксперты, характеризуют Гончарука, как командного игрока.

"Были слухи, что некоторые из потенциальных кандидатов, например, Рашкован, требовали много полномочий для себя, а это не та ситуация. На посту премьера нужен скорее исполнитель, хотя и с широким кругом обязанностей потому что Зеленский не будет сам, в отличии от Порошенко, вникать в нюансы или конкурировать за славу с премьером по отдельным решениям Кабмина. Но при этом для премьера здесь будет важно отсутствие самостоятельных амбиций и Гончарук тут идеально подходит", - считает Фесенко.

К слову, о том, что Гончарук может стать премьером говорил и близкий к Зеленскому олигарх Игорь Коломойский.

Вместе с Гончаруком, обновится почти весь состав Кабмина. Исключением, пожалуй, по словам собеседников "Апострофа" могут стать министр финансов Оксана Маркарова. Ее называют эффективным переговорщиком с МВФ и близкой к Игорю Коломойскому, поэтому она имеет наиболее высокие шансы остаться министром. Также нерешенной остается судьба Арсена Авакова, который во время обеих избирательных кампаний дрейфовал в сторону нового президента. Сейчас, по словам источников, шансы, что Аваков останется на посту министра внутренних дел составляют 50/50, поскольку в Офисе президента, по информации "Апострофа", рассматривают вариант сделать Авакова вице-премьер-министром по обороне или нацбезопасности, который будет контролировать весь силовой блок. В пользу кандидатуры Авакова активно выступает Игорь Коломойский. Имеет все шансы стать министром и близкий к Арсену Авакову Владислав Криклий – экс-начальник Главного сервисного управления МВД, а ныне – избранный нардеп от "Слуги народа".

Не сохранит свою должность и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, несмотря на то, что такой вариант рассматривался. Долгое время на этот пост у Зеленского рассматривали нынешнего главу Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко. Однако 28 августа стало известно, что главой Минздрава может стать бывший руководитель Одесской ОГА Максим Степанов. На должность министра иностранных дел прочат дипломата Вадима Пристайко.

В целом, Кабмин при Гончаруке будет частью правящей команды президента. Это не будет самостоятельный институт, во всяком случае, на первых порах.

"Можно вспомнить, что когда Владимир Гройсман захотел уйти от влияния Порошенко, то стал опираться на союз с "Народным фронтом", а у Гончарука такой возможности нет", - комментирует Фесенко.

"Премьер Яценюк, например, мог спорить о чем-то с президентом так как он мог опираться на свою фракцию. Сейчас этого не будет, премьер-министр будет технической фигурой, которая послушно будет выполнять команды, и это скорее будет похоже на премьера Азарова при президенте Януковиче", - высказал свое мнение "Апострофу" политический эксперт Кирилл Сазонов.

Учитывая монопольную власть нового президента, теперь у него будет свое большинство в парламенте и свой Кабмин с управляемым и понятным ему премьером. "Теперь точно вся ответственность ляжет на Зеленского", - подытожил Сазонов.